Запад уже ищет замену Зеленскому — Азаров
© Инсайдер UA телеграм-каналВладимир Зеленский
© Инсайдер UA телеграм-канал
Владимир Зеленский уже не устраивает Запад на посту президента Украины, ему ищут замену. Таким мнением поделился 30 июня бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсети Facebook*
Пресса в США и Европе уже открыто говорит, что контрнаступление Киева оказалось самоубийственным и стало полным провалом Запада. На это обратил внимание Азаров и сделал вывод:
"Следовательно, все провалы на фронте будут тяжким грузом ложиться на плечи Зеленского, который уже откровенно не устраивает США. А чтобы подвести Украину к "мирным переговорам", на Западе сейчас лихорадочно ищут кандидатуру, не отметившуюся резкими антироссийскими заявлениями, которая заменит Зеленского", - написал Азаров
По мнению экс-премьера, больше всего доверия у США остается к мэру Киева Виталию Кличко. Он, как отмечает Азаров, уже находится в списке на замену Зеленского. В нем также есть председатель Верховной рады Руслан Стефанчук. На должность номинального лидера рассматривают и супругу президента Елену Зеленскую, утверждает он.
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