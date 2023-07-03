https://ukraina.ru/20230703/1047760402.html
"Безграмотные выводы". В Крыму прокомментировали слова Шольца о статусе полуострова
"Безграмотные выводы". В Крыму прокомментировали слова Шольца о статусе полуострова - 03.07.2023 Украина.ру
"Безграмотные выводы". В Крыму прокомментировали слова Шольца о статусе полуострова
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал слова канцлера Германии о статусе и принадлежности Крыма безграмотными, сообщили журналисты РИА Новости
2023-07-03T12:11
2023-07-03T12:11
2023-07-03T12:11
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крым
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история
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Немецкому канцлеру Шольцу необходимо восполнить пробелы в истории, посоветовал сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD заявил, что Украина уже в советские времена была самостоятельным государством, а Крым - ее частью.Украины как государства вообще не существовало до 1991 года, напомнил Чегринец.Включение Крыма в 1954 году в состав УССР – большая историческая ошибка, которую исправили крымчане. "Крым был, есть и навсегда останется частью России", добавил он.Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума, на котором 96,77% избирателей высказались за вхождение в состав России.Украина и ряд западных стран не признают российский статус Крыма, несмотря на то, что референдум был проведён демократическим путём, в соответствии с международным правом и Уставом ООН.Как заявлял президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ukraina.ru/20230621/1047395483.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия (рф), крым, олаф шольц, усср, история
Новости, Россия (РФ), Крым, Олаф Шольц, УССР, История
"Безграмотные выводы". В Крыму прокомментировали слова Шольца о статусе полуострова
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал слова канцлера Германии о статусе и принадлежности Крыма безграмотными, сообщили журналисты РИА Новости
Немецкому канцлеру Шольцу необходимо восполнить пробелы в истории, посоветовал сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD заявил, что Украина уже в советские времена была самостоятельным государством, а Крым - ее частью.
"Современные европейские политики узконаправлены и малограмотны, они не хотят учить историю и не понимают, что такое Россия. Шольцу следует восполнить свои пробелы в истории, чтобы больше не сесть в лужу своими псевдоисторическими и безграмотными выводами насчет статуса и принадлежности Крыма", - сказал Чегринец.
Украины как государства вообще не существовало до 1991 года, напомнил Чегринец.
Включение Крыма в 1954 году в состав УССР – большая историческая ошибка, которую исправили крымчане. "Крым был, есть и навсегда останется частью России", добавил он.
Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума, на котором 96,77% избирателей высказались за вхождение в состав России.
Украина и ряд западных стран не признают российский статус Крыма, несмотря на то, что референдум был проведён демократическим путём, в соответствии с международным правом и Уставом ООН.
Как заявлял президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".