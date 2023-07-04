Путин объяснил, зачем Запад создал из Украины "Антироссию"
13:24 04.07.2023 (обновлено: 13:25 04.07.2023)
© РИА Новости . Александр Казаков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС
Долгое время у границ России из Украины создавалась "Антироссия". Об этом заявил 4 июля российский президент Владимир Путин в ходе саммита совета глав государств ШОС
"Долгое время у наших границ внешними силами реализовывался проект по созданию из соседней с нами страны Украины фактически враждебного государства - "Антироссии". Ее накачивали оружием восемь лет, попустительствовали агрессии против мирного населения Донбасса и всячески потакали в насаждении неонацистской идеологии. И все это для того, чтобы поставить под удар безопасность России, сдержать развитие нашей страны", - сказал Путин.
Он пообещал, что ШОС будет усиливать сотрудничество в сфере безопасности.
ШОС основана в 2001 году, в нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. 4 июля 2023 к ШОС присоединился Иран.
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