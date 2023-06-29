https://ukraina.ru/20230629/1047664662.html

Шольц признал, что Украина не добилась крупного прорыва в ходе контрнаступления

Шольц признал, что Украина не добилась крупного прорыва в ходе контрнаступления - 29.06.2023 Украина.ру

Шольц признал, что Украина не добилась крупного прорыва в ходе контрнаступления

Украина подготовилась к контрнаступлению и продолжает искать возможности продвинуть линию фронта вперед. Об этом заявил 28 июня в интервью телеканалу ARD канцлер ФРГ Олаф Шольц

2023-06-29T10:17

2023-06-29T10:17

2023-06-29T10:17

контрнаступление

олаф шольц

фрг

зарубежье

новости

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"Даже если пока не произошло большого прорыва, многое говорит о том, что она (Украина. - Ред.) целенаправленно ищет возможность сместить линию фронта", - заверил канцлер.По словам Шольца, нынешнее положение дел "не должно закончиться тем, что война будет заморожена вдоль линии, которая сейчас проходит между армиями".Канцлеру задали вопрос, окажет ли ситуация с ЧВК "Вагнер" какое-то воздействие на поиск переговорного пути.ВСУ начали анонсированное контрнаступление на Южно-донецком, Запорожском и Артёмовском направлении 4 июня. После этого как отечественные, так и западные эксперты отмечали массовые потери ВСУ личного состава и западной техники.Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Би-би-си признал, что контрнаступление ВСУ продвигается "медленнее, чем хотелось бы".Российский лидер Владимир Путин на днях отметил, что Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления ВСУ. В Запорожской области на Ореховском направлении только за последнюю неделю был подбит 41 танк и 102 бронемашины.

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контрнаступление, олаф шольц, фрг, зарубежье, новости