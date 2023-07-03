https://ukraina.ru/20230703/1047760402.html

"Безграмотные выводы". В Крыму прокомментировали слова Шольца о статусе полуострова

"Безграмотные выводы". В Крыму прокомментировали слова Шольца о статусе полуострова - 03.07.2023 Украина.ру

"Безграмотные выводы". В Крыму прокомментировали слова Шольца о статусе полуострова

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал слова канцлера Германии о статусе и принадлежности Крыма безграмотными, сообщили журналисты РИА Новости

2023-07-03T12:11

2023-07-03T12:11

2023-07-03T12:11

новости

россия (рф)

крым

олаф шольц

усср

история

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043387236_0:0:1983:1116_1920x0_80_0_0_e848ea0b5af0c882ac1a765069dbf03f.jpg

Немецкому канцлеру Шольцу необходимо восполнить пробелы в истории, посоветовал сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD заявил, что Украина уже в советские времена была самостоятельным государством, а Крым - ее частью.Украины как государства вообще не существовало до 1991 года, напомнил Чегринец.Включение Крыма в 1954 году в состав УССР – большая историческая ошибка, которую исправили крымчане. "Крым был, есть и навсегда останется частью России", добавил он.Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума, на котором 96,77% избирателей высказались за вхождение в состав России.Украина и ряд западных стран не признают российский статус Крыма, несмотря на то, что референдум был проведён демократическим путём, в соответствии с международным правом и Уставом ООН.Как заявлял президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ukraina.ru/20230621/1047395483.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия (рф), крым, олаф шольц, усср, история