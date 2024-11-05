"Мы всегда сможем среагировать": Стефанович о приоритетах и особенностях развития ядерной триады РФ - 05.11.2024 Украина.ру
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"Мы всегда сможем среагировать": Стефанович о приоритетах и особенностях развития ядерной триады РФ
"Мы всегда сможем среагировать": Стефанович о приоритетах и особенностях развития ядерной триады РФ - 05.11.2024 Украина.ру
"Мы всегда сможем среагировать": Стефанович о приоритетах и особенностях развития ядерной триады РФ
Сейчас сухопутная часть триады сбалансирована. Все признают, что комбинация шахтных и мобильных ракет дает устойчивую конструкцию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор", ведущий российский эксперт по стратегическим вооружениям Дмитрий Стефанович
2024-11-05T04:15
2024-11-05T04:15
новости
россия
ракеты
вс рф
подлодка
ядерный
бомбардировщик
ядерное оружие
учения
детали
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У каждой страны в силу ее географии есть свои приоритеты относительно того, как нужно развивать свою ядерную триаду. Есть мнение, что Россия сейчас излишне вложилась в строительство морских подводных ракетоносцев. Но не в ущерб остальным частям триады, а в целом в отношении сил общего назначения флота, отметил эксперт.Понятное дело, что в России и на довольно высоком уровне не стесняются говорить про дежурство "в базе" и возможностях наносить удары "от пирса", но, наверное, подводные лодки нужны все же не для этого, подчеркнул Стефанович.По мнению Стефановича, сухопутная часть российской ядерной триады в силу географии находилась в постоянном приоритете. Она периодически расширялась по типам носителей, потом сокращалась, на каком-то этапе было принято политическое решение отказаться от тяжелых ракет с разделяющимися головными частями индивидуального наведения, отметил эксперт. Сейчас сухопутная часть триады сбалансирована. Специалисты признают, что комбинация шахтных и мобильных ракет дает устойчивую конструкцию. То есть если у противник появится возможность вывести из строя одну "группировку" российских ракет, то с другой он теми же средствами ничего сделать не сможет, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Стефановича: Россия запустила такую болванку, которая заставит США соблюдать хрупкий баланс ужаса на сайте Украина.руПодробно о том, с какой целью Россия провела учения стратегических сил сдерживания — в интервью Романа Насонова: России хватит одного броска, чтобы не дать ВСУ зацепиться за Запорожье и Днепропетровск на сайте Украина.ру
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новости, россия, ракеты, вс рф, подлодка, ядерный, бомбардировщик, ядерное оружие, учения, детали, флот, авиация
Новости, Россия, ракеты, ВС РФ, подлодка, ядерный, бомбардировщик, Ядерное оружие, Учения, детали, флот, авиация

"Мы всегда сможем среагировать": Стефанович о приоритетах и особенностях развития ядерной триады РФ

04:15 05.11.2024
 
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© РИА Новости . Александр Вильф
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Сейчас сухопутная часть триады сбалансирована. Все признают, что комбинация шахтных и мобильных ракет дает устойчивую конструкцию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор", ведущий российский эксперт по стратегическим вооружениям Дмитрий Стефанович
У каждой страны в силу ее географии есть свои приоритеты относительно того, как нужно развивать свою ядерную триаду. Есть мнение, что Россия сейчас излишне вложилась в строительство морских подводных ракетоносцев. Но не в ущерб остальным частям триады, а в целом в отношении сил общего назначения флота, отметил эксперт.
Понятное дело, что в России и на довольно высоком уровне не стесняются говорить про дежурство "в базе" и возможностях наносить удары "от пирса", но, наверное, подводные лодки нужны все же не для этого, подчеркнул Стефанович.
"Что касается авиации, то, судя по комментариям Верховного главнокомандующего [президента России Владимира Путина], проект создания перспективного бомбардировщика ПАК ДА пока стоит на паузе. То есть сейчас мы делаем упор на модернизацию существующих носителей и на восстановление производства Ту-160. Да, нынешнее поколение бомбардировщиков у нас надежное и еще долго послужат, но рано или поздно этот вопрос решать придется", — сообщил он.
По мнению Стефановича, сухопутная часть российской ядерной триады в силу географии находилась в постоянном приоритете. Она периодически расширялась по типам носителей, потом сокращалась, на каком-то этапе было принято политическое решение отказаться от тяжелых ракет с разделяющимися головными частями индивидуального наведения, отметил эксперт.
Сейчас сухопутная часть триады сбалансирована. Специалисты признают, что комбинация шахтных и мобильных ракет дает устойчивую конструкцию. То есть если у противник появится возможность вывести из строя одну "группировку" российских ракет, то с другой он теми же средствами ничего сделать не сможет, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Стефановича: Россия запустила такую болванку, которая заставит США соблюдать хрупкий баланс ужаса на сайте Украина.ру
Подробно о том, с какой целью Россия провела учения стратегических сил сдерживания — в интервью Романа Насонова: России хватит одного броска, чтобы не дать ВСУ зацепиться за Запорожье и Днепропетровск на сайте Украина.ру
Иван Тимфеев. Валдай
Вчера, 17:46
Иван Тимофеев: Нельзя говорить об отмене санкций, если в жертву приносятся ключевые интересы РоссииМы не можем получить от стран Европы гарантий безопасности. Максимум, на что Запад сейчас может решиться - это на обсуждение вопросов урегулирования украинского конфликта.
 
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