"Пытался вербовать военных". В Тюмени задержали пособника украинских спецслужб
10:17 04.07.2023 (обновлено: 10:35 04.07.2023)
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Сотрудники ФСБ задержали в Тюмени украинского агента, уговаривавшего офицера после прибытия в зону СВО перейти с подразделением на сторону ВСУ, заявили в ФСБ, сообщили журналисты РИА Новости
В Тюмени сотрудники ФСБ задержали украинского агента, который склонял российского офицера после прибытия в зону спецоперации перейти с подразделением на сторону ВСУ.
"В городе Тюмени пресечена деятельность пособника украинских спецслужб. Фигурант склонял офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации... Пособник задержан", - говорится в сообщении.
Задержанный в качестве аргументов использовал заведомо ложные сведения, дискредитирующие Вооружённые силы России, и обещал связать российских военных с представителями украинских разведывательных органов.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело о государственной измене.
Накануне сотрудники российских спецслужб пресекли попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксёнова, подготовленную спецслужбами Украины. Завербованный агент планировал подорвать машину Аксёнова в центре Симферополя.