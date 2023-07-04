Рогов заявил о готовности к украинским провокациям на ЗАЭС - 04.07.2023 Украина.ру
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Рогов заявил о готовности к украинским провокациям на ЗАЭС
Рогов заявил о готовности к украинским провокациям на ЗАЭС - 04.07.2023 Украина.ру
Рогов заявил о готовности к украинским провокациям на ЗАЭС
Алгоритм действий на случай провокации со стороны Украины в отношении Запорожской АЭС прописан, заявил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-07-04T09:57
2023-07-04T09:57
новости
россия (рф)
новые регионы
запорожская аэс
владимир рогов
украина
провокация
киевский режим
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Алгоритм действий на случай провокации со стороны киевского режима в отношении Запорожской АЭС (ЗАЭС) прописан, радиационный фон в норме, отметил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.Обстановка на станции спокойная, несмотря на истерию представителей киевского режима. "Радиационный фон в норме, персонал работает в штатном режиме", - отметил Рогов.Украинские власти, по его словам, рассматривают несколько сценариев провокации на ЗАЭС, в том числе нанесение ракетного удара или теракт. Провокация может быть осуществлена до саммита НАТО (11-12 июля), подготовку сценария курируют британские спецслужбы.Неоднократные заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы хочет взорвать ЗАЭС, посеяли панику в стране. Украинцы массово скупают йод, необходимый для защиты организма от радиации, а власти намерены провести учения в ответ на "возможную ядерную угрозу".Заявления Зеленского о том, что Москва якобы хочет взорвать Запорожскую АЭС, вызывают крайнюю тревогу, отметил постпред России при ООН Василий Небензя."Международное агентство по атомной энергии во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси, который недавно посетил станцию, несмотря на все препятствия со стороны Украины, увидело абсурдность этих заявлений", — сказал Небензя.Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал заявления Зеленского о ядерной угрозе "бурным потоком сознания", отметив, что не может нести ответственность за психологическое состояние людей, которые "ежедневно доказывают свою невменяемость".
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новости, россия (рф), новые регионы, запорожская аэс, владимир рогов, украина, провокация, киевский режим
Новости, Россия (РФ), Новые регионы, Запорожская АЭС, Владимир Рогов, Украина, провокация, киевский режим

Рогов заявил о готовности к украинским провокациям на ЗАЭС

09:57 04.07.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Энергодаре
Повседневная жизнь в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Алгоритм действий на случай провокации со стороны Украины в отношении Запорожской АЭС прописан, заявил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
Алгоритм действий на случай провокации со стороны киевского режима в отношении Запорожской АЭС (ЗАЭС) прописан, радиационный фон в норме, отметил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"В Энергодаре проверены сирены и средства оповещения населения, паники никакой нет, оперативные службы все готовы, алгоритм действий на случай провокации украинских войск прописан", - сказал Рогов.
Обстановка на станции спокойная, несмотря на истерию представителей киевского режима.
"Радиационный фон в норме, персонал работает в штатном режиме", - отметил Рогов.
Украинские власти, по его словам, рассматривают несколько сценариев провокации на ЗАЭС, в том числе нанесение ракетного удара или теракт. Провокация может быть осуществлена до саммита НАТО (11-12 июля), подготовку сценария курируют британские спецслужбы.
Неоднократные заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы хочет взорвать ЗАЭС, посеяли панику в стране. Украинцы массово скупают йод, необходимый для защиты организма от радиации, а власти намерены провести учения в ответ на "возможную ядерную угрозу".
Заявления Зеленского о том, что Москва якобы хочет взорвать Запорожскую АЭС, вызывают крайнюю тревогу, отметил постпред России при ООН Василий Небензя.
"Международное агентство по атомной энергии во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси, который недавно посетил станцию, несмотря на все препятствия со стороны Украины, увидело абсурдность этих заявлений", — сказал Небензя.
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал заявления Зеленского о ядерной угрозе "бурным потоком сознания", отметив, что не может нести ответственность за психологическое состояние людей, которые "ежедневно доказывают свою невменяемость".
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