https://ukraina.ru/20230630/1047706648.html

Подозреваемый в мошенничестве украинский депутат обвинил власти в политическом заказе

Подозреваемый в мошенничестве украинский депутат обвинил власти в политическом заказе - 30.06.2023 Украина.ру

Подозреваемый в мошенничестве украинский депутат обвинил власти в политическом заказе

Депутат Верховной Рады Украины от партии "Европейская солидарность" Сергей Алексеев заявил, что возбужденное против него дело по подозрению в мошенничестве - исключительно политический заказ, передает 30 июня телеканал "Пятый"

2023-06-30T10:40

2023-06-30T10:40

2023-06-30T10:40

политика

мошенничество

депутат

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украина

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"Это исключительно политический заказ, потому что дела там никакого нет и вообще быть не может… Никаких доказательств нет вообще", - сказал Алексеев.Как сообщил депутат, ему вручили повестку на допрос в государственное бюро расследований на 7 июля.Ранее генеральная прокуратура Украины заподозрила Алексеева в мошенничестве. Он, по версии следствия, обманом завладел денежными средствами гражданина Германии в размере 50 тысяч долларов, якобы пообещав тому избежать экстрадиции.По словам депутата от "Европейской солидарности" Ирины Геращенко, партия расценивает эти действия как "продолжение политических провокаций, направленных на дискредитацию политической силы, устрашение ее представителей и препятствование деятельности народного депутата".

https://ukraina.ru/20230630/1047699255.html

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политика, мошенничество, депутат, новости, дело, украина