Алёхин: Взятие Ясной Поляны даст возможность выйти к трассе Запорожье - Донецк и отрезать Курахово - 05.11.2024 Украина.ру
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Алёхин: Взятие Ясной Поляны даст возможность выйти к трассе Запорожье - Донецк и отрезать Курахово
Алёхин: Взятие Ясной Поляны даст возможность выйти к трассе Запорожье - Донецк и отрезать Курахово - 05.11.2024 Украина.ру
Алёхин: Взятие Ясной Поляны даст возможность выйти к трассе Запорожье - Донецк и отрезать Курахово
Освобождение Ясной Поляны дает возможность ВС РФ выйти к трассе Запорожье — Донецк и отрезать гарнизон противника в Курахово от возможности пополнять БК и перебрасывать резервы с юго-западного участка ЛБС. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2024-11-05T05:00
2024-11-05T05:00
новости
россия
запорожье
курахово
геннадий алехин
трасса
логистика
наступление
всу
резервы
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За последнее время Минобороны РФ в круглосуточном режиме сообщает о продвижении ВС России на ключевых направлениях, освобождении населенных пунктов и городов. Недавно еще один населенный пункт на Кураховском направлении перешел под контроль российской армии, в юго-западной части ДНР была освобождена Ясная Поляна, сообщил эксперт.Освобождение Ясной Поляны дает возможность российским подразделениям выйти к трассе Запорожье — Донецк и отрезать гарнизон ВСУ в Курахово от возможности пополнять БК (боекомплект) и перебрасывать резервы с юго-западного участка ЛБС, отметил полковник запаса.Как считают специалисты, взятие Курахово разрежет украинскую линию обороны на две части. Группировки ВСУ "Таврия" в Запорожье и "Хортица" на юге Донбасса будут отрезаны друг от друга, отмечает автор.Полный текст статьи Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Инициатива в наших руках, но бить в литавры еще рано на сайте Украина.руПодробнее о том, почему украинская армия не способна остановить продвижение ВС РФ — в интервью Романа Насонова: России хватит одного броска, чтобы не дать ВСУ зацепиться за Запорожье и Днепропетровск на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20241102/1058566229.html
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новости, россия, запорожье, курахово, геннадий алехин, трасса, логистика, наступление, всу, резервы, днр, детали, спецоперация, сво
Новости, Россия, Запорожье, Курахово, Геннадий Алехин, трасса, логистика, наступление, ВСУ, резервы, ДНР, детали, Спецоперация, СВО

Алёхин: Взятие Ясной Поляны даст возможность выйти к трассе Запорожье - Донецк и отрезать Курахово

05:00 05.11.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева
Подготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Освобождение Ясной Поляны дает возможность ВС РФ выйти к трассе Запорожье — Донецк и отрезать гарнизон противника в Курахово от возможности пополнять БК и перебрасывать резервы с юго-западного участка ЛБС. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
За последнее время Минобороны РФ в круглосуточном режиме сообщает о продвижении ВС России на ключевых направлениях, освобождении населенных пунктов и городов. Недавно еще один населенный пункт на Кураховском направлении перешел под контроль российской армии, в юго-западной части ДНР была освобождена Ясная Поляна, сообщил эксперт.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Ясная Поляна Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке МО РФ.
Освобождение Ясной Поляны дает возможность российским подразделениям выйти к трассе ЗапорожьеДонецк и отрезать гарнизон ВСУ в Курахово от возможности пополнять БК (боекомплект) и перебрасывать резервы с юго-западного участка ЛБС, отметил полковник запаса.
Как считают специалисты, взятие Курахово разрежет украинскую линию обороны на две части. Группировки ВСУ "Таврия" в Запорожье и "Хортица" на юге Донбасса будут отрезаны друг от друга, отмечает автор.
Полный текст статьи Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Инициатива в наших руках, но бить в литавры еще рано на сайте Украина.ру
Подробнее о том, почему украинская армия не способна остановить продвижение ВС РФ — в интервью Романа Насонова: России хватит одного броска, чтобы не дать ВСУ зацепиться за Запорожье и Днепропетровск на сайте Украина.ру
Глава Ассоциации соотечественников в Румынии Наш мир Ирина Будрина
2 ноября, 08:40
Наши дети не должны есть торт из костей. Ирина Будрина о борьбе с сатанизмом в РумынииЕвропа насаждает сатанизм в Румынии, но русские не сдаются. Соотечественники не дают стране оборвать связующую нить с Россией, понимая, что на самом деле происходит на Украине и в мире.
 
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