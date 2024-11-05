https://ukraina.ru/20241105/1058595053.html

Теперь под российским флагом: полковник запаса о том, как Украина за считанные дни потеряла Селидово

Теперь под российским флагом: полковник запаса о том, как Украина за считанные дни потеряла Селидово - 05.11.2024 Украина.ру

Теперь под российским флагом: полковник запаса о том, как Украина за считанные дни потеряла Селидово

Селидово находится на Покровском направлении, до Покровска (Красноармейска) отсюда 20 километров. Этот город считается центром обороны и логистики ВСУ в Донбассе. Это одно из наиболее вероятных направлений дальнейшего наступления ВС РФ. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2024-11-05T05:45

2024-11-05T05:45

2024-11-05T05:45

новости

донбасс

селидово

украина

геннадий алехин

днр

наступление

покровск/красноармейск

освобождение

шахты

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Украинская армия, которая считала город Селидово неприступной крепостью, потеряла его в считанные дни российского наступления. Освобождение города обошлось без многомесячной осады и изнурительных обстрелов, рассказал эксперт.По его мнению, город Селидово не был на слуху, хотя это достаточно крупный населенный пункт в ДНР. Наиболее крупные предприятия там — шахты "Украина", "Кураховская" и "Шахта имени Д. С. Коротченко", отметил полковник запаса.Он уточнил, что последнюю освобождали бойцы 15-й гвардейской мотострелковой Александрийской бригады "Черные гусары". Свое название соединение получило от традиций 5-го Александрийского полка императрицы Александры Федоровны, который был сформирован в Новороссии, подчеркнул Алехин."Селидово находится на Покровском направлении, до Покровска (прежнее название Красноармейск) отсюда 20 километров. Этот город считается центром обороны и логистики ВСУ в Донбассе. Это одно из наиболее вероятных направлений дальнейшего наступления российской армии", — заключил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Инициатива в наших руках, но бить в литавры еще рано на сайте Украина.руПодробнее о том, почему курская военная авантюра Киева превратилась в пиар-операцию — интервью в интервью офицера ЧФ Боцмана: В Курской области мы не тесним и не выдавливаем противника, а уничтожаем его на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241102/1058587941.html

донбасс

селидово

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днр

покровск/красноармейск

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новости, донбасс, селидово, украина, геннадий алехин, днр, наступление, покровск/красноармейск, освобождение, шахты, жители, логистика, всу, сво, спецоперация, детали