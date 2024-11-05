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Наземная, морская и воздушная: Стефанович рассказал о предназначении каждой из "ног" ядерной триады

Наземная, морская и воздушная: Стефанович рассказал о предназначении каждой из "ног" ядерной триады - 05.11.2024 Украина.ру

Наземная, морская и воздушная: Стефанович рассказал о предназначении каждой из "ног" ядерной триады

Конкретное предназначение ядерных средств морского, наземного и воздушного базирования зависит от конкретной обстановки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор", ведущий российский эксперт по стратегическим вооружениям Дмитрий Стефанович

2024-11-05T03:15

2024-11-05T03:15

2024-11-05T03:15

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На днях Вооруженные силы РФ по приказу президента страны Владимира Путина провели учения по отработке массированного ядерного удара в ответ на удар условного противника. С полигона Плесецк по камчатскому полигону Кура была запущена межконтинентальная ракета "Ярс". Подводные лодки из Баренцева и Охотского морей запустили баллистические ракеты "Синева" и "Булава".Что касается конкретного предназначения ядерных средств морского, наземного и воздушного базирования, то здесь все зависит от конкретной обстановки. Но традиционно у "ног" ядерной триады есть свое конкретное предназначение, отметил эксперт.Наземные носители – это наиболее быстро реагирующие средства. Они всегда находятся в состоянии максимальной готовности к пуску. Особенно это касается шахтных установок, отметил он.Хотя подвижные грунтовые ракетные комплексы (восьмиосные "Ярсы" и "Тополя") тоже могут быстро среагировать на команду. И они, как и подводные лодки, тоже считаются живучими, уточнил эксперт.По его словам, такие комплексы могут довольно эффективно "прятаться" до того момента, когда появятся работающие системы ежесекундного мониторинга территории России и других стран."Воздушная часть "ноги" - это наиболее гибкая ее часть. Во-первых, это единственный элемент ядерной триады, который еще можно развернуть назад после того, как он пошел на боевое задание. Во-вторых, его можно использовать для сигнальных мероприятий: совместное патрулирование, вылеты к берегам противника и демонстрационные визиты в самые дальние страны", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Стефановича: Россия запустила такую болванку, которая заставит США соблюдать хрупкий баланс ужаса на сайте Украина.руПодробно о том, с какой целью Россия провела учения стратегических сил сдерживания — в интервью Романа Насонова: России хватит одного броска, чтобы не дать ВСУ зацепиться за Запорожье и Днепропетровск на сайте Украина.ру

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новости, россия, учения, ядерный, безопасность, ядерная безопасность, вс рф, подлодка, ядерное оружие, авиация, противник, детали