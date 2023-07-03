https://ukraina.ru/20230703/1047756428.html

"Цифра ошеломляющая": Марочко назвал недельные потери ВСУ на Луганском направлении - РИА

"Цифра ошеломляющая": Марочко назвал недельные потери ВСУ на Луганском направлении - РИА - 03.07.2023 Украина.ру

"Цифра ошеломляющая": Марочко назвал недельные потери ВСУ на Луганском направлении - РИА

За минувшую неделю Киев потерял около трех тысяч военных на Луганском направлении. Такое заявление 3 июля сделал военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко, его слова цитирует агентство РИА новости

2023-07-03T09:54

2023-07-03T09:54

2023-07-03T09:54

новости

андрей марочко

потери

всу

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"Цифра, конечно, ошеломляющая", - отреагировал один из пользователей сети.Украинское наступление началось 4 июня. Во вторник, 27 июня, президент РФ Владимир Путин озвучил потери Киева за этот период. Они составили 259 танков и 780 бронемашин, из них 41 танк и 102 бронемашины - только за последнюю неделю.Днем ранее первые оценки констрнаступлению ВСУ дали и в Министерстве обороны РФ. В ведомстве сообщили, что только за одни сутки украинские войска потеряли 400 военнослужащих на Краснолиманском и Донецком направлениях и примерно 30 - на Купянском.Долгое время украинское минобороны и местные СМИ рапортовали, что ВСУ якобы делают успехи на фронте, а глава минобороны Украины Алексей Резников на днях заявил, что "главные события" анонсированного ранее украинского контрнаступления "еще впереди", а пока был "предварительный просмотр".Однако в воскресенье вечером, 2 июля, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что дела ВСУ на фронте идет не самым лучшим образом."Враг наступает на нескольких направлениях – Авдеевское, Марьинское, Лиманское. Везде сейчас горячо. Враг также двинулся вперед и на Сватовском направлении. Там ведутся ожесточенные бои. Противник атакует Белогоровку, Серебрянку. Ситуация довольно сложная", - сказала она.

https://ukraina.ru/20230703/1047755652.html

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новости, андрей марочко, потери, всу