https://ukraina.ru/20230703/1047755652.html

В Минобороны Украины сделали неожиданное заявление о положении дел на фронте

В Минобороны Украины сделали неожиданное заявление о положении дел на фронте - 03.07.2023 Украина.ру

В Минобороны Украины сделали неожиданное заявление о положении дел на фронте

Российские войска продвигаются на нескольких направлениях, а ВСУ оказались в сложной ситуации. Такое заявление сделала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, соответствующий пост она разместила в своем Телеграм-канале.

2023-07-03T09:31

2023-07-03T09:31

2023-07-03T09:32

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К слову, именно Маляр довольно продолжительное время утверждала, что бои за Артемовск продолжаются, когда город уже был освобожден российскими военными.Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта.Во вторник, 27 июня, президент РФ Владимир Путин озвучил потери Киева за этот период. Они составили 259 танков и 780 бронемашин, из них 41 танк и 102 бронемашины - только за последнюю неделю.Днем ранее первые оценки констрнаступлению ВСУ дали и в Министерстве обороны РФ. В ведомстве сообщили, что только за одни сутки украинские войска потеряли 400 военнослужащих на Краснолиманском и Донецком направлениях и примерно 30 - на Купянском.На днях глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что "главные события" анонсированного ранее украинского контрнаступления "еще впереди", а пока был "предварительный просмотр".

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