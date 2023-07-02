Грамота Екатерины II и редкая библия XVIII века: в Мариуполе рассказали о судьбе местного музея - 02.07.2023 Украина.ру
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Грамота Екатерины II и редкая библия XVIII века: в Мариуполе рассказали о судьбе местного музея
Грамота Екатерины II и редкая библия XVIII века: в Мариуполе рассказали о судьбе местного музея - 02.07.2023 Украина.ру
Грамота Екатерины II и редкая библия XVIII века: в Мариуполе рассказали о судьбе местного музея
Хранитель фондов краеведческого музея Мариуполя Андрей Ладкин пытается спасти экспонаты, которые оказались погребены под обломками здания. Об этой работе 1 июля написали РИА Новости
2023-07-02T09:40
2023-07-02T09:40
новости
мариуполь
музей
экспонаты
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В здании краеведческого музея Мариуполя весной 2022 года оборудовали военные позиции украинские военные. В результате здание было сильно повреждено из-за боев и пожара, начавшегося после попадания снаряда.Позже всушники бежали оттуда, прихватив с собой часть экспонатов, в частности, речь про грамоту Екатерины Второй и редкую библию XVIII века в переводе Иоганна Гутенберга.Оставшиеся артефакты пытались спасти местные жители, в том числе и хранитель Ладкин.Хранитель фонда добавил, что найденные части экспонатов он сортирует, чтобы затем передать на реставрацию. Среди уже обнаруженных артефактов есть древние амфоры, статуэтки, посуда.
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новости, мариуполь, музей, экспонаты
Новости, Мариуполь, музей, экспонаты

Грамота Екатерины II и редкая библия XVIII века: в Мариуполе рассказали о судьбе местного музея

09:40 02.07.2023
 
Школа #56 Мариуполя
Школа #56 Мариуполя
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Хранитель фондов краеведческого музея Мариуполя Андрей Ладкин пытается спасти экспонаты, которые оказались погребены под обломками здания. Об этой работе 1 июля написали РИА Новости
В здании краеведческого музея Мариуполя весной 2022 года оборудовали военные позиции украинские военные. В результате здание было сильно повреждено из-за боев и пожара, начавшегося после попадания снаряда.
Позже всушники бежали оттуда, прихватив с собой часть экспонатов, в частности, речь про грамоту Екатерины Второй и редкую библию XVIII века в переводе Иоганна Гутенберга.
Оставшиеся артефакты пытались спасти местные жители, в том числе и хранитель Ладкин.
"Здесь я занимаюсь выкапыванием… Здесь, к примеру, был шкаф с археологией. Горело и все сыпалось вниз. И здесь был шкаф с экспонатами… Вот все, что туда падало, что уцелело, что не сгорело, то пытаюсь достать… Здесь вы видите в коробках сложенные черепки от древней посуды. Разное время. И Средневековье здесь есть, и Ямная культура (3600 - 2300 лет до н.э.), и Катакомбная культура там, 4-5 тысяч лет. В дальнейшем, возможно, удастся из отдельных фрагментов собрать хотя бы какие-то отдельные сосуды", - рассказал Ладкин.
Хранитель фонда добавил, что найденные части экспонатов он сортирует, чтобы затем передать на реставрацию. Среди уже обнаруженных артефактов есть древние амфоры, статуэтки, посуда.
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