https://ukraina.ru/20230629/1047664662.html
Шольц признал, что Украина не добилась крупного прорыва в ходе контрнаступления
Шольц признал, что Украина не добилась крупного прорыва в ходе контрнаступления - 29.06.2023 Украина.ру
Шольц признал, что Украина не добилась крупного прорыва в ходе контрнаступления
Украина подготовилась к контрнаступлению и продолжает искать возможности продвинуть линию фронта вперед. Об этом заявил 28 июня в интервью телеканалу ARD канцлер ФРГ Олаф Шольц
2023-06-29T10:17
2023-06-29T10:17
2023-06-29T10:17
контрнаступление
олаф шольц
фрг
зарубежье
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043387236_0:0:1983:1116_1920x0_80_0_0_e848ea0b5af0c882ac1a765069dbf03f.jpg
"Даже если пока не произошло большого прорыва, многое говорит о том, что она (Украина. - Ред.) целенаправленно ищет возможность сместить линию фронта", - заверил канцлер.По словам Шольца, нынешнее положение дел "не должно закончиться тем, что война будет заморожена вдоль линии, которая сейчас проходит между армиями".Канцлеру задали вопрос, окажет ли ситуация с ЧВК "Вагнер" какое-то воздействие на поиск переговорного пути.ВСУ начали анонсированное контрнаступление на Южно-донецком, Запорожском и Артёмовском направлении 4 июня. После этого как отечественные, так и западные эксперты отмечали массовые потери ВСУ личного состава и западной техники.Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Би-би-си признал, что контрнаступление ВСУ продвигается "медленнее, чем хотелось бы".Российский лидер Владимир Путин на днях отметил, что Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления ВСУ. В Запорожской области на Ореховском направлении только за последнюю неделю был подбит 41 танк и 102 бронемашины.
https://ukraina.ru/20230629/1047660396.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043387236_136:0:1840:1278_1920x0_80_0_0_69a81ad1603cdaaae638efaf757a28f5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
контрнаступление, олаф шольц, фрг, зарубежье, новости
Шольц признал, что Украина не добилась крупного прорыва в ходе контрнаступления
Украина подготовилась к контрнаступлению и продолжает искать возможности продвинуть линию фронта вперед. Об этом заявил 28 июня в интервью телеканалу ARD канцлер ФРГ Олаф Шольц
"Даже если пока не произошло большого прорыва, многое говорит о том, что она (Украина. - Ред.) целенаправленно ищет возможность сместить линию фронта", - заверил канцлер.
По словам Шольца, нынешнее положение дел "не должно закончиться тем, что война будет заморожена вдоль линии, которая сейчас проходит между армиями".
Канцлеру задали вопрос, окажет ли ситуация с ЧВК "Вагнер" какое-то воздействие на поиск переговорного пути.
"Будет ли теперь легче или тяжелее, нельзя точно сказать", - ответил Шольц.
ВСУ начали анонсированное контрнаступление на Южно-донецком, Запорожском и Артёмовском направлении 4 июня.
После этого как отечественные, так и западные эксперты отмечали массовые потери ВСУ личного состава и западной техники.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Би-би-си признал, что контрнаступление ВСУ продвигается "медленнее, чем хотелось бы".
Российский лидер Владимир Путин на днях отметил, что Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления ВСУ. В Запорожской области на Ореховском направлении только за последнюю неделю был подбит 41 танк и 102 бронемашины.