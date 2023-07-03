Сожжение Корана. Бог не умер и даже не постарел - 03.07.2023 Украина.ру
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Сожжение Корана. Бог не умер и даже не постарел
Сожжение Корана. Бог не умер и даже не постарел - 03.07.2023 Украина.ру
Сожжение Корана. Бог не умер и даже не постарел
На фоне большого российского военного "хулиганства" в виде абсурдного "крестового похода на Москву" вроде бы маленькое шведское уличное религиозное "хулиганство" осталось практически незамеченным
2023-07-03T12:37
2023-07-03T14:47
мнения
швеция
мусульмане
ислам
христианство
католицизм
россия (рф)
турция
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Хотя масштабы и последствия второго на порядки превосходят первое. Поэтому опять-таки по порядку.То, что произошло в России, уже разобрали буквально по косточкам. И будут еще разбирать. Погибли люди. Есть окопная правда и правда штабная. Есть хищения и злоупотребления, амбиции и глупость, предательство и наивность… Попробуй-ка разберись.То, что произошло в Швеции, пока на обочине внимания аналитиков. Хотя пытались сжечь веру. А значит, погибнут люди в большом количестве. Горящий Коран способен поджечь страны и цивилизации. Об этом уже начали говорить в Организации исламского сотрудничества (ОИС). Всё только начинается…Каюсь: я слабо воцерковленный прихожанин. Православный. Но меня всегда поздравляют со своими праздниками мусульманские друзья. Первым с Курбан-байрамом поздравили Отабек и Ойбек из Узбекистана, потом Тупрал-Али из Чечни, Искандер из Крыма…Уже не говорю про своих турецких знакомых. Приглашения, угощения, пожелания…И в этот же день я выловил в сети маленькую информашку о публичном сжигании Священной книги на улице Стокгольма. Причем акция была согласована с властями и полицией и ими же охранялась и покрывалась.Зачем?! Я могу хоть и не простить, но понять военное «хулиганство» против, типа, коррупции и бездарности. Но неспособен простить и понять подобное запредельное глумление над чувствами, верой, душой миллионов людей. Но все же попытаюсь. Коран в Швеции уже жгли. Помните, когда Турция чуть тормознула это воинственную державу на ее святом пути в благословенный Альянс? Тут хоть какая-то, пусть и химерная, извращенная, но присутствует логика. Логика тех, для кого Устав НАТО - более святое писание, чем сам Коран. Но вот нынешняя акция. Где логика? Турки же, вроде, свои претензии со шведскими берсерками порешали. Вот и возникает подозрение, что вопрос - не в Турции, а глубже. Вопрос - в самом мусульманстве. А может быть, и еще глубже - в религии.Дело в том, что уже любая каноническая, прошедшая многовековые испытания огнем, водой и медными трубами конфессия стала тормозом, а то и преградой всего нынешнего западного мейнстрима. Особенно его представления того, как должен выглядеть среднестатистический человек.Поясню. Во-первых, в таких мощных конфессиях как православие и мусульманство фактически нет понятия "беды" (именно поэтому в православии уныние - тяжкий грех). Есть базовая категория "испытание". И правоверный должен пройти его с достоинством и без паники, с надеждой и любовью.Из любого испытания достойный прихожанин должен выйти сильнее, чище, просветленнее, чем был до него.Ясно, что подобный подход противоречит базовым принципам "нового инклюзивного мира" в Швабовском его описании. В нем гражданин - "тварь дрожащая". То есть полностью покорная власти, установленному порядку и слепой вере в справедливость системы. Иначе - беда!Во-вторых, упомянутые религии - это особое отношение личности к времени. В них зафиксирован диалог верующего не только с текущим моментом, но с самой вечностью.Запомнился в этом плане разговор с имамом в величественной мечети в Шали. Прежде всего, поразили размеры храма. Сравнимые, пожалуй, со знаменитой мечетью шейха Зайда в Абу-Даби. Я спросил мудреца: зачем маленькому городку подобное мега-сооружение? Тот смиренно ответил, перебирая чётки: "Это сейчас наш город не велик, но только Всевышний знает, каким он будет через века".Еще я был покорен белоснежной мраморной облицовкой комплекса. Высказал предположение, что мрамор закупали в близкой и дружественной Турции. Имам с сожалением покачал головой: "Брали каррарский мрамор. Далековато и дороговато, но только он не темнеет и через сто лет." - Но вам то что? Вы же этого не увидите, - не удержался от реплики я.- Я не увижу, но для Аллаха сто лет - один миг. Он видит все и в прошлом, и в настоящем, и в будущем.Те, кто сжигают Коран, пытаются уничтожить личность, сродненную с вечностью. Им нужен массовый человечек, живущий моментом и только сиюминутными удовольствиями: поесть да выпить….На могиле Оскара Уайлда выгравированы слова: "Все мы - черви в канаве. Но кое-то из нас смотрит на небо!" И они сжигают Свящённую книгу, которая разрывает оковы времени и пространства, заставляет оторвать голову от бренных мгновенных удовольствий. Их призыв - будьте червями. Их девиз - "Не смотрите наверх!"В-третьих, я понимаю ненависть к Корану "людей", которые живут именно ненавистью. Взял в кавычки слово, так как верю древней узбекской поэтессе, которая утверждала, что человек - это только тот, кто любит. Да, в католицизме можно искупить ненависть деньгами. Просто купить индульгенцию. Но в каноническом мусульманстве, как и в каноническом православии, нет места сделкам с совестью. Здесь дурные помыслы не закроешь монетой. Вообще, мусульманство удивительно близко к православию. Даже главные храмы конфессий часто ставят на одной площади. Как в уютной Евпатории, например…В день, когда сожгли Коран в Швеции, появилась в сети информация о вывозе святынь, включая священные книги, из Киево-Печерской лавры - в западном направлении. Вроде во Францию. Будут тоже жечь в Париже? Там уже что-то горит.Когда-то отчаянный Ницше написал потрясающее кощунство: "Бог умер." Позже на могиле философа вроде бы сама по себе появилась надпись: "Это Ницше умер." Мой немецкий друг Алекс Сосновский, глядя на беспорядки вокруг, пессимистически отметил: "Бог постарел".Нет, Саша, Всевышний, как бы он не именовался в различных конфессиях, всегда на месте и всегда в абсолютной форме. Он просто нас проверяет. И наблюдает…
https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html
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Дмитрий Выдрин
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Дмитрий Выдрин
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мнения, швеция, мусульмане, ислам, христианство, католицизм, россия (рф), турция
Мнения, Швеция, мусульмане, ислам, христианство, католицизм, Россия (РФ), Турция

Сожжение Корана. Бог не умер и даже не постарел

12:37 03.07.2023 (обновлено: 14:47 03.07.2023)
 
Выдрин коллаж
Выдрин коллаж
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Дмитрий Выдрин авторы
Дмитрий Выдрин
политтехнолог, автор издания Украина.ру
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На фоне большого российского военного "хулиганства" в виде абсурдного "крестового похода на Москву" вроде бы маленькое шведское уличное религиозное "хулиганство" осталось практически незамеченным
Хотя масштабы и последствия второго на порядки превосходят первое. Поэтому опять-таки по порядку.
То, что произошло в России, уже разобрали буквально по косточкам. И будут еще разбирать.
Погибли люди. Есть окопная правда и правда штабная. Есть хищения и злоупотребления, амбиции и глупость, предательство и наивность… Попробуй-ка разберись.
То, что произошло в Швеции, пока на обочине внимания аналитиков. Хотя пытались сжечь веру. А значит, погибнут люди в большом количестве. Горящий Коран способен поджечь страны и цивилизации. Об этом уже начали говорить в Организации исламского сотрудничества (ОИС).
Всё только начинается…
Каюсь: я слабо воцерковленный прихожанин. Православный. Но меня всегда поздравляют со своими праздниками мусульманские друзья. Первым с Курбан-байрамом поздравили Отабек и Ойбек из Узбекистана, потом Тупрал-Али из Чечни, Искандер из Крыма…
Уже не говорю про своих турецких знакомых. Приглашения, угощения, пожелания…
Дмитрий Выдрин - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября 2020, 08:43
Дмитрий Выдрин: кто онФилософ, политолог и политтехнолог
И в этот же день я выловил в сети маленькую информашку о публичном сжигании Священной книги на улице Стокгольма. Причем акция была согласована с властями и полицией и ими же охранялась и покрывалась.
Зачем?! Я могу хоть и не простить, но понять военное «хулиганство» против, типа, коррупции и бездарности. Но неспособен простить и понять подобное запредельное глумление над чувствами, верой, душой миллионов людей.
Но все же попытаюсь.
Коран в Швеции уже жгли. Помните, когда Турция чуть тормознула это воинственную державу на ее святом пути в благословенный Альянс? Тут хоть какая-то, пусть и химерная, извращенная, но присутствует логика. Логика тех, для кого Устав НАТО - более святое писание, чем сам Коран.
Но вот нынешняя акция. Где логика? Турки же, вроде, свои претензии со шведскими берсерками порешали. Вот и возникает подозрение, что вопрос - не в Турции, а глубже. Вопрос - в самом мусульманстве. А может быть, и еще глубже - в религии.
Дело в том, что уже любая каноническая, прошедшая многовековые испытания огнем, водой и медными трубами конфессия стала тормозом, а то и преградой всего нынешнего западного мейнстрима. Особенно его представления того, как должен выглядеть среднестатистический человек.
Поясню. Во-первых, в таких мощных конфессиях как православие и мусульманство фактически нет понятия "беды" (именно поэтому в православии уныние - тяжкий грех). Есть базовая категория "испытание". И правоверный должен пройти его с достоинством и без паники, с надеждой и любовью.
Выдрин коллаж
27 июня, 12:48
Что нас ждёт. Прислушиваясь к будущемуОдин из моих любимых афоризмов определяет науку как "удовлетворение собственного любопытства за государственный счет"
Из любого испытания достойный прихожанин должен выйти сильнее, чище, просветленнее, чем был до него.
Ясно, что подобный подход противоречит базовым принципам "нового инклюзивного мира" в Швабовском его описании. В нем гражданин - "тварь дрожащая". То есть полностью покорная власти, установленному порядку и слепой вере в справедливость системы. Иначе - беда!
Во-вторых, упомянутые религии - это особое отношение личности к времени. В них зафиксирован диалог верующего не только с текущим моментом, но с самой вечностью.
Запомнился в этом плане разговор с имамом в величественной мечети в Шали. Прежде всего, поразили размеры храма. Сравнимые, пожалуй, со знаменитой мечетью шейха Зайда в Абу-Даби.
Я спросил мудреца: зачем маленькому городку подобное мега-сооружение? Тот смиренно ответил, перебирая чётки: "Это сейчас наш город не велик, но только Всевышний знает, каким он будет через века".
Еще я был покорен белоснежной мраморной облицовкой комплекса. Высказал предположение, что мрамор закупали в близкой и дружественной Турции. Имам с сожалением покачал головой: "Брали каррарский мрамор. Далековато и дороговато, но только он не темнеет и через сто лет."
- Но вам то что? Вы же этого не увидите, - не удержался от реплики я.
- Я не увижу, но для Аллаха сто лет - один миг. Он видит все и в прошлом, и в настоящем, и в будущем.
Те, кто сжигают Коран, пытаются уничтожить личность, сродненную с вечностью. Им нужен массовый человечек, живущий моментом и только сиюминутными удовольствиями: поесть да выпить….
На могиле Оскара Уайлда выгравированы слова: "Все мы - черви в канаве. Но кое-то из нас смотрит на небо!"
И они сжигают Свящённую книгу, которая разрывает оковы времени и пространства, заставляет оторвать голову от бренных мгновенных удовольствий. Их призыв - будьте червями. Их девиз - "Не смотрите наверх!"
В-третьих, я понимаю ненависть к Корану "людей", которые живут именно ненавистью. Взял в кавычки слово, так как верю древней узбекской поэтессе, которая утверждала, что человек - это только тот, кто любит.
Выдрин коллаж
19 июня, 13:40
Цивилизация Млечного Пути против цивилизации колбасы. В чём состоит русская мечтаПричудливы наши земные пути и повороты судьбы. В самом начале девяностых меня занесло читать лекции в Военную академию Штатов, Вест-Пойнт, на курс разведки. Иллюзий о новом и дивном мире тогда было много, а курсантов было совсем мало
Да, в католицизме можно искупить ненависть деньгами. Просто купить индульгенцию. Но в каноническом мусульманстве, как и в каноническом православии, нет места сделкам с совестью. Здесь дурные помыслы не закроешь монетой.
Вообще, мусульманство удивительно близко к православию. Даже главные храмы конфессий часто ставят на одной площади. Как в уютной Евпатории, например…
В день, когда сожгли Коран в Швеции, появилась в сети информация о вывозе святынь, включая священные книги, из Киево-Печерской лавры - в западном направлении. Вроде во Францию. Будут тоже жечь в Париже? Там уже что-то горит.
Когда-то отчаянный Ницше написал потрясающее кощунство: "Бог умер." Позже на могиле философа вроде бы сама по себе появилась надпись: "Это Ницше умер." Мой немецкий друг Алекс Сосновский, глядя на беспорядки вокруг, пессимистически отметил: "Бог постарел".
Нет, Саша, Всевышний, как бы он не именовался в различных конфессиях, всегда на месте и всегда в абсолютной форме. Он просто нас проверяет. И наблюдает…
 
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