https://ukraina.ru/20230703/1047760084.html

Трехзначное число в сутки: Гладков сообщил об украинских ударах по Белгородской области

Трехзначное число в сутки: Гладков сообщил об украинских ударах по Белгородской области - 03.07.2023 Украина.ру

Трехзначное число в сутки: Гладков сообщил об украинских ударах по Белгородской области

За сутки, 2 июля, ВСУ нанесли около 140 ударов по Белгородской области. Об этом 3 июля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

2023-07-03T11:35

2023-07-03T11:35

2023-07-03T11:35

новости

вячеслав гладков

белгородская область

удары

всу

обстрелы

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Он добавил, что также обстрелам подверглись хутор Старый, села Тишанка, Дроновка и Терезовка. А села Цаповка, Староселье и Новостроевка подверглись атакам беспилотников, сбрасывавшим взрывные устройства.В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов нет пострадавших и разрушений, резюмировал Гладков.

https://ukraina.ru/20230703/1047756428.html

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новости, вячеслав гладков, белгородская область, удары, всу, обстрелы