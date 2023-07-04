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Рогов заявил о готовности к украинским провокациям на ЗАЭС

Рогов заявил о готовности к украинским провокациям на ЗАЭС - 04.07.2023 Украина.ру

Рогов заявил о готовности к украинским провокациям на ЗАЭС

Алгоритм действий на случай провокации со стороны Украины в отношении Запорожской АЭС прописан, заявил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Об этом сообщили журналисты РИА Новости

2023-07-04T09:57

2023-07-04T09:57

2023-07-04T09:57

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провокация

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Алгоритм действий на случай провокации со стороны киевского режима в отношении Запорожской АЭС (ЗАЭС) прописан, радиационный фон в норме, отметил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.Обстановка на станции спокойная, несмотря на истерию представителей киевского режима. "Радиационный фон в норме, персонал работает в штатном режиме", - отметил Рогов.Украинские власти, по его словам, рассматривают несколько сценариев провокации на ЗАЭС, в том числе нанесение ракетного удара или теракт. Провокация может быть осуществлена до саммита НАТО (11-12 июля), подготовку сценария курируют британские спецслужбы.Неоднократные заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы хочет взорвать ЗАЭС, посеяли панику в стране. Украинцы массово скупают йод, необходимый для защиты организма от радиации, а власти намерены провести учения в ответ на "возможную ядерную угрозу".Заявления Зеленского о том, что Москва якобы хочет взорвать Запорожскую АЭС, вызывают крайнюю тревогу, отметил постпред России при ООН Василий Небензя."Международное агентство по атомной энергии во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси, который недавно посетил станцию, несмотря на все препятствия со стороны Украины, увидело абсурдность этих заявлений", — сказал Небензя.Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал заявления Зеленского о ядерной угрозе "бурным потоком сознания", отметив, что не может нести ответственность за психологическое состояние людей, которые "ежедневно доказывают свою невменяемость".

https://ukraina.ru/20230704/1047777658.html

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новости, россия (рф), новые регионы, запорожская аэс, владимир рогов, украина, провокация, киевский режим