Ещё 700 тысяч новых солдат: Алехин оценил людские ресурсы Киева после снижения призывного возраста
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы УкраиныВооруженные Силы Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
Есть основания утверждать, что снижение мобилизационного возраста на Украине будет законодательно оформлено в первом полугодии 2025 года. Пока ВСУ еще способны на наступательные операции тактического уровня силами моторизованной пехоты. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
В ближайшие месяцы Киев попытается мобилизовать 160 тысяч новых солдат. Общий мобилизационный ресурс Украины при снижении призывного возраста до 17 лет гарантированно даст ещё не менее 700 тысяч новых рекрутов, считает эксперт.
"Есть основания утверждать, что снижение мобвозраста на Украине в первом полугодии 2025 года будет законодательно оформлено. А целью Киева в 2025 году станет не "возвращение к границам" 1991 или даже 2022 года, а вывод России из войны хотя бы под предлогом "прекращения огня", — отмечает Алехин.
По его мнению, сейчас ВСУ еще способны на ограниченные наступательные операции тактического уровня силами моторизованной пехоты, полностью оснащенной техникой и вооружением единых образцов.
При этом украинские формирования БПЛА станут основным тактическим поражающим ударным ресурсом для сдерживания наступательных действий российской армии, возможно, более значительным, чем полевая артиллерия, подчеркнул Алехин.
"Украина при помощи западных вооружений попытается уравнять силы в сегменте нанесения высокоточных ударов на средней дальности (до 1500–2000 км). К тому же помощь НАТО в технике и вооружении продолжает поступать и не прекратится, несмотря на смену президента на предстоящих выборах в США", — подытожил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Инициатива в наших руках, но бить в литавры еще рано на сайте Украина.ру
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