"С самого начала было ясно": немецкий историк рассказал о роли Leopаrd для Украины и сделал новый прогноз - 04.07.2023 Украина.ру
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"С самого начала было ясно": немецкий историк рассказал о роли Leopаrd для Украины и сделал новый прогноз
"С самого начала было ясно": немецкий историк рассказал о роли Leopаrd для Украины и сделал новый прогноз - 04.07.2023 Украина.ру
"С самого начала было ясно": немецкий историк рассказал о роли Leopаrd для Украины и сделал новый прогноз
Украинское контрнаступление не так успешно, как надеялся Киев. Российские позиции ВСУ так и не удалось прорвать. Танки Leopаrd, как и следовало ожидать, не помогли. Так сложившуюся на фронте ситуацию охарактеризовал историк и военный обозреватель Зёнке Нейцель в интервью ZDF "heute"
2023-07-04T11:58
2023-07-04T12:00
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Он связал это с тем, что часть выданного Киеву вооружения "строилась совсем под другие сценарии", а часть и вовсе нуждается в доработке.Нейцель уверен, что Киев не свернет начатое контрнаступление, а попытается мобилизовать новых солдат, чтобы продолжить атаку.Украинское наступление началось 4 июня. Накануне, 3 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что за это время только на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях ВСУ потеряли 15 самолетов, три вертолета и 920 единиц бронетанковой техники.В их число попали и 16 Leopard, то есть практически 100% танков данного типа, поставленных Киеву Польшей и Португалией.К слову, ранее главком ВСУ Валерий Залужный пожаловался, что его армия "как будто идет в наступление с луком и стрелами".В понедельник, 3 июля, военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что за минувшую неделю Киев потерял около трех тысяч военных только на Луганском направлении.
https://ukraina.ru/20230703/1047764723.html
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Новости, Новости Украины, Украина, историк, Германия, танки, леопард, Leopard-2 (танк)

"С самого начала было ясно": немецкий историк рассказал о роли Leopаrd для Украины и сделал новый прогноз

11:58 04.07.2023 (обновлено: 12:00 04.07.2023)
 
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танк леопард - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
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Украинское контрнаступление не так успешно, как надеялся Киев. Российские позиции ВСУ так и не удалось прорвать. Танки Leopаrd, как и следовало ожидать, не помогли. Так сложившуюся на фронте ситуацию охарактеризовал историк и военный обозреватель Зёнке Нейцель в интервью ZDF "heute"

"С самого начала было ясно, что с 18-тью "Leopаrd-2" войну не выиграть ", - сказал Нейцель.

Он связал это с тем, что часть выданного Киеву вооружения "строилась совсем под другие сценарии", а часть и вовсе нуждается в доработке.
Нейцель уверен, что Киев не свернет начатое контрнаступление, а попытается мобилизовать новых солдат, чтобы продолжить атаку.
Украинское наступление началось 4 июня. Накануне, 3 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что за это время только на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях ВСУ потеряли 15 самолетов, три вертолета и 920 единиц бронетанковой техники.
В их число попали и 16 Leopard, то есть практически 100% танков данного типа, поставленных Киеву Польшей и Португалией.
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"Почти 100%": Шойгу рассказал о судьбе западных Leopard и ситуации на фронтеВооруженные силы России продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику, существенно снижая его наступательный потенциал. В том числе, почти все танки Leopard, выданные Киеву Польшей и Португалией, уничтожены. Об этом 3 июля на селекторном совещании рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу
К слову, ранее главком ВСУ Валерий Залужный пожаловался, что его армия "как будто идет в наступление с луком и стрелами".
В понедельник, 3 июля, военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что за минувшую неделю Киев потерял около трех тысяч военных только на Луганском направлении.
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