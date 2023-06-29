Шольц признал, что Украина не добилась крупного прорыва в ходе контрнаступления - 29.06.2023 Украина.ру
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Шольц признал, что Украина не добилась крупного прорыва в ходе контрнаступления
Шольц признал, что Украина не добилась крупного прорыва в ходе контрнаступления - 29.06.2023 Украина.ру
Шольц признал, что Украина не добилась крупного прорыва в ходе контрнаступления
Украина подготовилась к контрнаступлению и продолжает искать возможности продвинуть линию фронта вперед. Об этом заявил 28 июня в интервью телеканалу ARD канцлер ФРГ Олаф Шольц
2023-06-29T10:17
2023-06-29T10:17
контрнаступление
олаф шольц
фрг
зарубежье
новости
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"Даже если пока не произошло большого прорыва, многое говорит о том, что она (Украина. - Ред.) целенаправленно ищет возможность сместить линию фронта", - заверил канцлер.По словам Шольца, нынешнее положение дел "не должно закончиться тем, что война будет заморожена вдоль линии, которая сейчас проходит между армиями".Канцлеру задали вопрос, окажет ли ситуация с ЧВК "Вагнер" какое-то воздействие на поиск переговорного пути.ВСУ начали анонсированное контрнаступление на Южно-донецком, Запорожском и Артёмовском направлении 4 июня. После этого как отечественные, так и западные эксперты отмечали массовые потери ВСУ личного состава и западной техники.Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Би-би-си признал, что контрнаступление ВСУ продвигается "медленнее, чем хотелось бы".Российский лидер Владимир Путин на днях отметил, что Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления ВСУ. В Запорожской области на Ореховском направлении только за последнюю неделю был подбит 41 танк и 102 бронемашины.
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контрнаступление, олаф шольц, фрг, зарубежье, новости
контрнаступление, Олаф Шольц, ФРГ, Зарубежье, Новости

Шольц признал, что Украина не добилась крупного прорыва в ходе контрнаступления

10:17 29.06.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкНеформальный саммит ЕС в Чехии
Неформальный саммит ЕС в Чехии - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Украина подготовилась к контрнаступлению и продолжает искать возможности продвинуть линию фронта вперед. Об этом заявил 28 июня в интервью телеканалу ARD канцлер ФРГ Олаф Шольц
"Даже если пока не произошло большого прорыва, многое говорит о том, что она (Украина. - Ред.) целенаправленно ищет возможность сместить линию фронта", - заверил канцлер.
По словам Шольца, нынешнее положение дел "не должно закончиться тем, что война будет заморожена вдоль линии, которая сейчас проходит между армиями".
Канцлеру задали вопрос, окажет ли ситуация с ЧВК "Вагнер" какое-то воздействие на поиск переговорного пути.
"Будет ли теперь легче или тяжелее, нельзя точно сказать", - ответил Шольц.
ВСУ начали анонсированное контрнаступление на Южно-донецком, Запорожском и Артёмовском направлении 4 июня.
После этого как отечественные, так и западные эксперты отмечали массовые потери ВСУ личного состава и западной техники.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Би-би-си признал, что контрнаступление ВСУ продвигается "медленнее, чем хотелось бы".
Российский лидер Владимир Путин на днях отметил, что Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления ВСУ. В Запорожской области на Ореховском направлении только за последнюю неделю был подбит 41 танк и 102 бронемашины.
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
07:45
Секретарь СНБО Украины признал невозможность быстрого контрнаступленияСекретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире всеукраинского телемарафона 28 июня заявил о невозможности быстрого контрнаступления
 
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