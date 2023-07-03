"Цифра ошеломляющая": Марочко назвал недельные потери ВСУ на Луганском направлении - РИА
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПредставители миссии ОБСЕ на Украине посетили место взрыва машины ОБСЕ в Луганской области
За минувшую неделю Киев потерял около трех тысяч военных на Луганском направлении. Такое заявление 3 июля сделал военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко, его слова цитирует агентство РИА новости
"В течение минувшей недели Вооруженными силами Российской Федерации на Луганском тактическом направлении отражено более 50 атак противника. Ликвидировано порядка трех тысяч украинских боевиков и наемников", — сказал Марочко, добавив, что ВС РФ также уничтожили около 75 единиц автомобильной техники, 45 бронированных машин, десять танков, 40 различных артиллерийских систем.
"Цифра, конечно, ошеломляющая", - отреагировал один из пользователей сети.
Украинское наступление началось 4 июня. Во вторник, 27 июня, президент РФ Владимир Путин озвучил потери Киева за этот период. Они составили 259 танков и 780 бронемашин, из них 41 танк и 102 бронемашины - только за последнюю неделю.
Днем ранее первые оценки констрнаступлению ВСУ дали и в Министерстве обороны РФ. В ведомстве сообщили, что только за одни сутки украинские войска потеряли 400 военнослужащих на Краснолиманском и Донецком направлениях и примерно 30 - на Купянском.
Долгое время украинское минобороны и местные СМИ рапортовали, что ВСУ якобы делают успехи на фронте, а глава минобороны Украины Алексей Резников на днях заявил, что "главные события" анонсированного ранее украинского контрнаступления "еще впереди", а пока был "предварительный просмотр".
Однако в воскресенье вечером, 2 июля, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что дела ВСУ на фронте идет не самым лучшим образом.
"Враг наступает на нескольких направлениях – Авдеевское, Марьинское, Лиманское. Везде сейчас горячо. Враг также двинулся вперед и на Сватовском направлении. Там ведутся ожесточенные бои. Противник атакует Белогоровку, Серебрянку. Ситуация довольно сложная", - сказала она.
09:31В минобороны Украины сделали неожиданное заявление о положении дел на фронтеРоссийские войска продвигаются на нескольких направлениях, а ВСУ оказались в сложной ситуации. Такое заявление сделала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, соответствующий пост она разместила в своем Телеграм-канале.