Наземная, морская и воздушная: Стефанович рассказал о предназначении каждой из "ног" ядерной триады - 05.11.2024 Украина.ру
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Наземная, морская и воздушная: Стефанович рассказал о предназначении каждой из "ног" ядерной триады
Наземная, морская и воздушная: Стефанович рассказал о предназначении каждой из "ног" ядерной триады - 05.11.2024 Украина.ру
Наземная, морская и воздушная: Стефанович рассказал о предназначении каждой из "ног" ядерной триады
Конкретное предназначение ядерных средств морского, наземного и воздушного базирования зависит от конкретной обстановки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор", ведущий российский эксперт по стратегическим вооружениям Дмитрий Стефанович
2024-11-05T03:15
2024-11-05T03:15
новости
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учения
ядерный
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ядерное оружие
авиация
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На днях Вооруженные силы РФ по приказу президента страны Владимира Путина провели учения по отработке массированного ядерного удара в ответ на удар условного противника. С полигона Плесецк по камчатскому полигону Кура была запущена межконтинентальная ракета "Ярс". Подводные лодки из Баренцева и Охотского морей запустили баллистические ракеты "Синева" и "Булава".Что касается конкретного предназначения ядерных средств морского, наземного и воздушного базирования, то здесь все зависит от конкретной обстановки. Но традиционно у "ног" ядерной триады есть свое конкретное предназначение, отметил эксперт.Наземные носители – это наиболее быстро реагирующие средства. Они всегда находятся в состоянии максимальной готовности к пуску. Особенно это касается шахтных установок, отметил он.Хотя подвижные грунтовые ракетные комплексы (восьмиосные "Ярсы" и "Тополя") тоже могут быстро среагировать на команду. И они, как и подводные лодки, тоже считаются живучими, уточнил эксперт.По его словам, такие комплексы могут довольно эффективно "прятаться" до того момента, когда появятся работающие системы ежесекундного мониторинга территории России и других стран."Воздушная часть "ноги" - это наиболее гибкая ее часть. Во-первых, это единственный элемент ядерной триады, который еще можно развернуть назад после того, как он пошел на боевое задание. Во-вторых, его можно использовать для сигнальных мероприятий: совместное патрулирование, вылеты к берегам противника и демонстрационные визиты в самые дальние страны", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Стефановича: Россия запустила такую болванку, которая заставит США соблюдать хрупкий баланс ужаса на сайте Украина.руПодробно о том, с какой целью Россия провела учения стратегических сил сдерживания — в интервью Романа Насонова: России хватит одного броска, чтобы не дать ВСУ зацепиться за Запорожье и Днепропетровск на сайте Украина.ру
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новости, россия, учения, ядерный, безопасность, ядерная безопасность, вс рф, подлодка, ядерное оружие, авиация, противник, детали
Новости, Россия, Учения, ядерный, безопасность, ядерная безопасность, ВС РФ, подлодка, Ядерное оружие, авиация, противник, детали

Наземная, морская и воздушная: Стефанович рассказал о предназначении каждой из "ног" ядерной триады

03:15 05.11.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкСпуск на воду атомного подводного крейсера "Князь Пожарский"
Спуск на воду атомного подводного крейсера Князь Пожарский - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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Конкретное предназначение ядерных средств морского, наземного и воздушного базирования зависит от конкретной обстановки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор", ведущий российский эксперт по стратегическим вооружениям Дмитрий Стефанович
На днях Вооруженные силы РФ по приказу президента страны Владимира Путина провели учения по отработке массированного ядерного удара в ответ на удар условного противника. С полигона Плесецк по камчатскому полигону Кура была запущена межконтинентальная ракета "Ярс". Подводные лодки из Баренцева и Охотского морей запустили баллистические ракеты "Синева" и "Булава".
Что касается конкретного предназначения ядерных средств морского, наземного и воздушного базирования, то здесь все зависит от конкретной обстановки. Но традиционно у "ног" ядерной триады есть свое конкретное предназначение, отметил эксперт.
"Считается, что морские носители – это наиболее живучие средства, которые могут нанести ответный удар. Хотя есть сценарии, когда подводные лодки подплывают к берегам противника и наносят удар с максимально коротким подлетным временем", — подчеркнул Стефанович.
Наземные носители – это наиболее быстро реагирующие средства. Они всегда находятся в состоянии максимальной готовности к пуску. Особенно это касается шахтных установок, отметил он.
Хотя подвижные грунтовые ракетные комплексы (восьмиосные "Ярсы" и "Тополя") тоже могут быстро среагировать на команду. И они, как и подводные лодки, тоже считаются живучими, уточнил эксперт.
По его словам, такие комплексы могут довольно эффективно "прятаться" до того момента, когда появятся работающие системы ежесекундного мониторинга территории России и других стран.
"Воздушная часть "ноги" - это наиболее гибкая ее часть. Во-первых, это единственный элемент ядерной триады, который еще можно развернуть назад после того, как он пошел на боевое задание. Во-вторых, его можно использовать для сигнальных мероприятий: совместное патрулирование, вылеты к берегам противника и демонстрационные визиты в самые дальние страны", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Стефановича: Россия запустила такую болванку, которая заставит США соблюдать хрупкий баланс ужаса на сайте Украина.ру
Подробно о том, с какой целью Россия провела учения стратегических сил сдерживания — в интервью Романа Насонова: России хватит одного броска, чтобы не дать ВСУ зацепиться за Запорожье и Днепропетровск на сайте Украина.ру
Богдан Безпалько интервью - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
22 октября, 14:05
Богдан Безпалько: Для России не фатальны ни французы подо Львовом, ни грань ядерной войны с США Запад заходит в тупик. Ему надо разрешить противоречия мирового масштаба. Желательно — мировой войной. Но поскольку мировая война обязательно станет ядерной, то ему нужно организовать ряд локальных конфликтов, где вопросы применения ядерного оружия будут не столь актуальными, но на которые получится все списать.
 
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