"Решил поехать убивать русских": в ходе СВО ликвидирован грузинский наемник Одишвили - 27.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230627/1047595494.html
"Решил поехать убивать русских": в ходе СВО ликвидирован грузинский наемник Одишвили
"Решил поехать убивать русских": в ходе СВО ликвидирован грузинский наемник Одишвили - 27.06.2023 Украина.ру
"Решил поехать убивать русских": в ходе СВО ликвидирован грузинский наемник Одишвили
Телеграм-канал "Укропский фреш" 27 июня сообщил, что под Артемовском уничтожен очередной грузинский наемник, воевавший на стороне ВСУ - Евгений (Джони) Одишвили
2023-06-27T12:44
2023-06-27T12:44
новости
боевик
уничтожение
ликвидация
сво
грузия
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1b/1047594404_0:1:561:317_1920x0_80_0_0_3f510714afab6474477325f063d9eabb.jpg.webp
"История одного грузина. Жил в Тбилиси, воспитывал дочь, решил поехать убивать русских. Теперь жена в слезах пишет, что дочь ждет отца... Не воюйте с русскими, сидите дома!" - говорится в публикации.Грузинский телеканал Mtavari признал факт уничтожения Одишвили, а также сообщил о ликвидации в ходе СВО его "коллеги" - Малхаза Квижинадзе.Информация об уничтожении боевиков ВСУ приходит с фронта регулярно. Так, буквально на днях СМИ сообщили о ликвидации нациста из батальона ВСУ "Легион Свободы", снайпера и блогера Виктора Суходольского, известного под позывным "Дидусик".Чуть позже пришло известие о ликвидации в Запорожской области командира отделения разведвзвода ВСУ Виктора Вовчука известного под позывным "Вовк"..
https://ukraina.ru/20230627/1047572550.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1b/1047594404_0:0:561:422_1920x0_80_0_0_01cf3db61a04ed61086eaa48f116f7cd.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, боевик, уничтожение, ликвидация, сво, грузия, всу
Новости, боевик, уничтожение, ликвидация, СВО, Грузия, ВСУ

"Решил поехать убивать русских": в ходе СВО ликвидирован грузинский наемник Одишвили

12:44 27.06.2023
 
Читать в
Телеграм-канал "Укропский фреш" 27 июня сообщил, что под Артемовском уничтожен очередной грузинский наемник, воевавший на стороне ВСУ - Евгений (Джони) Одишвили
"История одного грузина. Жил в Тбилиси, воспитывал дочь, решил поехать убивать русских. Теперь жена в слезах пишет, что дочь ждет отца... Не воюйте с русскими, сидите дома!" - говорится в публикации.
Грузинский телеканал Mtavari признал факт уничтожения Одишвили, а также сообщил о ликвидации в ходе СВО его "коллеги" - Малхаза Квижинадзе.
Информация об уничтожении боевиков ВСУ приходит с фронта регулярно. Так, буквально на днях СМИ сообщили о ликвидации нациста из батальона ВСУ "Легион Свободы", снайпера и блогера Виктора Суходольского, известного под позывным "Дидусик".
Чуть позже пришло известие о ликвидации в Запорожской области командира отделения разведвзвода ВСУ Виктора Вовчука известного под позывным "Вовк"..
- РИА Новости, 1920, 27.06.2023
09:41
ВС РФ прорвали оборону ВСУ на Купянском направлении - МарочкоРоссийские войска заставили силы Киева отойти северо-восточнее подконтрольного украинской армии Купянска. Об этом 27 июня сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко, передает агентство РИА Новости
 
НовостибоевикуничтожениеликвидацияСВОГрузияВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:22Песков прокомментировал секретную международную встречу по Украине
13:21Немецкий оборонный концерн поставит Киеву еще 14 "Леопардов"
13:19На Украине готовят новый закон о запрете деятельности российских церквей - СМИ
13:15"Это не наступление". Российская оборона оказалась неожиданной для Запада
13:14Владимир Мамонтов: "Вагнер" себя скомпрометировал, но без частных армий России не обойтись
13:11Где Пригожин, и будет ли Лукашенко посредником по Украине? Песков ответил на вопросы журналистов
13:01Николай Стариков о "последней капле", заставившей Россию начать СВО
13:00Запрет на импорт зерна, претензии к Израилю, стремление в ЕС и НАТО. Главное на Украине на 13:00 27 июня
12:59Ядерная провокация. Зачем Украина и Запад обвиняют Россию в подготовке ядерного удара
12:48"Укрепление порядка и законности". Токаев заявил о полной поддержке действий Путина
12:48Дерусификация европейской культуры: "Эрмитаж" в Амстердаме откажется от своего названия
12:48Что нас ждёт. Прислушиваясь к будущему
12:44"Решил поехать убивать русских": в ходе СВО ликвидирован грузинский наемник Одишвили
12:33Верховный суд определил, имеют ли иноагенты право быть наблюдателями на выборах
12:17"Решительное наступление". Полковник Макгрегор назвал следующий шаг Путина по Украине
12:14Американцы, немцы или японцы? Шеслер рассказала, какие иностранцы нужны России
12:07"Все погибнем под обломками": Лукашенко выступил с обращением
11:38"Неуправляемый и токсичный". Рогов рассказал о попытке США образумить Зеленского
11:37WP: Если Украина не добьется успеха до конца лета, то потеряет территории на многие годы
11:17ФСБ: дело о вооруженном мятеже прекращено
Лента новостейМолния