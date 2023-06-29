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Предатель, ставший героем: Пётр Голокоз

Предатель, ставший героем: Пётр Голокоз - 29.06.2023 Украина.ру

Предатель, ставший героем: Пётр Голокоз

В ходе войн и революций люди проявляют себя самом неожиданным образом. Вчерашние герои легко становятся предателями и наоборот. Так было, например, с генералом Власовым – герой обороны Киева превратился в нового Мазепу. Бывало и наоборот…

2023-06-29T08:00

2023-06-29T08:00

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29 июня 1913 года в посаде Висунск, известном так же, как Батурино, Херсонского уезда, Херсонской губернии (ныне посёлок в Березнеговатском районе Николаевской области) в семье Марко Кондратовича Голокоза и Александры Венедиктовны родился сын Пётр. После школы он закончил учительский институт, учительствовал, пока в октябре 1939 года не был призван в армию. Березнеговатский райвоенкомат присвоил ему звание лейтенанта и отправил служить в Приволжский военный округ.По состоянию на август 1942 года лейтенант Голокоз занимал должность начальника штаба заградительного батальона 346-й стрелковой дивизии 1164-го стрелкового полка 61-й армии. В Донесении о потерях относительно Голокоза указано, что он пропал без вести в промежутке 11-14 августа 1942 года около поселков Ленинский и Клячинский – это Ульяновский район Орловской области. По другим сведениям, Голокоз попал в плен 14 августа того же года во время боя в районе города Волхова – подразделение, где служил Голокоз попало в окружение. Так или иначе, но лейтенант административной службы Пётр Голокоз оказался в немецком плену.Здесь беспартийного Петра Марковича, на тот момент он только являлся кандидатом в члены ВКП(б), завербовала вражеская разведка, Абвер, и направила под Смоленск в школу диверсантов, так называемый "Лагерь МТС" – он располагался в здании бывшей машинно-тракторной станции. Там Голокоза назначили на должность командира отделения 1-й роты. Так Петр Маркович попал в "Абверкоманду-203" занимавшуюся формированием и подготовкой из рядов советских военнопленных агентов для борьбы с партизанами и разведчиков-диверсантов для заброски в тыл Красной Армии.В июне 1942 года красноармеец 444-го стрелкового полка Алексей Соболев, ранее добровольно согласившийся на выполнение задания в качестве зафронтового агента Особого отдела НКВД 20-й армии Западного фронта, под псевдонимом "Михайлов" перешёл линию фронта с заданием попасть в немецкий плен. После задержания немцы направили "Михайлова" в Вяземский лагерь военнопленных, где его официально зачислили в ряды РОА (Русской освободительной армии), но позже перевели в "Лагерь МТС". Так "Михайлов" добился своего, ведь его задачей было проникнуть во вражескую диверсионную школу и заняться в ней вербовкой агентуры для работы на советскую разведку. Безупречно сработала легенда, разработанная для него в военной контрразведке – тогда она ещё не называлась СМЕРШем, а носила название Управление особых отделов – УОО.В декабре 1942 года Соболев перевербовал Голокоза. С этого момента Пётр Маркович Голокоз стал агентом советской контрразведки, работающим под прикрытием. Ему "Михайлов" поручил проводить работу по моральному разложению диверсантов. Таким образом им удалось сорвать несколько готовившихся абвером диверсионных операций. Так же они провели оперативную комбинацию, по завершении которой из школы отчислили наиболее подготовленных к диверсионной работе немецких агентов.Кроме Голокоза Соболев сумел завербовать еще 12 курсантов, убедив их после переброски через линию фронта явиться с повинной. Он снабдил их паролем для явки в органы госбезопасности, с одним из курсантов "Михайлов" передал в особый отдел 20-й армии письменный отчёт о проделанной работе. В конце января 1943 года Соболев сумел связаться с партизанами, и вскоре его переправили в особый отдел Калининского фронта.После ухода "Михайлова" Голокоз, уже самостоятельно, завербовал еще 17 агентов, через которых ему удалось предупредить командование фронта о готовящихся на орловском направлении диверсионно-разведывательных акциях противника. Кроме того, Голокоз снабдил оружием и боеприпасами 28 жителей деревни Шабаново и еще нескольких деревень в окрестностях Смоленска для борьбы с оккупантами.Летом 1943 года Голокоз вошёл в командный состав созданного абвером лжепартизанского отряда, заняв должность "политрука". Отряд действовал в Витебском, Городокском и Суражском районах Витебской области. Немецкое командование поставило ему задачу – захватить руководителей партизанской бригады Захарова. Однако, благодаря разработанной Голокозом операции, все случилось в точности до наоборот.Поначалу лжепартизаны, гордо именующие себя "Отдельным партизанским отрядом "Свободные"" и руководимые, формально, бывшим капитаном РККА Цымаем, заслужили доверие партизанской бригады Захарова. Для этого "Свободные", по согласованию со своими хозяевами организовали несколько нападений на немецкие транспорты, которые на самом деле доставляли самим же лжепартизанам провиант и боеприпасы. Водили их так называемые "хиви" – пленные советские солдаты, согласившиеся выполнять для немцев небоевые функции. Офицерам абвера было не жалко израсходовать несколько таких унтерменшей и потерять несколько грузовиков, чтобы создать для своих лжепартизан хорошую "легенду". Кроме того, отряд "Свободные" принял участие в нескольких совместных с захаровцами налётах на полицаев, в которых гибли исключительно подставленные немцами под удар полицаи и коллаборационисты – их тоже было не жалко. Так продолжалось до 4 июля 1943 года.В этот день, буквально поставив все на карту, Голокоз при встрече командования "Свободных" с разведчиками 1-й Белорусской партизанской бригады выбрал подходящий момент и сообщил одному из партизан, что их отряд не настоящий и попросил организовать ему тайную встречу с командирами настоящих партизан. На встрече Голокоз со всеми подробностями рассказал им, что на самом деле представляет из себя "Отдельный партизанский отряд "Свободные"". Здесь же обговорили, что он берёт на себя руководство операцией по переводу "свободных" на сторону партизан и захвату находившихся в отряде нацистов.В это же время настоящий командир лжепартизан сотрудник диверсионно-террористической "Абвергруппы-210", входившей в "Абверкоманду-203", капитан Бухольци его заместитель, сотрудник абвера, унтер-офицер Киршфельд разработали план захвата командования партизанской бригады с последующей переброской его в Смоленск. Важная роль в исполнении этой операции отводилась "политруку" Голокозу.16 июля 1943 года начальник штаба 1-й Белорусской партизанской бригады со своими подчинёнными по "приглашению" Цымая пришли в расположение "Свободных" на "дружественный" обед. Но тут всё пошло вопреки немецкому плану. Голокоз и его люди неожиданно захватили Киршфельда. Основной состав лжеотряда "Свободные" со всем своим богатым арсеналом и обозом перешёл на сторону 1-й Белорусской партизанской бригады и уже в её составе включился в активную борьбу с немецко-фашистскими оккупантами.В представлении на орден Красная Звезда, который потом вручили Соболеву и Голокозу, руководитель СМЕРШ Виктор Абакумов указал: "в общей сложности Пётр Голокоз и Алексей Соболев привлекли для работы против оккупантов 29 курсантов Смоленской диверсионной школы, которые явились с повинной в органы советской контрразведки и сообщили там ценные сведения. Одновременно они подготовили более 21 военнопленных для перехода на сторону партизан… В каждую группу, отправлявшуюся на советскую сторону с диверсионным и террористическим заданием, Голокоз и Соболев внедряли своих людей с задачей противодействия совершению этих преступлений и передачи диверсантов в органы контрразведки…" Это представление Абакумов адресовал не кому-нибудь, а самому Сталину, так что решение о награждении Петра Голокоза принимал лично Верховный главнокомандующий. Награждение проводилось секретным постановлением Верховного Совета СССР, поэтому до сих пор во многих базах информации об этом награждении нет – для разведчиков это довольно обычная практика.После этого награждения Алексей Соболев прожил, к сожалению, недолго. Летом 1944 года при возвращении из вражеского тыла с очередного разведзадания он подорвался на мине. Следы же Петра Марковича Голокоза теряются. Из документов министерства обороны известно только, что 25 сентября 1945 года он уволился из армии, а также есть документ о его награждении 6 апреля 1985 года Орденом Отечественной войны II степени. Это говорит о том, что дожил этот человек с такой непростой судьбой до почётной старости.

https://ukraina.ru/20220107/1032848881.html

https://ukraina.ru/20230508/1045983437.html

https://ukraina.ru/20220201/1033191602.html

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Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

история, история украины, история ссср, великая отечественная война, партизаны