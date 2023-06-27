https://ukraina.ru/20230627/1047595494.html
"Решил поехать убивать русских": в ходе СВО ликвидирован грузинский наемник Одишвили
"Решил поехать убивать русских": в ходе СВО ликвидирован грузинский наемник Одишвили - 27.06.2023 Украина.ру
"Решил поехать убивать русских": в ходе СВО ликвидирован грузинский наемник Одишвили
Телеграм-канал "Укропский фреш" 27 июня сообщил, что под Артемовском уничтожен очередной грузинский наемник, воевавший на стороне ВСУ - Евгений (Джони) Одишвили
2023-06-27T12:44
2023-06-27T12:44
2023-06-27T12:44
новости
боевик
уничтожение
ликвидация
сво
грузия
всу
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"История одного грузина. Жил в Тбилиси, воспитывал дочь, решил поехать убивать русских. Теперь жена в слезах пишет, что дочь ждет отца... Не воюйте с русскими, сидите дома!" - говорится в публикации.Грузинский телеканал Mtavari признал факт уничтожения Одишвили, а также сообщил о ликвидации в ходе СВО его "коллеги" - Малхаза Квижинадзе.Информация об уничтожении боевиков ВСУ приходит с фронта регулярно. Так, буквально на днях СМИ сообщили о ликвидации нациста из батальона ВСУ "Легион Свободы", снайпера и блогера Виктора Суходольского, известного под позывным "Дидусик".Чуть позже пришло известие о ликвидации в Запорожской области командира отделения разведвзвода ВСУ Виктора Вовчука известного под позывным "Вовк"..
https://ukraina.ru/20230627/1047572550.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, боевик, уничтожение, ликвидация, сво, грузия, всу
Новости, боевик, уничтожение, ликвидация, СВО, Грузия, ВСУ
"Решил поехать убивать русских": в ходе СВО ликвидирован грузинский наемник Одишвили
Телеграм-канал "Укропский фреш" 27 июня сообщил, что под Артемовском уничтожен очередной грузинский наемник, воевавший на стороне ВСУ - Евгений (Джони) Одишвили
"История одного грузина. Жил в Тбилиси, воспитывал дочь, решил поехать убивать русских. Теперь жена в слезах пишет, что дочь ждет отца... Не воюйте с русскими, сидите дома!" - говорится в публикации.
Грузинский телеканал Mtavari признал факт уничтожения Одишвили, а также сообщил о ликвидации в ходе СВО его "коллеги" - Малхаза Квижинадзе.
Информация об уничтожении боевиков ВСУ приходит с фронта регулярно. Так, буквально на днях СМИ сообщили о ликвидации нациста из батальона ВСУ "Легион Свободы", снайпера и блогера Виктора Суходольского, известного под позывным "Дидусик".
Чуть позже пришло известие о ликвидации в Запорожской области командира отделения разведвзвода ВСУ Виктора Вовчука известного под позывным "Вовк"..