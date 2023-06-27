https://ukraina.ru/20230627/1047588046.html

"Это не наступление". Российская оборона оказалась неожиданной для Запада

"Это не наступление". Российская оборона оказалась неожиданной для Запада - 27.06.2023 Украина.ру

"Это не наступление". Российская оборона оказалась неожиданной для Запада

На Западе продолжаются попытки понять, почему Украина не смогла продемонстрировать успехов в первые дни наступления, как это было во время харьковской операции

2023-06-27T13:15

2023-06-27T13:15

2023-06-27T13:15

эксклюзив

украина

россия (рф)

война

наступление

контрнаступление

оборона

запад

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Официальную позицию озвучил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби: "Оборона — скажет вам любой студент военной истории — это более сильная форма войны, поэтому украинцы натыкаются на российскую оборону"Автор The Atlantic, профессор стратегических исследований в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии Филлипс О'Брайен поставил вопрос более жестко. Его статья от 24 июня называется "Может ли Украина так же хорошо сражаться в нападении?"Впрочем, вывод он делает скорее положительный."Украина пытается перейти в наступление против вооружённых сил, которые месяцами строили окопы, сохраняя при этом значительные запасы современного оружия. Начинать контрнаступление в этих условиях было бы рискованно для США или другой державы НАТО, а украинцам не хватает технологических и учебных преимуществ, которыми обычно пользуются вооруженные силы члена НАТО".По сравнению с наступательными операциями Второй Мировой у нынешнего украинского наступления есть следующие проблемы:Во-первых, отсутствие превосходства в воздухе – российская авиация более совершенна (хотя, по мнению автора, используется не всегда разумно), а вертолёты Ка-52 – вообще вне всяких похвал.Во-вторых, у России ещё достаточно артиллерии, противотанковых средств и мин.Ну, и главное: успех под Харьковом был возможен "только потому, что российские силы в этом районе были очень малочисленны. (…) Украина вряд ли повторит этот подвиг".Впрочем, по сравнению с российским наступлением в Бахмуте нынешняя операция украинских войск выглядит почти успешной.По мнению автора, "у украинцев нет другого выбора, кроме как измотать наземные войска противника настолько, чтобы компенсировать преимущество России в воздухе". вообще: Украина "сохраняет преимущество в мотивации, разведке и стратегическом командовании. Он также получает все лучшее и лучшее оружие с Запада. Со временем эти факторы станут очевидными. Но никто не должен ожидать немедленных результатов".***Отсутствие успехов у украинского наступления вызвало обеспокоенность на Западе. Ведь вопрос ставился так: ВСУ наступают, получают какой-то результат (наиболее очевидный – перерезают сухопутный коридор в Крым), идут на переговоры и Западу можно будет вздохнуть с облегчением и заняться "действительно важными делами".Главное, что причины неудач украинского наступления надо как-то объяснять. Ведь избиратели ждут именно переговоров и вздоха облегчения. А объяснять нечего – мы рассчитывали, что русские побегут, а они почему-то начали обороняться…Теперь используется другая логика – мы их изматываем. Мы уверены, что профессор О`Брайен отлично знает – изматываются в боях и несут в разы большие потери именно наступающие войска…А ведь задача не только в том, чтобы прорвать фронт (резервы ВСУ, вероятно, позволяют это сделать), а в том, чтобы достичь целей операции. Прорывать оборону умели и в Первую Мировую. Проблема в том, что развить успех не удавалось. Просто тогда загвоздка была в низкой мобильности войск, а сейчас будет – в исчерпанности украинских резервов.Под танки бросили профессионально оптимистичного министра обороны Алексея Резникова, который сообщил в интервью Fox News, что ожидания в отношении наступления были завышены, но вообще никакого наступления нет – это "своего рода подготовительная операция", а "Украина очень осторожна, когда подвергает опасности своих храбрых и целеустремленных бойцов". И резюме: "я чувствую, что мы выиграем эту войну, потому что мы сражаемся за нашу страну".Почувствуйте логику: во-первых, я её не брал, во-вторых, она была маленькая, в-третьих, я её положил назад. Впрочем, иного от Резникова и ждать не стоило.***Причины неудач Украины мы называли.Во-первых, по настоянию Запада было избрано безальтернативное направление для наступления Орехов – Бердянск. Причём скрыть его было невозможно (аналог – Курская битва).Во-вторых, благодаря интригам Зеленского сроки наступления были смещены аж до июня (начинать его собирались в ноябре-декабре), в результате чего российские войска смогли подготовить эшелонированную оборону.Мы не "любые студенты военной истории", но мы знаем, что у обороны есть не только достоинства, но и недостатки. В первую очередь – обороняющаяся сторона "дарит" противнику стратегическую инициативу.Сейчас командование ВСУ пытается этим пользоваться, усиливая давление на левый фланг российских войск, формируя плацдарм напротив Херсона и готовясь нанести удар по Запорожской АЭС с целью устроить радиационную аварию (судя по заявлению МАГАТЭ, эти планы вызывают обеспокоенность в Вашингтоне).Так или иначе, операция затягивается, а это усиливает недовольство Запада.

https://ukraina.ru/20230625/1047545887.html

https://ukraina.ru/20230623/1047515396.html

https://ukraina.ru/20230620/1047399824.html

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эксклюзив, украина, россия (рф), война, наступление, контрнаступление, оборона, запад