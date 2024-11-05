Теперь под российским флагом: полковник запаса о том, как Украина за считанные дни потеряла Селидово
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Селидово находится на Покровском направлении, до Покровска (Красноармейска) отсюда 20 километров. Этот город считается центром обороны и логистики ВСУ в Донбассе. Это одно из наиболее вероятных направлений дальнейшего наступления ВС РФ. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Украинская армия, которая считала город Селидово неприступной крепостью, потеряла его в считанные дни российского наступления. Освобождение города обошлось без многомесячной осады и изнурительных обстрелов, рассказал эксперт.
"Сейчас город полностью освобожден и зачищен от остатков войск противника. Жилая застройка практически полностью оказалась не разрушенной и пригодной для проживания местных жителей. Теперь уже под российским флагом", — сообщил Алехин.
По его мнению, город Селидово не был на слуху, хотя это достаточно крупный населенный пункт в ДНР. Наиболее крупные предприятия там — шахты "Украина", "Кураховская" и "Шахта имени Д. С. Коротченко", отметил полковник запаса.
Он уточнил, что последнюю освобождали бойцы 15-й гвардейской мотострелковой Александрийской бригады "Черные гусары". Свое название соединение получило от традиций 5-го Александрийского полка императрицы Александры Федоровны, который был сформирован в Новороссии, подчеркнул Алехин.
"Селидово находится на Покровском направлении, до Покровска (прежнее название Красноармейск) отсюда 20 километров. Этот город считается центром обороны и логистики ВСУ в Донбассе. Это одно из наиболее вероятных направлений дальнейшего наступления российской армии", — заключил автор материала.
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