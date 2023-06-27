https://ukraina.ru/20230627/1047595494.html

"Решил поехать убивать русских": в ходе СВО ликвидирован грузинский наемник Одишвили

"Решил поехать убивать русских": в ходе СВО ликвидирован грузинский наемник Одишвили - 27.06.2023 Украина.ру

"Решил поехать убивать русских": в ходе СВО ликвидирован грузинский наемник Одишвили

Телеграм-канал "Укропский фреш" 27 июня сообщил, что под Артемовском уничтожен очередной грузинский наемник, воевавший на стороне ВСУ - Евгений (Джони) Одишвили

2023-06-27T12:44

2023-06-27T12:44

2023-06-27T12:44

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ликвидация

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"История одного грузина. Жил в Тбилиси, воспитывал дочь, решил поехать убивать русских. Теперь жена в слезах пишет, что дочь ждет отца... Не воюйте с русскими, сидите дома!" - говорится в публикации.Грузинский телеканал Mtavari признал факт уничтожения Одишвили, а также сообщил о ликвидации в ходе СВО его "коллеги" - Малхаза Квижинадзе.Информация об уничтожении боевиков ВСУ приходит с фронта регулярно. Так, буквально на днях СМИ сообщили о ликвидации нациста из батальона ВСУ "Легион Свободы", снайпера и блогера Виктора Суходольского, известного под позывным "Дидусик".Чуть позже пришло известие о ликвидации в Запорожской области командира отделения разведвзвода ВСУ Виктора Вовчука известного под позывным "Вовк"..

https://ukraina.ru/20230627/1047572550.html

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новости, боевик, уничтожение, ликвидация, сво, грузия, всу