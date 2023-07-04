"С самого начала было ясно": немецкий историк рассказал о роли Leopаrd для Украины и сделал новый прогноз
11:58 04.07.2023 (обновлено: 12:00 04.07.2023)
© Фото : Sputnik
Украинское контрнаступление не так успешно, как надеялся Киев. Российские позиции ВСУ так и не удалось прорвать. Танки Leopаrd, как и следовало ожидать, не помогли. Так сложившуюся на фронте ситуацию охарактеризовал историк и военный обозреватель Зёнке Нейцель в интервью ZDF "heute"
"С самого начала было ясно, что с 18-тью "Leopаrd-2" войну не выиграть ", - сказал Нейцель.
Он связал это с тем, что часть выданного Киеву вооружения "строилась совсем под другие сценарии", а часть и вовсе нуждается в доработке.
Нейцель уверен, что Киев не свернет начатое контрнаступление, а попытается мобилизовать новых солдат, чтобы продолжить атаку.
Украинское наступление началось 4 июня. Накануне, 3 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что за это время только на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях ВСУ потеряли 15 самолетов, три вертолета и 920 единиц бронетанковой техники.
В их число попали и 16 Leopard, то есть практически 100% танков данного типа, поставленных Киеву Польшей и Португалией.
Вчера, 13:41"Почти 100%": Шойгу рассказал о судьбе западных Leopard и ситуации на фронтеВооруженные силы России продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику, существенно снижая его наступательный потенциал. В том числе, почти все танки Leopard, выданные Киеву Польшей и Португалией, уничтожены. Об этом 3 июля на селекторном совещании рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу
К слову, ранее главком ВСУ Валерий Залужный пожаловался, что его армия "как будто идет в наступление с луком и стрелами".
В понедельник, 3 июля, военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что за минувшую неделю Киев потерял около трех тысяч военных только на Луганском направлении.
Вчера, 09:54"Цифра ошеломляющая": Марочко назвал недельные потери ВСУ на Луганском направлении - РИАЗа минувшую неделю Киев потерял около трех тысяч военных на Луганском направлении. Такое заявление 3 июля сделал военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко, его слова цитирует агентство РИА новости