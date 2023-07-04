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Склонял к ВСУ: в Луганской Народной Республике задержан украинский шпион

Склонял к ВСУ: в Луганской Народной Республике задержан украинский шпион - 04.07.2023 Украина.ру

Склонял к ВСУ: в Луганской Народной Республике задержан украинский шпион

В Луганской Народной Республике оперативники ФСБ задержали мужчину по подозрению в сборе и передаче Украине информации о российских подразделениях. Об этом 4 июля сообщила пресс-служба ведомства

2023-07-04T10:14

2023-07-04T10:14

2023-07-04T10:15

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Возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.Также во вторник, 4 июля, сотрудники ФСБ задержали в Тюмени мужчину, который по заданию украинских спецслужб склонял российских военных переходить на сторону ВСУ."В городе Тюмени пресечена деятельность пособника украинских спецслужб. Фигурант склонял офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации", - отмечается в сообщении ведомства.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Она предполагает наказание вплоть до пожизненного тюремного заключения.Накануне, 3 июля, оперативники ФСБ пресекли вторую за два месяца попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова.

https://ukraina.ru/20230703/1047763526.html

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новости, россия (рф), фсб, задержание, шпионы, украина, луганская народная республика