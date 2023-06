https://ukraina.ru/20230626/1047558518.html

Диверсанты для Белоруссии, нагнетание по ЗАЭС, плацдарм у моста. Главное на Украине на утро 26 июня

В Белоруссии сообщили о подготовке диверсантов для свержения властей страны на территории Украины. Военно-политическое командование Украины продолжает нагнетать обстановку вокруг Запорожской АЭС. Ряд источников сообщил о создании ВСУ плацдарма на левобережной Херсонщине

Заместитель начальника Следственного управления Комитета государственной безопасности Белоруссии Константин Бычек 25 июня сообщил, что ведомство располагает сведениями о сотрудниках иностранных спецслужб, осуществляющих подготовку боевиков для вторжения в республику."Комитету государственной безопасности эти лица (проходящие подготовку боевики. — Ред.) известны, нам известны личности сотрудников спецслужб, осуществляющих их подготовку. Нам известны фонды, которые под благовидным предлогом осуществляют финансирование террористической деятельности", — заявил Бычек.По его словам, подготовка боевиков проходит на базе спецподразделений и вооружённых формирований ряда государств."В Польше это "Гром", в Литве это Союз стрелков Литвы, на Украине это СБУ и подразделения украинской военной разведки", - уточнил замначальника Следственного управления КГБ.Обкатку боями боевики проходят в рядах ВСУ."После получения первичной подготовки боевики проходят обкатку на поле боя на востоке Украины, после чего возвращаются, становятся инструкторами, готовят теракты, разрабатывают планы вооруженного вторжения на территорию Республики Беларусь, в том числе и при поддержке регулярных войск указанных стран", - сообщил Бычек.При этом он подчеркнул, что КГБ располагает возможностями "для своевременной ликвидации этой угрозы"."У беглых террористов и стоящего за их спиной коллективного Запада шансов нет", - подчеркнул Бычек.Ранее, 19 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ и РБ исполнены решимости противостоять попыткам покуситься на стабильность."Конкретных данных нет, трудно сказать, о чем именно идет речь. Очевидно то, что у Минска и Москвы много недругов и даже врагов. И есть среди них те, кто не прочь покуситься на нашу стабильность. И мы [РФ и Белоруссия] вместе исполнены решимости противостоять этим попыткам", — сказал Песков журналистам.Так он прокомментировал публикацию британского издания The Times, которое сообщало, что покинувшие страну белорусы проходят боевую подготовку в Польше, чтобы свергнуть президента республики Александра Лукашенко.Как сообщало это издание, несколько сотен человек проходят специальную подготовку в Познани. Тренировки устраивают члены организации BYPOL, которую создали уволившиеся после протестов 2020 года белорусские силовики. По словам руководителя данной организации Александра Азарова, некоторые группы обучаются уже несколько месяцев.В The Times отметили, что BYPOL взяла на себя ответственность за диверсии на белорусских железных дорогах в 2022 году, а также атаку на российский самолет A-50 на авиабазе Мачулищи, что под Минском, в феврале 2023 года.Нагнетание по ЗАЭСПрезидент Украины Владимир Зеленский снова обвинил Россию в якобы минировании Запорожской АЭС. При этом он также обвинил мир в недостаточной реакции на его слова, а также сообщил, что обсуждал "угрозы на ЗАЭС" с президентом США Джо Байденом, премьером Канады Джастином Трюдо и президентом Польши Анджеем Дудой вечером 25 июня."Довёл партнерам информацию, которая есть у нас, у нашей разведки о российском сценарии с минированием Запорожской АЭС, который для террористов, очевидно, утверждён. Должны и должны сделать – все вместе в мире – вполне конкретные шаги, чтобы не допустить каких-либо радиационных инцидентов", - заявил Зеленский.При этом он снова подчеркнул, что внимание мира к угрозе инцидента на ЗАЭС "пока недостаточно".Днём ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью издание The New Statesman заявил, что вероятность происшествия на ЗАЭС чрезвычайно высока."Ситуация никогда не была настолько серьезной, как сейчас", - заявил он.По его словам, план взрыва на ЗАЭС якобы полностью "разработан и утверждён". Единственный элемент, которого не хватает - это приказ действовать."Тогда это может произойти за считанные минуты", - отметил он.При этом Буданов заявил, что "для ускорения катастрофы могут быть использованы технические средства".Он обвинил Россию в минировании водоёма-охладителя. По его словам, без охлаждения ядерные реакторы могут расплавиться за период от десяти часов до 14 дней. Он заявил, что Россия сможет повысить напряжение в линиях электропередач на станции, что приведет к ядерной аварии в нижней части этого временного промежутка. Также он заявил, что к четырём энергоблокам якобы переместили транспортные средства, начинённые взрывчаткой.Примечательно, что слова Буданова могут свидетельствовать о том, что украинские военные при помощи британских специалистов по диверсионной деятельности могли заминировать части водоёма-охладителя в то время, пока было целым Каховское водохранилище. Ранее ряд экспертов отмечал, что разрушение плотины Каховской ГЭС могло произойти благодаря ударам британских подводных беспилотников, а также предварительному минированию дамбы украинскими диверсантами-подводниками при участии британских специалистов.Заявления Буданова о взрыве на ЗАЭС звучало и ранее.В конце мая глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал откровенной ложью и провокацией заявление ГУР МОУ о якобы подготовке российской стороной удара по Запорожской АЭС."Подобные заявления – провокация и откровенная ложь. Россия как раз защищает атомную станцию от террористических атак киевского режима", - заявил Рогов в комментарии РИА "Новости".Он подчеркнул, что украинские власти намерено нагнетают обстановку вокруг атомной станции."Ядерный терроризм как раз фирменный почерк режима Зеленского, именно поэтому они наносили сотни ударов по атомной станции, в том числе управляемыми ракетами и снарядами из тяжёлых видов вооружений натовского образца, ударными дронами, а также устраивали попытки диверсий и терактов", - указал Рогов.Позже, 17 июня, Рогов сообщил о том, что ряд сотрудников миссии МАГАТЭ шпионили во время последнего, июньского, визита на Запорожскую АЭС."Во время последнего визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на атомную станцию сопровождающие его инспекторы старались всячески отметить и сфотографировать в привязке к местности оборонительные сооружения и блокпосты ВС РФ. Это явно никак к их прямой деятельности не относится", - сказал Рогов в комментарии РИА "Новости".По его словам, инспекторы МАГАТЭ не смогли ничего отправить из снятого материала, потому что в то время в транспорте, на котором они перемещались, работала система подавления интернет-сигнала и мобильной связи, а в последующем их вежливо, но очень настойчиво попросили всё удалить."Почему-то инспекторов не волнует ситуация на атомной станции. Они не возмущены обстрелами украинских боевиков, попытками время от времени высадки десанта, разрушения террористами ВСУ Каховской ГЭС и обмеления Днепра в районе станции. Но ситуация на линии боевого соприкосновения, ситуация охраны и защиты АЭС их сильно волнует с точки зрения иностранной разведки", — отметил Рогов.По его словам, эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС могут работать на иностранную разведку. В связи с этим Рогов вспомнил о том, как действовала миссия ОБСЕ в Донбассе, члены которой, как позже выяснилось, работали на украинскую разведку.Плацдарм у мостаРяд источников сообщает о создании украинского плацдарма на левом берегу Днепра у Антоновского моста."Противник не менее трёх суток удерживает небольшой плацдарм на нашем берегу. Подразделения ВС России отошли из района, так как постоянное действие вражеской артиллерии и ССО противника создало угрозу окружения наших сил. Отходили с боями, на выручку пришли соседние подразделения", - сообщил телеграм-канал "Два майора".По его информации, на 18:00 25 июня подразделения ВСУ силами до 50 человек действовали на территории плацдарма, в тёмное время суток наращивая группу и снабжая её боеприпасами и техническими средствами."[Противник]старается расширить зону контроля. Малая дистанция по воде (до 1 км) не позволяет оперативно наносить артиллерийские удары по скоростным лодкам противника. На нашем берегу враг имеет мобильные установки РЭБ, наши операторы FPV-дроны задачу нанесения ударов выполнить не смогли: потеря связи", - сообщил телеграм-канал.По словам авторов, действия на земле мотострелковыми подразделениями ВС России наверняка вызовут плотный артиллерийский огонь противника с его берега. При этом сами подразделения ВСУ будут находится в укрытиях под мостом.Другой телеграм-канал — "НгП РаZVедка" уточнил эту информацию."Участок под Антоновским мостом (примерно 150 метровый отрезок) используется противником так же для снабжения и ротации групп, засевших в "Гостинице", а так же в районе "Дач" - с данного района противник работает минометами польского производства по позициям наших войск. По последней информации, к подразделениям противника продолжает прибывать подкрепление, общее количество живой силы в районе моста на текущий момент - до 100 человек", - указывалось в публикации канала.Также канал сообщил подробности о боях в этом месте.Официальной информации о происходящем пока нет.

