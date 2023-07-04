https://ukraina.ru/20230704/1047782168.html
Склонял к ВСУ: в Луганской Народной Республике задержан украинский шпион
Склонял к ВСУ: в Луганской Народной Республике задержан украинский шпион - 04.07.2023 Украина.ру
Склонял к ВСУ: в Луганской Народной Республике задержан украинский шпион
В Луганской Народной Республике оперативники ФСБ задержали мужчину по подозрению в сборе и передаче Украине информации о российских подразделениях. Об этом 4 июля сообщила пресс-служба ведомства
2023-07-04T10:14
2023-07-04T10:14
2023-07-04T10:15
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Возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.Также во вторник, 4 июля, сотрудники ФСБ задержали в Тюмени мужчину, который по заданию украинских спецслужб склонял российских военных переходить на сторону ВСУ."В городе Тюмени пресечена деятельность пособника украинских спецслужб. Фигурант склонял офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации", - отмечается в сообщении ведомства.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Она предполагает наказание вплоть до пожизненного тюремного заключения.Накануне, 3 июля, оперативники ФСБ пресекли вторую за два месяца попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова.
https://ukraina.ru/20230703/1047763526.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия (рф), фсб, задержание, шпионы, украина, луганская народная республика
Новости, Россия (РФ), ФСБ, задержание, шпионы, Украина, Луганская Народная Республика
Склонял к ВСУ: в Луганской Народной Республике задержан украинский шпион
10:14 04.07.2023 (обновлено: 10:15 04.07.2023)
В Луганской Народной Республике оперативники ФСБ задержали мужчину по подозрению в сборе и передаче Украине информации о российских подразделениях. Об этом 4 июля сообщила пресс-служба ведомства
"С октября 2022 года житель республики по заданию лица, действовавшего в интересах вооруженных формирований Украины, осуществил сбор и передачу сведений военного характера, а именно данных о местах дислокации и передвижении подразделений Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил РФ", - указано в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.
Также во вторник, 4 июля, сотрудники ФСБ задержали в Тюмени мужчину, который по заданию украинских спецслужб склонял российских военных переходить на сторону ВСУ.
"В городе Тюмени пресечена деятельность пособника украинских спецслужб. Фигурант склонял офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации", - отмечается в сообщении ведомства.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Она предполагает наказание вплоть до пожизненного тюремного заключения.
Накануне, 3 июля, оперативники ФСБ пресекли вторую за два месяца попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова.