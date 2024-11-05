Три точечных прилета: эксперт раскрыл подробности ракетного удара по штабу ВСУ и казармам с наемниками - 05.11.2024 Украина.ру
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Три точечных прилета: эксперт раскрыл подробности ракетного удара по штабу ВСУ и казармам с наемниками
Три точечных прилета: эксперт раскрыл подробности ракетного удара по штабу ВСУ и казармам с наемниками - 05.11.2024 Украина.ру
Три точечных прилета: эксперт раскрыл подробности ракетного удара по штабу ВСУ и казармам с наемниками
Бывшая академия ПВО в последние годы находилась на балансе Харьковского военного университета имени Каразина. В то же время это было закрытое учебное заведение с ограниченным доступом, расположившийся там штаб ВСУ ничем себя не афишировал. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2024-11-05T05:15
2024-11-05T05:15
новости
киев
харьков
геннадий алехин
украина
вкс
всу
штаб
иностранные наемники
ракетный удар
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На днях российские ВКС и ракетчики нанесли точечные удары по зданию Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве, а также по одному из зданий СБУ в Харькове на улице Данилевского. Оттуда вывозили "двухсотых" и "трехсотых", рассказал эксперт. Он добавил, один из подъездов этого здания был отдан под общежитие, где жили иностранные инструкторы. Туда и были нанесены удары, жители Харькова сообщали о приезде машин скорой помощи, отметил полковник запаса.Бывшая академия ПВО в последние годы находилась на балансе Харьковского университета имени Каразина. В то же время это было закрытое учебное заведение с ограниченным доступом, расположившийся там штаб ВСУ ничем себя не афишировал, подчеркнул эксперт."О присутствии на этой территории иностранных наемников вообще нигде не упоминалось. Но вот разузнали и координаты передали. Поэтому и удар был точечным — именно по штабу и казармам с наемниками и инструкторами", — подытожил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Инициатива в наших руках, но бить в литавры еще рано на сайте Украина.руПодробнее о том, сколько миллиардов уже потратили США и Европа на военную помощь Украине — в материале Елены Мурзиной Цифры недели. Сколько осталось армии России до Киева? на сайте Украина.ру
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новости, киев, харьков, геннадий алехин, украина, вкс, всу, штаб, иностранные наемники, ракетный удар, пво, дроны, детали, сво, спецоперация
Новости, Киев, Харьков, Геннадий Алехин, Украина, ВКС, ВСУ, штаб, иностранные наемники, ракетный удар, ПВО, дроны, детали, СВО, Спецоперация

Три точечных прилета: эксперт раскрыл подробности ракетного удара по штабу ВСУ и казармам с наемниками

05:15 05.11.2024
 
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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Бывшая академия ПВО в последние годы находилась на балансе Харьковского военного университета имени Каразина. В то же время это было закрытое учебное заведение с ограниченным доступом, расположившийся там штаб ВСУ ничем себя не афишировал. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
На днях российские ВКС и ракетчики нанесли точечные удары по зданию Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве, а также по одному из зданий СБУ в Харькове на улице Данилевского. Оттуда вывозили "двухсотых" и "трехсотых", рассказал эксперт.
"Позже три точечных удара пришлись по зданию бывшей академии ПВО имени маршала Говорова (сейчас Харьковский военный университет. — Ред.). Здесь иностранные инструкторы проводили подготовку офицеров для ПВО Украины, а также операторов дронов", — уточнил Алехин.
Он добавил, один из подъездов этого здания был отдан под общежитие, где жили иностранные инструкторы. Туда и были нанесены удары, жители Харькова сообщали о приезде машин скорой помощи, отметил полковник запаса.
Бывшая академия ПВО в последние годы находилась на балансе Харьковского университета имени Каразина. В то же время это было закрытое учебное заведение с ограниченным доступом, расположившийся там штаб ВСУ ничем себя не афишировал, подчеркнул эксперт.
"О присутствии на этой территории иностранных наемников вообще нигде не упоминалось. Но вот разузнали и координаты передали. Поэтому и удар был точечным — именно по штабу и казармам с наемниками и инструкторами", — подытожил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Инициатива в наших руках, но бить в литавры еще рано на сайте Украина.ру
Подробнее о том, сколько миллиардов уже потратили США и Европа на военную помощь Украине — в материале Елены Мурзиной Цифры недели. Сколько осталось армии России до Киева? на сайте Украина.ру
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НовостиКиевХарьковГеннадий АлехинУкраинаВКСВСУштабиностранные наемникиракетный ударПВОдроныдеталиСВОСпецоперация
 
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