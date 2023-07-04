"Пытался вербовать военных". В Тюмени задержали пособника украинских спецслужб - 04.07.2023 Украина.ру
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"Пытался вербовать военных". В Тюмени задержали пособника украинских спецслужб
"Пытался вербовать военных". В Тюмени задержали пособника украинских спецслужб - 04.07.2023 Украина.ру
"Пытался вербовать военных". В Тюмени задержали пособника украинских спецслужб
Сотрудники ФСБ задержали в Тюмени украинского агента, уговаривавшего офицера после прибытия в зону СВО перейти с подразделением на сторону ВСУ, заявили в ФСБ, сообщили журналисты РИА Новости
2023-07-04T10:17
2023-07-04T10:35
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В Тюмени сотрудники ФСБ задержали украинского агента, который склонял российского офицера после прибытия в зону спецоперации перейти с подразделением на сторону ВСУ.Задержанный в качестве аргументов использовал заведомо ложные сведения, дискредитирующие Вооружённые силы России, и обещал связать российских военных с представителями украинских разведывательных органов.В отношении задержанного возбудили уголовное дело о государственной измене.Накануне сотрудники российских спецслужб пресекли попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксёнова, подготовленную спецслужбами Украины. Завербованный агент планировал подорвать машину Аксёнова в центре Симферополя.
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новости, россия (рф), украина, фсб, всу, сво, тюмень, аксенов, сергей аксенов, крым
Новости, Россия (РФ), Украина, ФСБ, ВСУ, СВО, Тюмень, Аксенов, Сергей Аксенов, Крым

"Пытался вербовать военных". В Тюмени задержали пособника украинских спецслужб

10:17 04.07.2023 (обновлено: 10:35 04.07.2023)
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ России о пресекла деятельность пособника украинских спецслужб
ФСБ России о пресекла деятельность пособника украинских спецслужб
© ФСБ РФ
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Сотрудники ФСБ задержали в Тюмени украинского агента, уговаривавшего офицера после прибытия в зону СВО перейти с подразделением на сторону ВСУ, заявили в ФСБ, сообщили журналисты РИА Новости
В Тюмени сотрудники ФСБ задержали украинского агента, который склонял российского офицера после прибытия в зону спецоперации перейти с подразделением на сторону ВСУ.
"В городе Тюмени пресечена деятельность пособника украинских спецслужб. Фигурант склонял офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации... Пособник задержан", - говорится в сообщении.
Задержанный в качестве аргументов использовал заведомо ложные сведения, дискредитирующие Вооружённые силы России, и обещал связать российских военных с представителями украинских разведывательных органов.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело о государственной измене.
Накануне сотрудники российских спецслужб пресекли попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксёнова, подготовленную спецслужбами Украины. Завербованный агент планировал подорвать машину Аксёнова в центре Симферополя.
Вчера, 11:33
"Планировал подорвать кортеж". Задержанный признался в подготовке покушения на АксёноваСотрудники ФСБ России задержали мужчину, который готовил покушение на главу Республики Крым Сергея Аксёнова. Видео с признательными показаниями распространила пресс-служба ФСБ
 
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