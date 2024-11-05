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Хроника энергетической войны: "Война прогнозов", СПГ из России в Европу растет, а Катар теряет Азию

Хроника энергетической войны: "Война прогнозов", СПГ из России в Европу растет, а Катар теряет Азию - 05.11.2024 Украина.ру

Хроника энергетической войны: "Война прогнозов", СПГ из России в Европу растет, а Катар теряет Азию

Хотя Россия больше не является главным поставщиком газа в Европейский Союз, российский СПГ остается жизненно важной частью системы энергетической безопасности Европы, занимая пятую часть рынка.

2024-11-05T05:25

2024-11-05T05:25

2024-11-05T05:25

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Страны ОПЕК+ не спешат восстанавливать добычу нефтиВосемь стран ОПЕК+, добровольно дополнительно сокращающие добычу сверх своих квот в рамках соглашения, отложили восстановление добычи на месяц, до конца декабря 2024 года. Об этом 3 ноября сообщил Секретариат ОПЕК (Организации стран-экспортёров нефти).По информации Секретариата ОПЕК, Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман продлевают добровольные корректировки на 2,2 млн баррелей в сутки на один месяц, до конца декабря 2024 года. Кроме того, эти восемь стран подтвердили свое коллективное обязательство достичь полного соответствия условиям соглашения ОПЕК+, включая дополнительные добровольные сокращения.Также эти страны пообещали полностью компенсировать к сентябрю 2025 года допущенные ранее превышения разрешенных объемов добычи с января 2024-го – в соответствии с планами компенсаций, представленными в Секретариат ОПЕК. Отмечено также недавнее заявление Ирака и совместное заявление России и Казахстана, в котором эти страны решительно подтвердили свою приверженность соглашению, включая дополнительные добровольные корректировки добычи и свои графики компенсаций сверхдобычи.Первоначально восстановление добычи планировалось начать в октябре, но в сентябре 2024 года страны-добровольцы согласовали отсрочку на два месяца, до 1 декабря текущего года. Сейчас срок начала восстановления добычи сдвигается еще на один месяц, до 1 января 2025-го.Перенос начала частичного восстановления добычи странами-добровольцами может быть обусловлен неоднозначными прогнозами в отношении спроса на нефть в мире. ОПЕК уже три раза подряд понижала свои прогнозы по росту глобального спроса на нефть.Так, в своем октябрьском докладе ОПЕК прогнозирует, что спрос на нефть в мире в 2024 году вырастет на 1,93 млн баррелей в сутки, до 104,14 млн барр./сутки, в 2025-м – на 1,64 млн барр./сутки, до 105,78 млн барр./сутки. А Международное энергетическое агентство (МЭА) рисует еще более мрачные прогнозы: в 2024 году спрос вырастет на 862 тыс. барр./сутки, до 102,84 млн барр./сутки, в 2025-м – на 998 тыс. барр./сутки, до 103,84 млн барр./сутки.Расхождение в прогнозах ОПЕК и МЭА по росту спроса на нефть в мире в 2024 году более чем на 1 миллион баррелей в сутки сильно нервирует рынок. При этом на текущий момент уровень нефтяных цен указывает, что в "войне прогнозов" пока ведет МЭА. Именно с этим аналитики рынка и связывают решение ОПЕК+ отложить восстановление добычи.Россия, Казахстан, а также Ирак находятся в числе стран ОПЕК+, которые допустили в прошедшие месяцы превышение добычи сверх установленных договоренностей (квоты и добровольные обязательства). С августа 2024 года для них действуют графики компенсаций сверхдобычи. В частности, Россия до конца сентября 2025 года совокупно должна сократить добычу нефти на 480 тысяч баррелей в сутки – по частям в отдельные месяцы.Согласно октябрьскому докладу ОПЕК, по данным из вторичных источников, в целом за сентябрь все три страны вновь превысили разрешенные уровни добычи. Наибольшее превышение допустил Ирак (207 тыс. барр./сутки), Казахстан отклонился меньше (105 тыс. барр./сутки). При этом Россия практически полностью соответствовала требуемому уровню добычи (сверхдобыча составила 23 тыс. барр./сутки).Вопрос исполнения обязательств в рамках ОПЕК+ 1 ноября 2024 года по телефону обсудили вице-премьер России Александр Новак и глава Минэнерго Казахстана Алмасадам Саткалиев. Стороны подтвердили полную приверженность своих стран соглашению и добровольным сокращениям, а также компенсации в соответствии с обновленными графиками, которые будут представлены в Секретариат ОПЕК.Поступления СПГ в Европу в октябре увеличились на 11%Потоки сжиженного природного газа (СПГ) с европейских терминалов в газотранспортную систему стран-членов ЕС в октябре 2024 года повысились на 11% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).Согласно им, по итогам октября поставки СПГ составили 8,77 млрд кубометров, оказавшись на 11% выше, чем в сентябре 2924 года, но на 14% меньше по отношению к октябрю 2023-го. Вместе с тем этот показатель стал минимальным для октября, начиная с 2021 года. Всего с начала 2024 года поступления СПГ с СПГ-терминалов в газотранспортную систему ЕС составили порядка 91,3 млрд кубометров – на 16% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.Согласно данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) на 29 октября, поставки СПГ в 2024 году занимают первое место по доле среди источников получения газа Европой – 32,81%. На втором месте с долей в 27,67% – поставки газа с месторождений Северного моря (в основном из Норвегии).На третьем месте с 10,99% – отбор газа из подземных хранилищ газа (ПХГ). Это лишь немногим больше, чем поступает с Востока (российский газ, поставки газа с Украины, а также отбор европейскими компаниями своего газа из ПХГ Украины) – 10,96%. На поставки в ЕС газа из Северной Африки приходится 9,76%, из Великобритании – 4,09%.При этом доля российского СПГ на рынке Европейского Союза продолжает увеличиваться, несмотря на общее снижение спроса в Европе и попытки Брюсселя ограничить его поставки.Согласно отчету Европейского агентства по сотрудничеству между энергорегуляторами (ACER), доля российского СПГ в импорте ЕС повысилась до 20% в первой половине 2024 года – по сравнению с 14% в 2023-м. Хотя Россия больше не является главным поставщиком газа в Евросоюз, российский СПГ остается жизненно важной частью системы энергетической безопасности Европы.Поставки американского СПГ в ЕС составили 45%, в то время как доля Катара упала до 12%. Аналитики рынка отмечают, что к росту поставок СПГ из России на европейский рынок привело изменение торговых потоков, в том числе вследствие нападений хуситов на коммерческие суда в Красном море.США теснят Катар на глобальном рынке СПГКатару становится все труднее заключать новые сделки по поставкам сжиженного природного газа в Японию и Южную Корею, поскольку растущая конкуренция со стороны США и других стран с более гибкими условиями контрактов бросает вызов многолетнему доминированию страны на рынке. Об этом сообщило британское агентство Reuters со ссылкой на свои источники.Катар когда-то был основным поставщиком СПГ в Японию и Южную Корею, но сейчас покупатели отдают предпочтение поставкам из США, а также ОАЭ и Омана. Все эти поставщики предлагают краткосрочные контракты и, в отличие от Катара, не ограничивают конечный пункт назначения грузов. Это дает покупателям возможность в будущем продавать грузы в другом месте, если они им больше не понадобятся. При этом катарская государственная компания QatarEnergy настаивает, чтобы страна поставки по договору была конечным пунктом.По данным источников Reuters, переговоры между японскими и южнокорейскими покупателями и Катаром зашли в тупик из-за того, что Катар настаивает на пунктах назначения. Катарцы стараются сохранить контроль над рынком СПГ, в то время как другие ближневосточные страны, такие как ОАЭ и Оман, скорее рады просто получить хорошую цену. Так, национальная нефтяная компания Абу-Даби ADNOC воспользовалась сложившейся ситуацией, когда потребители СПГ хотят диверсифицировать его поставки.Кроме того, для обеспечения стабильных доходов Катар предпочитает долгосрочные контракты с привязкой к нефтяным ценам (сроком до 27 лет – это текущий срок реализации проекта North Field East). Продавцы же из США, ОАЭ и Омана, напротив, обычно предлагают объемы СПГ на условиях FOB. Это позволяет покупателям перепродавать грузы СПГ, а сделки обычно привязаны к ценам на американском газовом хабе Henry Hub, которые обычно дешевле контрактов, привязанных к нефти.Если государственная компания QatarEnergy не заключит новые соглашения с Японией и Южной Кореей – вторым и третьим по величине импортерами СПГ в мире после Китая, – роль Катара на этом рынке ещё больше снизится.В 2023 году США уже вытеснили Катар с первого места в мире по поставкам СПГ. В 2024-м истекает срок действия крупного контракта Катара с корейской газовой корпорацией (KOGAS) на поставку 4,92 млн тонн СПГ в год. По официальным данным, в 2026 году истекает срок действия еще одного контракта на поставку 2,1 млн тонн СПГ в год. При этом QatarEnergy заявила, что не комментирует рыночные спекуляции.Спрос на СПГ в Японии снижается из-за перезапуска ядерных реакторов, увеличения доли возобновляемых источников энергии и замедления экономики страны. Ещё одним камнем преткновения для Японии является требование QatarEnergy, чтобы покупатели подписывали контракты на поставку не менее 1 млн тонн СПГ в год на 10-15 лет.Такие условия противоречат неопределенным долгосрочным перспективам Японии в отношении СПГ из-за возобновления работы атомных электростанций и производства "зелёной энергии", что затрудняет для японских покупателей заключение долгосрочных контрактов на поставку СПГ на случай падения спроса.По данным таможенной службы Японии, в 2023 году импорт СПГ сократился до 66 млн т – с 83 млн т в 2018-м. Доля Катара на СПГ-рынке Японии в 2023 году упала до 4% – с 12% в 2018 году. При этом доля США на этом рынке Японии выросла с 3% до 8% за тот же период.Согласно данным консалтинговой компании Energy Aspects, доля Катара на рынке Южной Кореи в 2023 году снизилась до 19% – с 32% в 2018-м, в то время как доля Австралии выросла с 19% до 24%, а доля Малайзии – с 8% до 13% за тот же период.О предположениях по прекращению ударов по энергетическим объектам России и Украины - в статье "Слухи об отказе от ударов по энергосистемам, критика Порошенко*. Главное на Украине на утро 30 октября"

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

катар, россия, япония, александр новак, опек, ес, reuters, эксклюзив