Запад уже ищет замену Зеленскому — Азаров - 30.06.2023 Украина.ру
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Запад уже ищет замену Зеленскому — Азаров
Запад уже ищет замену Зеленскому — Азаров - 30.06.2023 Украина.ру
Запад уже ищет замену Зеленскому — Азаров
Владимир Зеленский уже не устраивает Запад на посту президента Украины, ему ищут замену. Таким мнением поделился 30 июня бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсети Facebook*
2023-06-30T09:55
2023-06-30T09:55
владимир зеленский
запад
зарубежье
николай азаров
новости
украина
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Пресса в США и Европе уже открыто говорит, что контрнаступление Киева оказалось самоубийственным и стало полным провалом Запада. На это обратил внимание Азаров и сделал вывод:По мнению экс-премьера, больше всего доверия у США остается к мэру Киева Виталию Кличко. Он, как отмечает Азаров, уже находится в списке на замену Зеленского. В нем также есть председатель Верховной рады Руслан Стефанчук. На должность номинального лидера рассматривают и супругу президента Елену Зеленскую, утверждает он.* Запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской.
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владимир зеленский, запад, зарубежье, николай азаров, новости, украина
Владимир Зеленский, Запад, Зарубежье, Николай Азаров, Новости, Украина

Запад уже ищет замену Зеленскому — Азаров

09:55 30.06.2023
 
© Инсайдер UA телеграм-каналВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Инсайдер UA телеграм-канал
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Владимир Зеленский уже не устраивает Запад на посту президента Украины, ему ищут замену. Таким мнением поделился 30 июня бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсети Facebook*
Пресса в США и Европе уже открыто говорит, что контрнаступление Киева оказалось самоубийственным и стало полным провалом Запада. На это обратил внимание Азаров и сделал вывод:
"Следовательно, все провалы на фронте будут тяжким грузом ложиться на плечи Зеленского, который уже откровенно не устраивает США. А чтобы подвести Украину к "мирным переговорам", на Западе сейчас лихорадочно ищут кандидатуру, не отметившуюся резкими антироссийскими заявлениями, которая заменит Зеленского", - написал Азаров
По мнению экс-премьера, больше всего доверия у США остается к мэру Киева Виталию Кличко. Он, как отмечает Азаров, уже находится в списке на замену Зеленского. В нем также есть председатель Верховной рады Руслан Стефанчук. На должность номинального лидера рассматривают и супругу президента Елену Зеленскую, утверждает он.
* Запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской.
Визит В. Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Вчера, 10:18
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