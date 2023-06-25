https://ukraina.ru/20230625/1047508817.html

Западная Украина за минувшую неделю: Воинские кладбища переполнены, а уклонисты "штурмуют" границы

Западная Украина за минувшую неделю: Воинские кладбища переполнены, а уклонисты "штурмуют" границы - 25.06.2023 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Воинские кладбища переполнены, а уклонисты "штурмуют" границы

На прошлой неделе зафиксированы массовые попытки военнообязанных незаконно пересечь западную границу Украины. Ведь жизнь на чужбине более привлекательна, чем место на Аллее Славы кладбища в родном городе.

2023-06-25T04:25

2023-06-25T04:25

2023-06-25T04:25

западная украина за неделю

эксклюзив

западная украина

украина

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Во Львове советских воинов выбрасывают из могил, чтобы освободить место для новых воинских захороненийНа Лычаковском воинском кладбище для расширения "Полей почетных захоронений" продолжается эксгумация старых могил. На сегодняшний день удалось найти останки 459 человек, сообщил 22 июня руководитель Мемориально-розыскного центра "Доля" Святослав Шеремета. Напомним, Шеремета прославился несколько лет назад организацией костюмированного перезахоронения военнослужащих дивизии СС "Галичина", участники которого носили эсэсовские мундиры.Среди обнаруженных на так называемом "Марсовом поле" останков 26 принадлежат периоду Первой мировой войны, небольшая часть – периода Второй мировой войны, и подавляющее большинство – послевоенного периода, рассказал журналистам Шеремета. Он отметил, что в ходе исследований были обнаружены места с многослойными захоронениями, где были останки воинов разных времен, также были места и с однослойными захоронениями.– отметил Святослав Шеремета.На территории, где сейчас проводят эксгумацию, было кладбище времен Первой мировой войны. Здесь были похоронены военнослужащие разных армий, участвовавшие в боевых действиях того времени в Галичине, – армии Австро-Венгерской монархии, немецкой кайзеровской армии, турецкой армии, Русской императорской армии. Во времена советской власти здесь тоже проводили погребение военных – до середины 1950-х.В настоящее время перенос останков осуществляется по решению властей Львова с целью создания нового "Поля почетных захоронений" павших воинов украинских вооруженных формирований. Работы проводятся за средства городского бюджета, их заказчиком является Лычаковское кладбище, где уже давно не хватает места для воинских могил."В межвоенные годы захоронения времен Первой мировой войны в этой части территории переносили, и делали это недобросовестно. А советские власти "заехали" тракторами на место захоронений воинов Первой мировой войны, всё уничтожили и начали проводить захоронения поверх", – заявила советница городского головы по вопросам сохранения культурного наследия Лилия Онищенко.Святослав Шеремета добавил, что в 15-20% захоронений обнаружены остатки военной формы. "Среди других находок – остатки пуговиц от формы или белья воинов австро-венгерской и германской армии. Также найдены 3 идентификационных жетона воинов армии Австро-Венгерской монархии, кресты из захоронений Первой мировой войны, советские надгробия. Находки будут переданы в музеи", – отметил Святослав Шеремета.Работы по эксгумации старых захоронений на этом участке планируют завершить в середине июля 2023 года. Далее поисковики перейдут к исследованию и эксгумации могил на центральной аллее Лычаковского воинского кладбища.По словам Шереметы, все найденные захоронения времен Первой мировой войны будут перенесены рядом на поля № 84 и № 85, где в будущем будет построен Мемориальный комплекс. При его сооружении планируется использовать сохранившиеся бетонные кресты.При этом останки из могил советских времён пока будут хранить в специальном "депозитарии" – то есть в обычном складском помещении. Их обещают перенести на Голосковское кладбище в нескольких километрах от Львова, вблизи бывшей свалки. Однако когда именно произойдет перезахоронение советских военных даже там – неизвестно."Лычаковское воинское кладбище внесено в перечень памятников истории. Памятниками, собственно, являются останки. И чтобы перенести их на другое кладбище, мы делаем соответствующую проектную документацию. Её должна согласовать Львовская областная военная администрация (ОВА) и Министерство культуры. Дальше мы должны получить соответствующий приказ от министерства, и сможем приступить к перенесению останков на Голосковское кладбище", – сказала Лилия Онищенко.Львовские чиновники подчеркивают, что работы по эксгумации на Лычаковском воинском кладбище проводят на основании всех необходимых разрешений и согласований от органов местного самоуправления и Министерства культуры Украины. Нравственную сторону проблемы они не комментируют.А вот в Ивано-Франковске проблему резкого увеличения числа воинских захоронений решили проще – ещё в прошлом году территория Аллеи Славы на городском кладбище была увеличена на 0,75 га за счет выкупленного у частного владельца земельного участка. Однако это вызывало другие неудобства.Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив 20 июня сообщил в социальных сетях: он получает от жителей города много заявлений о том, что по городскому кладбищу трудно передвигаться. "К большому сожалению, война значительно его (кладбище – Прим.) расширила", – отметил Марцинкив.По словам городского головы Ивано-Франковска, "в ближайшее время на кладбище появятся электросамокаты и велосипеды, которые можно будет взять напрокат". Марцинкив также добавил, что городские власти работают над запуском автобуса, который будет курсировать по кладбищу, чтобы люди могли добраться до могил своих родных. Так он ответил на вопрос о том, как смогут передвигаться пожилые люди.При этом в комментариях под постом мэра большинство пользователей идею с самокатами и велосипедами не поддержало. Среди иронических комментариев было, в частности, предложение закупить для передвижения по кладбищу лыжи – ведь зимой его дорожки убирают крайне плохо.Уклоняющие от мобилизации "штурмуют" западную границу УкраиныСтоит отметить, что благодаря действиям властей Прикарпатья количество могил на кладбище Ивано-Франковска скоро может вырасти не только из-за боевых действий. 20 июня Совет обороны Ивано-Франковской области решил, что все мужчины в возрасте от 18 до 59 лет должны прийти в территориальные центры комплектования (ТЦК) Минобороны (военкоматы). А чтобы стимулировать этот процесс, в медицинских учреждениях области временно прекратят плановые госпитализации военнообязанных без согласования с ТЦК.И хотя уже через два дня заместитель председателя Ивано-Франковской ОВА Виталий Ильчишин заявил, что никаких формальных запретов на госпитализацию мужчин без разрешения ТЦК нет, однако предварительная информация вызвала очередной всплеск попыток избежать мобилизации. На прошлой неделе зафиксированы массовые попытки военнообязанных незаконно пересечь западную границу Украины.Так, 22 июня уклонисты на двух BMW "штурмовали" границу на Буковине. Как сообщило Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины, на КПП "Фальков" недалеко от границы с Румынией в Черновицкой области пограничники остановили два автомобиля BMW, в которых находились 10 жителей Ровенской области."Под видом туристов мужчины призывного возраста направлялись к государственному рубежу и рассказывали пограничникам басни о том, что они обычные путешественники. Несколько часов спустя ещё двое "туристов" из Ровенщины пытались пройти пешком в обход контрольного поста. При задержании мужчины не смогли объяснить ни цели пребывания в контролируемом пограничном районе, ни причины следования в обход основной дороги. Впоследствии пограничный наряд остановил автомобиль буковинца, который также убеждал, что следует в горы ради отдыха и красивых Карпатских пейзажей" – информируют пограничники.На задержанных составили протоколы по ст. 204-1 (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) Кодекса об административных правонарушениях. Двум же водителям, перевозившим уклонистов, грозит уголовная ответственность по ст. 332 Уголовного кодекса (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).А в Закарпатской области 21 июня пограничники в лесу обнаружили двух уклонистов и их проводника, показывавшего мужчинам дорогу за границу. Впоследствии правоохранители задержали ещё одного из организаторов схемы – начальника районного отдела Центра пробации (госструктура по надзору над бывшими осуждёнными). За переправку двух военнообязанных в Словакию организаторы взяли по 3 тысячи долларов с каждого. Чиновник и его сообщник арестованы, им грозит до 9 лет заключения, сообщили в Офисе генерального прокурора и Государственном бюро расследований (ГБР).Во Львове и Ровно расценки за незаконное пересечение границы оказались выше. Так, полиция и СБУ разоблачили схему выезда за границу мужчин призывного возраста, организаторами которой оказались чета 56-летних львовян и 23-летняя жительница Золочевского района Львовской области, военнослужащая ВСУ. За изготовление документов для уклонистов они брали по 5 тысяч долларов. Правоохранители задержали фигурантов 20 июня недалеко от Львова во время получения денег, сообщили в управлении полиции Львовской области.А вот 39-летний житель Ровно предлагал военнообязанным выехать за границу под видом водителей предприятия, осуществляющего международные перевозки. В дальнейшем фиктивные сведения о них вносились в электронную систему "Шлях", за что уклонисты платили по 6 тысяч долларов. Однако вечером 19 июня вблизи таможенного поста "Устилуг" на Волыни мужчина был задержан. Ему грозит от 7 до 9 лет лишения свободы по ст. 332 УК (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).Следует отметить, что в 2022 году большинство задержанных по этой статье до суда находились под домашним арестом или вообще освобождались под залог, а наказания получали не связанные с лишением свободы. В 2023 году суды относятся к ним значительно строже, однако количество подобных дел только растет. Ведь для жителей Западной Украины жизнь на чужбине более привлекательна, чем место на Аллее Славы кладбища в родном городе.

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, западная украина, украина