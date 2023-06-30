https://ukraina.ru/20230630/1047701753.html

Запад уже ищет замену Зеленскому — Азаров

Запад уже ищет замену Зеленскому — Азаров - 30.06.2023 Украина.ру

Запад уже ищет замену Зеленскому — Азаров

Владимир Зеленский уже не устраивает Запад на посту президента Украины, ему ищут замену. Таким мнением поделился 30 июня бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсети Facebook*

2023-06-30T09:55

2023-06-30T09:55

2023-06-30T09:55

владимир зеленский

запад

зарубежье

николай азаров

новости

украина

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Пресса в США и Европе уже открыто говорит, что контрнаступление Киева оказалось самоубийственным и стало полным провалом Запада. На это обратил внимание Азаров и сделал вывод:По мнению экс-премьера, больше всего доверия у США остается к мэру Киева Виталию Кличко. Он, как отмечает Азаров, уже находится в списке на замену Зеленского. В нем также есть председатель Верховной рады Руслан Стефанчук. На должность номинального лидера рассматривают и супругу президента Елену Зеленскую, утверждает он.* Запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской.

https://ukraina.ru/20230629/1047664922.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир зеленский, запад, зарубежье, николай азаров, новости, украина