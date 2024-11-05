Три точечных прилета: эксперт раскрыл подробности ракетного удара по штабу ВСУ и казармам с наемниками
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗанятия по минно-взрывному делу в инженерном подразделении ЦВО в ЛНР
Бывшая академия ПВО в последние годы находилась на балансе Харьковского военного университета имени Каразина. В то же время это было закрытое учебное заведение с ограниченным доступом, расположившийся там штаб ВСУ ничем себя не афишировал. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
"Позже три точечных удара пришлись по зданию бывшей академии ПВО имени маршала Говорова (сейчас Харьковский военный университет. — Ред.). Здесь иностранные инструкторы проводили подготовку офицеров для ПВО Украины, а также операторов дронов", — уточнил Алехин.
Он добавил, один из подъездов этого здания был отдан под общежитие, где жили иностранные инструкторы. Туда и были нанесены удары, жители Харькова сообщали о приезде машин скорой помощи, отметил полковник запаса.
Бывшая академия ПВО в последние годы находилась на балансе Харьковского университета имени Каразина. В то же время это было закрытое учебное заведение с ограниченным доступом, расположившийся там штаб ВСУ ничем себя не афишировал, подчеркнул эксперт.
"О присутствии на этой территории иностранных наемников вообще нигде не упоминалось. Но вот разузнали и координаты передали. Поэтому и удар был точечным — именно по штабу и казармам с наемниками и инструкторами", — подытожил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Инициатива в наших руках, но бить в литавры еще рано на сайте Украина.ру
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