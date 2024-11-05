Наши дети не должны есть торт из костей. Ирина Будрина о борьбе с сатанизмом в Румынии

Европа насаждает сатанизм в Румынии, но русские не сдаются. Соотечественники не дают стране оборвать связующую нить с Россией, понимая, что на самом деле происходит на Украине и в мире.