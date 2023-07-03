https://ukraina.ru/20230703/1047758984.html

Сожжение Корана. Бог не умер и даже не постарел

Сожжение Корана. Бог не умер и даже не постарел - 03.07.2023 Украина.ру

Сожжение Корана. Бог не умер и даже не постарел

На фоне большого российского военного "хулиганства" в виде абсурдного "крестового похода на Москву" вроде бы маленькое шведское уличное религиозное "хулиганство" осталось практически незамеченным

2023-07-03T12:37

2023-07-03T12:37

2023-07-03T14:47

мнения

швеция

мусульмане

ислам

христианство

католицизм

россия (рф)

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103042/78/1030427814_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_2e7a5e3c07529015cf21981f76f0a070.jpg.webp

Хотя масштабы и последствия второго на порядки превосходят первое. Поэтому опять-таки по порядку.То, что произошло в России, уже разобрали буквально по косточкам. И будут еще разбирать. Погибли люди. Есть окопная правда и правда штабная. Есть хищения и злоупотребления, амбиции и глупость, предательство и наивность… Попробуй-ка разберись.То, что произошло в Швеции, пока на обочине внимания аналитиков. Хотя пытались сжечь веру. А значит, погибнут люди в большом количестве. Горящий Коран способен поджечь страны и цивилизации. Об этом уже начали говорить в Организации исламского сотрудничества (ОИС). Всё только начинается…Каюсь: я слабо воцерковленный прихожанин. Православный. Но меня всегда поздравляют со своими праздниками мусульманские друзья. Первым с Курбан-байрамом поздравили Отабек и Ойбек из Узбекистана, потом Тупрал-Али из Чечни, Искандер из Крыма…Уже не говорю про своих турецких знакомых. Приглашения, угощения, пожелания…И в этот же день я выловил в сети маленькую информашку о публичном сжигании Священной книги на улице Стокгольма. Причем акция была согласована с властями и полицией и ими же охранялась и покрывалась.Зачем?! Я могу хоть и не простить, но понять военное «хулиганство» против, типа, коррупции и бездарности. Но неспособен простить и понять подобное запредельное глумление над чувствами, верой, душой миллионов людей. Но все же попытаюсь. Коран в Швеции уже жгли. Помните, когда Турция чуть тормознула это воинственную державу на ее святом пути в благословенный Альянс? Тут хоть какая-то, пусть и химерная, извращенная, но присутствует логика. Логика тех, для кого Устав НАТО - более святое писание, чем сам Коран. Но вот нынешняя акция. Где логика? Турки же, вроде, свои претензии со шведскими берсерками порешали. Вот и возникает подозрение, что вопрос - не в Турции, а глубже. Вопрос - в самом мусульманстве. А может быть, и еще глубже - в религии.Дело в том, что уже любая каноническая, прошедшая многовековые испытания огнем, водой и медными трубами конфессия стала тормозом, а то и преградой всего нынешнего западного мейнстрима. Особенно его представления того, как должен выглядеть среднестатистический человек.Поясню. Во-первых, в таких мощных конфессиях как православие и мусульманство фактически нет понятия "беды" (именно поэтому в православии уныние - тяжкий грех). Есть базовая категория "испытание". И правоверный должен пройти его с достоинством и без паники, с надеждой и любовью.Из любого испытания достойный прихожанин должен выйти сильнее, чище, просветленнее, чем был до него.Ясно, что подобный подход противоречит базовым принципам "нового инклюзивного мира" в Швабовском его описании. В нем гражданин - "тварь дрожащая". То есть полностью покорная власти, установленному порядку и слепой вере в справедливость системы. Иначе - беда!Во-вторых, упомянутые религии - это особое отношение личности к времени. В них зафиксирован диалог верующего не только с текущим моментом, но с самой вечностью.Запомнился в этом плане разговор с имамом в величественной мечети в Шали. Прежде всего, поразили размеры храма. Сравнимые, пожалуй, со знаменитой мечетью шейха Зайда в Абу-Даби. Я спросил мудреца: зачем маленькому городку подобное мега-сооружение? Тот смиренно ответил, перебирая чётки: "Это сейчас наш город не велик, но только Всевышний знает, каким он будет через века".Еще я был покорен белоснежной мраморной облицовкой комплекса. Высказал предположение, что мрамор закупали в близкой и дружественной Турции. Имам с сожалением покачал головой: "Брали каррарский мрамор. Далековато и дороговато, но только он не темнеет и через сто лет." - Но вам то что? Вы же этого не увидите, - не удержался от реплики я.- Я не увижу, но для Аллаха сто лет - один миг. Он видит все и в прошлом, и в настоящем, и в будущем.Те, кто сжигают Коран, пытаются уничтожить личность, сродненную с вечностью. Им нужен массовый человечек, живущий моментом и только сиюминутными удовольствиями: поесть да выпить….На могиле Оскара Уайлда выгравированы слова: "Все мы - черви в канаве. Но кое-то из нас смотрит на небо!" И они сжигают Свящённую книгу, которая разрывает оковы времени и пространства, заставляет оторвать голову от бренных мгновенных удовольствий. Их призыв - будьте червями. Их девиз - "Не смотрите наверх!"В-третьих, я понимаю ненависть к Корану "людей", которые живут именно ненавистью. Взял в кавычки слово, так как верю древней узбекской поэтессе, которая утверждала, что человек - это только тот, кто любит. Да, в католицизме можно искупить ненависть деньгами. Просто купить индульгенцию. Но в каноническом мусульманстве, как и в каноническом православии, нет места сделкам с совестью. Здесь дурные помыслы не закроешь монетой. Вообще, мусульманство удивительно близко к православию. Даже главные храмы конфессий часто ставят на одной площади. Как в уютной Евпатории, например…В день, когда сожгли Коран в Швеции, появилась в сети информация о вывозе святынь, включая священные книги, из Киево-Печерской лавры - в западном направлении. Вроде во Францию. Будут тоже жечь в Париже? Там уже что-то горит.Когда-то отчаянный Ницше написал потрясающее кощунство: "Бог умер." Позже на могиле философа вроде бы сама по себе появилась надпись: "Это Ницше умер." Мой немецкий друг Алекс Сосновский, глядя на беспорядки вокруг, пессимистически отметил: "Бог постарел".Нет, Саша, Всевышний, как бы он не именовался в различных конфессиях, всегда на месте и всегда в абсолютной форме. Он просто нас проверяет. И наблюдает…

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

https://ukraina.ru/20230627/1047591760.html

https://ukraina.ru/20230619/1047361573.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038903395_381:26:900:545_100x100_80_0_0_264e25823a4bea612ecbcac507e4df7a.jpg.webp

Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038903395_381:26:900:545_100x100_80_0_0_264e25823a4bea612ecbcac507e4df7a.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038903395_381:26:900:545_100x100_80_0_0_264e25823a4bea612ecbcac507e4df7a.jpg.webp

мнения, швеция, мусульмане, ислам, христианство, католицизм, россия (рф), турция