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Конкуренция без финишной черты. Что США хотят от Китая

Конкуренция без финишной черты. Что США хотят от Китая - 01.07.2023 Украина.ру

Конкуренция без финишной черты. Что США хотят от Китая

"Китай никуда не уходит, остаются и США. Нам необходимо найти возможности мирного сосуществования и мирного соседства." - заявил госсекретарь США Блинкен на мероприятии, организованном 28 июня Советом по внешним сношениям.

2023-07-01T09:25

2023-07-01T09:25

2023-07-01T09:25

эксклюзив

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межгосударственные отношения

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конкуренция

противостояние

тайвань

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Согласно сайту "Голоса Америки"*, Блинкен сделал данное заявление спустя несколько дней после встречи с высшим руководством КНР в Пекине.По информации, официально опубликованной на сайте Белого дома, а также и сообщениям радиостанции "Голос Америки"*, госсекретарь США Блинкен 28 июня заявил, что США необходимо найти способ "мирного сосуществования" с Китаем в условиях интенсивно нарастающей конкуренции. Однако, им также было подчёркнуто, что США стремятся сохранить преимущественное положение и "иметь возможность закладывать повестку будущего развития" в условиях конкуренции с Китаем. Кроме того, по мнению Блинкена, интенсивность встреч высокопоставленных лиц США и Китая будет возрастать. "Я думаю в скором будущем, вы сможете наблюдать больше двусторонних контактов. Высшее руководство Китая будет приезжать к нам, а мы чаще будем посещают Китай", - заявил Блинкен. По данным агентства Рейтерс, министр финансов США Джанет Йеллен также выразила надежду на восстановление контактов с официальным Пекином и скорый визит в Китай.Стоит отметить то, что на вопрос журналистов о попытках США замедлить экономический рост Китая, Блинкен весьма неправдоподобно заявил, что США не хотят быть единственным двигателем глобального экономического роста и рассчитывают на успех Китая в области экономики. Это, дескать, соответствует американским интересам: идея об "отходе" США от Китая несостоятельна в корне и опровергается рекордно высокими объёмами двусторонней торговли, зарегистрированными в 2022 году.Однако, как отмечается в китайской печати, остаётся фактом то, что США продолжают выискивать меры по ограничению финансового потока и технологий в Китай. Ранее тем же Блинкеном уже было заявлено, что "США хотят обеспечить своё превосходство в конкурентной борьбе" и "иметь возможность диктовать направления будущего развития", ибо, как считает госсекретарь США, отношения между двумя странами представляют собой "долгосрочную конкуренцию" без "ясной финишной черты".5 июня, ещё за несколько дней до объявления даты визита Блинкена в Пекин, эксперт-американист из Китайского института иностранных дел Ли Хайдун, предвосхищая безрезультатность китайско-американских переговоров, заявил изданию "Хуаньцю Шибао", что контакты между руководством обеих стран лишь предоставляют возможность для выстраивания будущих связей, но не означают "размораживание" отношений. Как уверены в Китае, будущая траектория отношений между США и Китаем в значительной степени зависит от действий Вашингтона.Как считают китайские политики, США последовательно демонстрируют несогласованность своих слов и действий. Ещё в апреле текущего года в американских СМИ писалось о том, что, несмотря на постоянные заверения администрации Байдена о нежелании полного разрыва отношений с Китаем, США предприняли ряд действий, направленных на подрыв ключевых областей китайской экономики. Подход "говорить одно, а делать другое" в экономической и торговой сферах обязательно негативно скажется на развитии двусторонних отношений.Ешё 16 июня представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбин заявил, что между Китаем и США существует противоборство в экономической и торговой сферах. Конкуренция не должна перерастать в агрессию сильной стороны на слабую, недопустимо использовать в качестве предлога для сдерживания и подавления Китая его законное право на развитие. Ван также подчеркнул, что дверь со стороны Китая для диалога и переговоров открыта, общение между двумя странами никогда не прекращалось. "Диалог и общение должны учитывать обеспокоенности обеих сторон, приводить к практическим результатам и решать проблемы. Оно не может наносить вред интересам любой из сторон или быть связанным с тем, чтобы говорить одно, а делать другое".Судя по заявлениям из Пекина, действия вашингтонских политиков являются "чрезвычайно неразумным проявлением гегемонии", подталкивающим Китай и США к противостоянию, а весь остальной мир — к разделению на противоборствующие лагери.Напомним, что усиление контактов США и КНР по вашингтонской инициативе отмечаются на фоне продолжающегося конфликта на Украине, неудач киевского режима и поступательного развития российско-китайских отношений во всех областях.Нет сомнений, что заявления МИД КНР по событиям 24–25 июня в Москве также вызвали явное недовольство Вашингтона. Примечательно и то, что 25 июня к берегам Тайваня на рекордные 12 миль приблизились 19 самолётов и пять кораблей Народно-освободительной армии Китая, что вызвало бурную реакцию тайваньских властей и практически не освещалось в китайской и международной прессе. Также, по сообщениям японского информационного сайта "ЭнЭйчКей-Уорлд" , 26 июня два российских фрегата, запросив разрешение на проход по заданному курсу у Пекина и проигнорировав Тайбэй были замечены неподалёку от острова. Совпадения это или нет – гадать не стоит, налицо лишь взаимодействие Китая и России по всем вопросам, включая военные, и стабильная холодность в китайско-американских контактах.* Организация, признанная в РФ иноагентом.

https://ukraina.ru/20230630/1047697870.html

https://ukraina.ru/20230620/1047385921.html

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Азат Рахманов

Азат Рахманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Азат Рахманов

эксклюзив, сша, кнр (китай), россия (рф), украина, межгосударственные отношения, энтони блинкен, конкуренция, противостояние, тайвань, экономика