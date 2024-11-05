https://ukraina.ru/20241105/1058607273.html

Три точечных прилета: эксперт раскрыл подробности ракетного удара по штабу ВСУ и казармам с наемниками

Три точечных прилета: эксперт раскрыл подробности ракетного удара по штабу ВСУ и казармам с наемниками - 05.11.2024 Украина.ру

Три точечных прилета: эксперт раскрыл подробности ракетного удара по штабу ВСУ и казармам с наемниками

Бывшая академия ПВО в последние годы находилась на балансе Харьковского военного университета имени Каразина. В то же время это было закрытое учебное заведение с ограниченным доступом, расположившийся там штаб ВСУ ничем себя не афишировал. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2024-11-05T05:15

2024-11-05T05:15

2024-11-05T05:15

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геннадий алехин

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иностранные наемники

ракетный удар

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На днях российские ВКС и ракетчики нанесли точечные удары по зданию Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве, а также по одному из зданий СБУ в Харькове на улице Данилевского. Оттуда вывозили "двухсотых" и "трехсотых", рассказал эксперт. Он добавил, один из подъездов этого здания был отдан под общежитие, где жили иностранные инструкторы. Туда и были нанесены удары, жители Харькова сообщали о приезде машин скорой помощи, отметил полковник запаса.Бывшая академия ПВО в последние годы находилась на балансе Харьковского университета имени Каразина. В то же время это было закрытое учебное заведение с ограниченным доступом, расположившийся там штаб ВСУ ничем себя не афишировал, подчеркнул эксперт."О присутствии на этой территории иностранных наемников вообще нигде не упоминалось. Но вот разузнали и координаты передали. Поэтому и удар был точечным — именно по штабу и казармам с наемниками и инструкторами", — подытожил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Инициатива в наших руках, но бить в литавры еще рано на сайте Украина.руПодробнее о том, сколько миллиардов уже потратили США и Европа на военную помощь Украине — в материале Елены Мурзиной Цифры недели. Сколько осталось армии России до Киева? на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241102/1058583288.html

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новости, киев, харьков, геннадий алехин, украина, вкс, всу, штаб, иностранные наемники, ракетный удар, пво, дроны, детали, сво, спецоперация