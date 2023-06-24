Путин установил наказание за нарушение режима военного положения
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с военными корреспондентами
Закон о задержании на 30 суток за нарушение военного положения за подписью президента России Владимира Путина появился на официальном портале правовой информации
Закон внес изменения в часть 1 статьи 3.9 КоАП ("административный арест"), которая после слов "режима чрезвычайного положения" дополняется словами "режима военного положения".
Статья 20.51 "Нарушение режима военного положения" предусматривает административный штраф для граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до тридцати суток.
Для должностных лиц штраф составит от одной тысячи до двух тысяч рублей, а административный арест устанавливается на срок до тридцати суток.
Транспорт, на котором режим военного положения нарушался, может быть конфискован.
В Москве, Московской и Воронежской областях в субботу был объявлен режим контртеррористической операции после того, как вооруженные группы ЧВК "Вагнер" вошли в Ростов-на-Дону и начали движение в сторону Москвы.
На главу ЧВК Евгения Пригожина в ФСБ завели дело о попытке вооруженного мятежа.