В Минобороны Украины сделали неожиданное заявление о положении дел на фронте - 03.07.2023 Украина.ру
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В Минобороны Украины сделали неожиданное заявление о положении дел на фронте
В Минобороны Украины сделали неожиданное заявление о положении дел на фронте - 03.07.2023 Украина.ру
В Минобороны Украины сделали неожиданное заявление о положении дел на фронте
Российские войска продвигаются на нескольких направлениях, а ВСУ оказались в сложной ситуации. Такое заявление сделала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, соответствующий пост она разместила в своем Телеграм-канале.
2023-07-03T09:31
2023-07-03T09:32
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К слову, именно Маляр довольно продолжительное время утверждала, что бои за Артемовск продолжаются, когда город уже был освобожден российскими военными.Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта.Во вторник, 27 июня, президент РФ Владимир Путин озвучил потери Киева за этот период. Они составили 259 танков и 780 бронемашин, из них 41 танк и 102 бронемашины - только за последнюю неделю.Днем ранее первые оценки констрнаступлению ВСУ дали и в Министерстве обороны РФ. В ведомстве сообщили, что только за одни сутки украинские войска потеряли 400 военнослужащих на Краснолиманском и Донецком направлениях и примерно 30 - на Купянском.На днях глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что "главные события" анонсированного ранее украинского контрнаступления "еще впереди", а пока был "предварительный просмотр".
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новости, новости украины, украина, минобороны, контрнаступление
Новости, Новости Украины, Украина, Минобороны, контрнаступление

В Минобороны Украины сделали неожиданное заявление о положении дел на фронте

09:31 03.07.2023 (обновлено: 09:32 03.07.2023)
 
© AP / Roman Chop
- РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© AP / Roman Chop
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Российские войска продвигаются на нескольких направлениях, а ВСУ оказались в сложной ситуации. Такое заявление сделала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, соответствующий пост она разместила в своем Телеграм-канале.

"Враг наступает на нескольких направлениях – Авдеевское, Марьинское, Лиманское. Везде сейчас горячо. Враг также двинулся вперед и на Сватовском направлении. Там ведутся ожесточенные бои. Противник атакует Белогоровку, Серебрянку. Ситуация довольно сложная", - написала она.

К слову, именно Маляр довольно продолжительное время утверждала, что бои за Артемовск продолжаются, когда город уже был освобожден российскими военными.
Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта.
Во вторник, 27 июня, президент РФ Владимир Путин озвучил потери Киева за этот период. Они составили 259 танков и 780 бронемашин, из них 41 танк и 102 бронемашины - только за последнюю неделю.
Днем ранее первые оценки констрнаступлению ВСУ дали и в Министерстве обороны РФ. В ведомстве сообщили, что только за одни сутки украинские войска потеряли 400 военнослужащих на Краснолиманском и Донецком направлениях и примерно 30 - на Купянском.
На днях глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что "главные события" анонсированного ранее украинского контрнаступления "еще впереди", а пока был "предварительный просмотр".
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Заголовок открываемого материала
09:37Двойное предательство. Какие секреты открыл врагам российской армии мятеж Пригожина
09:31В Минобороны Украины сделали неожиданное заявление о положении дел на фронте
08:00Тирасполь: 230 лет русскому городу на Днестре
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