https://ukraina.ru/20230704/1047782034.html

"Пытался вербовать военных". В Тюмени задержали пособника украинских спецслужб

"Пытался вербовать военных". В Тюмени задержали пособника украинских спецслужб - 04.07.2023 Украина.ру

"Пытался вербовать военных". В Тюмени задержали пособника украинских спецслужб

Сотрудники ФСБ задержали в Тюмени украинского агента, уговаривавшего офицера после прибытия в зону СВО перейти с подразделением на сторону ВСУ, заявили в ФСБ, сообщили журналисты РИА Новости

2023-07-04T10:17

2023-07-04T10:17

2023-07-04T10:35

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В Тюмени сотрудники ФСБ задержали украинского агента, который склонял российского офицера после прибытия в зону спецоперации перейти с подразделением на сторону ВСУ.Задержанный в качестве аргументов использовал заведомо ложные сведения, дискредитирующие Вооружённые силы России, и обещал связать российских военных с представителями украинских разведывательных органов.В отношении задержанного возбудили уголовное дело о государственной измене.Накануне сотрудники российских спецслужб пресекли попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксёнова, подготовленную спецслужбами Украины. Завербованный агент планировал подорвать машину Аксёнова в центре Симферополя.

https://ukraina.ru/20230703/1047759184.html

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новости, россия (рф), украина, фсб, всу, сво, тюмень, аксенов, сергей аксенов, крым