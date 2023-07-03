Трехзначное число в сутки: Гладков сообщил об украинских ударах по Белгородской области
© © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГладков
© © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
За сутки, 2 июля, ВСУ нанесли около 140 ударов по Белгородской области. Об этом 3 июля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
"В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 12 артиллерийских снарядов. Также село обстреляли из гранатомета – зафиксировано 20 выстрелов. В селе Красный Хутор противник сбросил два взрывных устройства с БПЛА. По селу Нехотеевка выпущено 5 артиллерийских снарядов. Также над районом нашей системой ПВО был сбит БПЛА самолетного типа противника", - написал Гладков.
Он добавил, что также обстрелам подверглись хутор Старый, села Тишанка, Дроновка и Терезовка. А села Цаповка, Староселье и Новостроевка подверглись атакам беспилотников, сбрасывавшим взрывные устройства.
В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов нет пострадавших и разрушений, резюмировал Гладков.
09:54"Цифра ошеломляющая": Марочко назвал недельные потери ВСУ на Луганском направлении - РИАЗа минувшую неделю Киев потерял около трех тысяч военных на Луганском направлении. Такое заявление 3 июля сделал военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко, его слова цитирует агентство РИА новости