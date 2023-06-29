Секретарь СНБО Украины признал невозможность быстрого контрнаступления - 29.06.2023 Украина.ру
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Секретарь СНБО Украины признал невозможность быстрого контрнаступления
Секретарь СНБО Украины признал невозможность быстрого контрнаступления - 29.06.2023 Украина.ру
Секретарь СНБО Украины признал невозможность быстрого контрнаступления
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире всеукраинского телемарафона 28 июня заявил о невозможности быстрого контрнаступления
2023-06-29T07:45
2023-06-29T07:45
контрнаступление
всу
снбо
алексей данилов
новости
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"Очень хотелось бы, чтобы все было быстрее, но так бывает только в сказках. Это тяжелая работа, каждый день. Это фронт, это не прогулка. Нужно набраться терпения", — сказал Данилов.Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал "не ждать блокбастера" от активных действий ВСУ, поскольку "на кону жизни людей".Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что иногда "контрнаступление" действительно означает "блицкриг", однако нынешние действия ВСУ — не тот случай.ВСУ начали анонсированное контрнаступление на Южно-донецком, Запорожском и Артёмовском направлении 4 июня. После этого как отечественные, так и западные эксперты отмечали массовые потери ВСУ личного состава и западной техники.Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Би-би-си признал, что контрнаступление ВСУ продвигается "медленнее, чем хотелось бы".Российский лидер Владимир Путин на днях отметил, что Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления ВСУ. В Запорожской области на Ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины.
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контрнаступление, всу, снбо, алексей данилов, новости
контрнаступление, ВСУ, СНБО, Алексей Данилов, Новости

Секретарь СНБО Украины признал невозможность быстрого контрнаступления

07:45 29.06.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій ДаніловАлексей Данилов
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій Данілов
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире всеукраинского телемарафона 28 июня заявил о невозможности быстрого контрнаступления
"Очень хотелось бы, чтобы все было быстрее, но так бывает только в сказках. Это тяжелая работа, каждый день. Это фронт, это не прогулка. Нужно набраться терпения", — сказал Данилов.
Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал "не ждать блокбастера" от активных действий ВСУ, поскольку "на кону жизни людей".
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что иногда "контрнаступление" действительно означает "блицкриг", однако нынешние действия ВСУ — не тот случай.
ВСУ начали анонсированное контрнаступление на Южно-донецком, Запорожском и Артёмовском направлении 4 июня. После этого как отечественные, так и западные эксперты отмечали массовые потери ВСУ личного состава и западной техники.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Би-би-си признал, что контрнаступление ВСУ продвигается "медленнее, чем хотелось бы".
Российский лидер Владимир Путин на днях отметил, что Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления ВСУ. В Запорожской области на Ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины.
Анджей Дуда в Киеве
Вчера, 14:04
Президент Польши приехал на праздник к Зеленскому с вопросом о контрнаступлении Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом 28 июня сообщили в Канцелярии главы польского государства
 
контрнаступлениеВСУСНБОАлексей ДаниловНовости
 
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