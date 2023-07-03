Трехзначное число в сутки: Гладков сообщил об украинских ударах по Белгородской области - 03.07.2023 Украина.ру
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Трехзначное число в сутки: Гладков сообщил об украинских ударах по Белгородской области
Трехзначное число в сутки: Гладков сообщил об украинских ударах по Белгородской области - 03.07.2023 Украина.ру
Трехзначное число в сутки: Гладков сообщил об украинских ударах по Белгородской области
За сутки, 2 июля, ВСУ нанесли около 140 ударов по Белгородской области. Об этом 3 июля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
2023-07-03T11:35
2023-07-03T11:35
новости
вячеслав гладков
белгородская область
удары
всу
обстрелы
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Он добавил, что также обстрелам подверглись хутор Старый, села Тишанка, Дроновка и Терезовка. А села Цаповка, Староселье и Новостроевка подверглись атакам беспилотников, сбрасывавшим взрывные устройства.В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов нет пострадавших и разрушений, резюмировал Гладков.
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новости, вячеслав гладков, белгородская область, удары, всу, обстрелы
Новости, Вячеслав Гладков, Белгородская область, удары, ВСУ, обстрелы

Трехзначное число в сутки: Гладков сообщил об украинских ударах по Белгородской области

11:35 03.07.2023
 
© © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГладков
Гладков
© © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
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За сутки, 2 июля, ВСУ нанесли около 140 ударов по Белгородской области. Об этом 3 июля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

"В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 12 артиллерийских снарядов. Также село обстреляли из гранатомета – зафиксировано 20 выстрелов. В селе Красный Хутор противник сбросил два взрывных устройства с БПЛА. По селу Нехотеевка выпущено 5 артиллерийских снарядов. Также над районом нашей системой ПВО был сбит БПЛА самолетного типа противника", - написал Гладков.

Он добавил, что также обстрелам подверглись хутор Старый, села Тишанка, Дроновка и Терезовка. А села Цаповка, Староселье и Новостроевка подверглись атакам беспилотников, сбрасывавшим взрывные устройства.
В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов нет пострадавших и разрушений, резюмировал Гладков.
Представители миссии ОБСЕ на Украине посетили место взрыва машины ОБСЕ в Луганской области - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
09:54
"Цифра ошеломляющая": Марочко назвал недельные потери ВСУ на Луганском направлении - РИАЗа минувшую неделю Киев потерял около трех тысяч военных на Луганском направлении. Такое заявление 3 июля сделал военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко, его слова цитирует агентство РИА новости
 
НовостиВячеслав ГладковБелгородская областьударыВСУобстрелы
 
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