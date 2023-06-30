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Орбан выступил против финансирования Украины, пока в ЕС не отчитаются за €70 млрд

Орбан выступил против финансирования Украины, пока в ЕС не отчитаются за €70 млрд - 30.06.2023 Украина.ру

Орбан выступил против финансирования Украины, пока в ЕС не отчитаются за €70 млрд

Венгрия отвергает планы Европейской комиссии предоставить Украине больше денег до предоставления аудита прошлых выплат, заявил премьер-министр Виктор Орбан. Об этом сообщили журналисты Reuters

2023-06-30T11:30

2023-06-30T11:30

2023-06-30T11:30

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Венгрия считает абсурдом предложение Еврокомиссии выделить Украине дополнительные 50 миллиардов евро, пока неизвестно, какую сумму выплатил ЕС Киеву ранее, и куда эти деньги пошли. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.20 июня глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 годы. Она предложила странам увеличить бюджет на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов планируют выделить Украине.Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал предложение несерьезным, поскольку неизвестно, куда пошли деньги, выданные Киеву ранее. По его словам, эти вопросы хотел бы задать каждый европейский гражданин, а у Еврокомиссии "пока нет на них ответа".Орбан сказал, что почти нет шансов, что страны Европейского союза одобрят эти финансовые планы, и начнётся "долгая борьба".Венгерский лидер назвал просьбу Еврокомиссии о том, чтобы Венгрия внесла больше денег, "нелепой" и напомнил, что пока в Брюсселе ожидают от стран-членов очередного общего кредита, Венгрия до сих пор не получила доступа к средствам из фонда, который финансируется за счет предыдущего совместного кредита европейских стран, что, по мнению Будапешта, является "неприемлемым".Венгрия и Польша являются единственными членами ЕС, которые не получили средств из фонда из-за обвинений в том, что националистические правительства этих двух стран наносят ущерб демократии и верховенству закона.Премьер Венгрии пояснял, что Еврокомиссия продолжила блокировать средства из фондов ЕС для Венгрии, потому что хочет повлиять на позицию Венгрии в вопросах миграции, сексуального образования и санкций, однако Будапешт не намерен менять точку зрения по этим вопросам, которые считает фундаментальными.

https://ukraina.ru/20230609/1047046065.html

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новости, зарубежье, венгрия, ес, евросоюз, еврокомиссия, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, украина