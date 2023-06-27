"Это не наступление". Российская оборона оказалась неожиданной для Запада
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони УкраїниВСУ военная техника танки оружие Украина флаг
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони України
На Западе продолжаются попытки понять, почему Украина не смогла продемонстрировать успехов в первые дни наступления, как это было во время харьковской операции
Официальную позицию озвучил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби: "Оборона — скажет вам любой студент военной истории — это более сильная форма войны, поэтому украинцы натыкаются на российскую оборону"
Автор The Atlantic, профессор стратегических исследований в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии Филлипс О'Брайен поставил вопрос более жестко. Его статья от 24 июня называется "Может ли Украина так же хорошо сражаться в нападении?"
Впрочем, вывод он делает скорее положительный.
"Украина пытается перейти в наступление против вооружённых сил, которые месяцами строили окопы, сохраняя при этом значительные запасы современного оружия. Начинать контрнаступление в этих условиях было бы рискованно для США или другой державы НАТО, а украинцам не хватает технологических и учебных преимуществ, которыми обычно пользуются вооруженные силы члена НАТО".
По сравнению с наступательными операциями Второй Мировой у нынешнего украинского наступления есть следующие проблемы:
Во-первых, отсутствие превосходства в воздухе – российская авиация более совершенна (хотя, по мнению автора, используется не всегда разумно), а вертолёты Ка-52 – вообще вне всяких похвал.
Во-вторых, у России ещё достаточно артиллерии, противотанковых средств и мин.
Ну, и главное: успех под Харьковом был возможен "только потому, что российские силы в этом районе были очень малочисленны. (…) Украина вряд ли повторит этот подвиг".
Впрочем, по сравнению с российским наступлением в Бахмуте нынешняя операция украинских войск выглядит почти успешной.
По мнению автора, "у украинцев нет другого выбора, кроме как измотать наземные войска противника настолько, чтобы компенсировать преимущество России в воздухе".
вообще: Украина "сохраняет преимущество в мотивации, разведке и стратегическом командовании. Он также получает все лучшее и лучшее оружие с Запада. Со временем эти факторы станут очевидными. Но никто не должен ожидать немедленных результатов".
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Отсутствие успехов у украинского наступления вызвало обеспокоенность на Западе. Ведь вопрос ставился так: ВСУ наступают, получают какой-то результат (наиболее очевидный – перерезают сухопутный коридор в Крым), идут на переговоры и Западу можно будет вздохнуть с облегчением и заняться "действительно важными делами".
Главное, что причины неудач украинского наступления надо как-то объяснять. Ведь избиратели ждут именно переговоров и вздоха облегчения. А объяснять нечего – мы рассчитывали, что русские побегут, а они почему-то начали обороняться…
Теперь используется другая логика – мы их изматываем. Мы уверены, что профессор О`Брайен отлично знает – изматываются в боях и несут в разы большие потери именно наступающие войска…
А ведь задача не только в том, чтобы прорвать фронт (резервы ВСУ, вероятно, позволяют это сделать), а в том, чтобы достичь целей операции. Прорывать оборону умели и в Первую Мировую. Проблема в том, что развить успех не удавалось. Просто тогда загвоздка была в низкой мобильности войск, а сейчас будет – в исчерпанности украинских резервов.
23 июня, 15:03Подоляк обвинил Запад в успехе России по отражению контрнаступленияСоветник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 23 июня в Twitter обвинил западных партнеров в том, что Россия использовала для построения обороны время, потраченное на уговоры предоставить необходимое Киеву вооружение
Под танки бросили профессионально оптимистичного министра обороны Алексея Резникова, который сообщил в интервью Fox News, что ожидания в отношении наступления были завышены, но вообще никакого наступления нет – это "своего рода подготовительная операция", а "Украина очень осторожна, когда подвергает опасности своих храбрых и целеустремленных бойцов".
И резюме: "я чувствую, что мы выиграем эту войну, потому что мы сражаемся за нашу страну".
Почувствуйте логику: во-первых, я её не брал, во-вторых, она была маленькая, в-третьих, я её положил назад. Впрочем, иного от Резникова и ждать не стоило.
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Причины неудач Украины мы называли.
Во-первых, по настоянию Запада было избрано безальтернативное направление для наступления Орехов – Бердянск. Причём скрыть его было невозможно (аналог – Курская битва).
Во-вторых, благодаря интригам Зеленского сроки наступления были смещены аж до июня (начинать его собирались в ноябре-декабре), в результате чего российские войска смогли подготовить эшелонированную оборону.
Мы не "любые студенты военной истории", но мы знаем, что у обороны есть не только достоинства, но и недостатки. В первую очередь – обороняющаяся сторона "дарит" противнику стратегическую инициативу.
Сейчас командование ВСУ пытается этим пользоваться, усиливая давление на левый фланг российских войск, формируя плацдарм напротив Херсона и готовясь нанести удар по Запорожской АЭС с целью устроить радиационную аварию (судя по заявлению МАГАТЭ, эти планы вызывают обеспокоенность в Вашингтоне).
20 июня, 14:07Украинское наступление и уроки Прохоровки. Залужного, конечно, не расстреляют, но карьеру испортятКомандующего 5-й гвардейской танковой армии Павла Ротмистрова, по его собственным воспоминаниям, Сталин хотел расстрелять за... Прохоровку. Да-да, за то самое сражение под Прохоровкой 12 июля 1943 года, которое считается решительной победой и переломным моментом Курской битвы
Так или иначе, операция затягивается, а это усиливает недовольство Запада.