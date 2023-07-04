https://ukraina.ru/20230704/1047785623.html

"С самого начала было ясно": немецкий историк рассказал о роли Leopаrd для Украины и сделал новый прогноз

"С самого начала было ясно": немецкий историк рассказал о роли Leopаrd для Украины и сделал новый прогноз - 04.07.2023 Украина.ру

"С самого начала было ясно": немецкий историк рассказал о роли Leopаrd для Украины и сделал новый прогноз

Украинское контрнаступление не так успешно, как надеялся Киев. Российские позиции ВСУ так и не удалось прорвать. Танки Leopаrd, как и следовало ожидать, не помогли. Так сложившуюся на фронте ситуацию охарактеризовал историк и военный обозреватель Зёнке Нейцель в интервью ZDF "heute"

2023-07-04T11:58

2023-07-04T11:58

2023-07-04T12:00

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Он связал это с тем, что часть выданного Киеву вооружения "строилась совсем под другие сценарии", а часть и вовсе нуждается в доработке.Нейцель уверен, что Киев не свернет начатое контрнаступление, а попытается мобилизовать новых солдат, чтобы продолжить атаку.Украинское наступление началось 4 июня. Накануне, 3 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что за это время только на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях ВСУ потеряли 15 самолетов, три вертолета и 920 единиц бронетанковой техники.В их число попали и 16 Leopard, то есть практически 100% танков данного типа, поставленных Киеву Польшей и Португалией.К слову, ранее главком ВСУ Валерий Залужный пожаловался, что его армия "как будто идет в наступление с луком и стрелами".В понедельник, 3 июля, военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что за минувшую неделю Киев потерял около трех тысяч военных только на Луганском направлении.

https://ukraina.ru/20230703/1047764723.html

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новости, новости украины, украина, историк, германия, танки, леопард, leopard-2 (танк)