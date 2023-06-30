https://ukraina.ru/20230630/1047715779.html

Раздражение Залужного, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 30 июня

Раздражение Залужного, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 30 июня - 30.06.2023 Украина.ру

Раздражение Залужного, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 30 июня

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, какие заявления на Западе у него вызывают раздражение. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2023-06-30T13:00

2023-06-30T13:00

2023-06-30T15:09

эксклюзив

хроники

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 33 удара по территории этого региона России.«На Донецком направлении противник совершил 24 обстрела из артиллерии 155 мм, на Горловском — 5 обстрелов из артиллерии 122 мм, на Ясиноватском — 2 обстрела из артиллерии 155 мм, на Волновахском — 2 обстрела из артиллерии 155 мм, выпустив 185 единиц различных боеприпасов», — отмечалось в сообщении представительства.Под огнём украинской артиллерии оказались районы восьми населённых пунктов республики: Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Ясиноватая, Яковлевка, столица Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Еленовка, Петровское, Владимировка.«За прошедшие сутки сведения о жертвах среди гражданских лиц, а также повреждений объектов гражданской инфраструктуры не поступали», — сообщило представительство.На следующие сутки обстрелы продолжились. Так, по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка к полудню было выпущено в общей сложности 10 снарядов калибром 155 мм, по Ясиноватой — 8 снарядов калибром 155 мм и 10 ракет из РСЗО, по Червоногвардейскому району Макеевки — 5 снарядов калибром 155 мм.По информации администрации Новокаховского городского округа, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины выпустили по левобережной части Херсонской области 61 снаряд.«Украинские боевики продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области. Вчера в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии снарядов: Корсунка — 9; Казачьи Лагеря — 7; Крынки — 6; Голая Пристань — 12; Алешки — 9; Кардашинка — 8; Песчановка — 6», — указывалось в сообщении администрации.На следующие сутки обстрелы продолжились.«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Пролетаркаи, Песчановки, выпустив в общей сложности 27 снарядов из ствольной артиллерии. Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется», — сообщила администрация.Лидер запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов утром сообщил об отражении ПВО ракетной атаки на Бердянск.«О ракетном ударе по Бердянску. По предварительным данным, сегодняшний утренний удар боевики ВСУ попытались нанести ракетами Storm Shadow. Прозвучавшая серия взрывов — результат работы ПВО России, которая успешно отразила вражескую атаку по мирному жителям ещё на подступах к городу», — подписал он видео, размещённое в его телеграм-канале.Позже Рогов выложил фотографии обломков сбитых ракет.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал сводку ударов ВСУ по региону.«В Белгородском районе по хутору Нехотеевка выпущено 7 артиллерийских снарядов. Пострадавших нет. Повреждена кровля в одном из административных зданий. Также под обстрел попало село Журавлевка. Удары наносились из ствольной артиллерии — зафиксировано 4 прилёта. Обошлось без последствий. В Борисовском районе обстреляли окраину села Богун-Городок. Пострадавших и разрушений нет», — сообщил он.Также в Волоконовском районе по окраине хутора Старый украинскими военными было выпущено 8 миномётных снарядов. В результате обстрела никто не пострадал, разрушений нет.«В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка выпущено 6 артиллерийских и 3 минометных снаряда, по окраине села Сподарюшино — 10 миномётных снарядов. Из ствольной артиллерии обстреляно село Козинка — зафиксировано 10 прилетов. Ещё два миномётных снаряда противник выпустил по КПП. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений нет. В Шебекинском горокруге по селу Новая Таволжанка выпущено 20 артиллерийских и 9 минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нет. В посёлке Маслова Пристань сбит один беспилотник противника. В селе Середа зафиксировано 4 прилёта — били из миномёта. Обошлось без последствий. По хутору Панков выпущено 5 миномётных снарядов. Никто не пострадал. Повреждены забор частного домовладения и два автомобиля», — рассказал Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся крайне напряжённой.Раздражение ЗалужногоГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что за продвижение на каждый метр украинские военные платят кровью. Вот почему, подчеркнул Залужный в интервью The Washington Post, его раздражают раздающиеся с Запада комментарии о том, что украинское наступление идёт медленнее, чем ожидали.«"Меня раздражает, — сказал Залужный, — когда он слышит, что долгожданное контрнаступление Украины на востоке и юге страны началось медленнее, чем ожидалось". По его словам, его войска ежедневно продвигаются вперед, даже если это всего 500 метров», — передавало издание содержание беседы с главкомом ВСУ.Он также заявил, что происходящее не шоу.«Это не шоу. Это не шоу, за которым наблюдает весь мир, на которое делают ставки или что-то подобное. Каждый день, каждый метр дается кровью», — подчеркнул Залужный.По его словам, чтобы наступление ВСУ ускорилось, Украине необходимо больше оружия, а также преимущество в воздухе, чего можно добиться с помощью истребителей F-16.«Западные союзники ждут быстрых успехов, хотя сами никогда бы не начали без превосходства в воздухе — при этом Украина так и не получила современных истребителей», — заявил главнокомандующий ВСУ.Он заявил, что у западных границ Украины сейчас дежурит вдвое больше самолётов, чем количество российских, принимающих участие в спецоперации.«Почему бы нам не взять оттуда хотя бы треть и перевезти сюда? Никто не говорит, что завтра мы должны перевооружиться и получить 120 самолётов. Достаточно будет очень ограниченного количества. Но они нужны. Потому что другого пути нет. Потому что противник использует другое поколение авиации. Это как если бы мы сейчас пошли в наступление с луками и стрелами, и все сказали бы: "Ты что, спятил?". Но с этим вопросом — "нет, нет"», — отметил Залужный.По его словам, без полного обеспечения войска планы по наступлению вообще невыполнимы, но, несмотря на всё, «они выполняются».«Да, возможно, не так быстро, как хотелось бы участникам шоу, наблюдателям, но это их проблема», — подытожил Залужный.Тем временем даже в украинские СМИ подчас просачивается информация о больших потерях на фронтах, а также о потерях в технике.

https://ukraina.ru/20230630/1047703793.html

https://ukraina.ru/20230629/1047690851.html

https://ukraina.ru/20230629/1047676366.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники