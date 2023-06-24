Путин установил наказание за нарушение режима военного положения - 24.06.2023 Украина.ру
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Путин установил наказание за нарушение режима военного положения
Путин установил наказание за нарушение режима военного положения - 24.06.2023 Украина.ру
Путин установил наказание за нарушение режима военного положения
Закон о задержании на 30 суток за нарушение военного положения за подписью президента России Владимира Путина появился на официальном портале правовой информации
2023-06-24T16:09
2023-06-24T16:09
новости
владимир путин
военное положение
чвк "вагнер"
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Закон внес изменения в часть 1 статьи 3.9 КоАП ("административный арест"), которая после слов "режима чрезвычайного положения" дополняется словами "режима военного положения".Статья 20.51 "Нарушение режима военного положения" предусматривает административный штраф для граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до тридцати суток.Для должностных лиц штраф составит от одной тысячи до двух тысяч рублей, а административный арест устанавливается на срок до тридцати суток.Транспорт, на котором режим военного положения нарушался, может быть конфискован.В Москве, Московской и Воронежской областях в субботу был объявлен режим контртеррористической операции после того, как вооруженные группы ЧВК "Вагнер" вошли в Ростов-на-Дону и начали движение в сторону Москвы.На главу ЧВК Евгения Пригожина в ФСБ завели дело о попытке вооруженного мятежа.
https://ukraina.ru/20230624/1047527294.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, владимир путин, военное положение, чвк "вагнер"
Новости, Владимир Путин, военное положение, ЧВК "Вагнер"

Путин установил наказание за нарушение режима военного положения

16:09 24.06.2023
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с военными корреспондентами
Президент РФ В. Путин провел встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости . Гавриил Григоров
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Закон о задержании на 30 суток за нарушение военного положения за подписью президента России Владимира Путина появился на официальном портале правовой информации
Закон внес изменения в часть 1 статьи 3.9 КоАП ("административный арест"), которая после слов "режима чрезвычайного положения" дополняется словами "режима военного положения".
Статья 20.51 "Нарушение режима военного положения" предусматривает административный штраф для граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до тридцати суток.
Для должностных лиц штраф составит от одной тысячи до двух тысяч рублей, а административный арест устанавливается на срок до тридцати суток.
Транспорт, на котором режим военного положения нарушался, может быть конфискован.
Встреча президента РФ В. Путина с выпускниками высших военно-учебных заведений
10:44
Я сделаю все, чтобы защитить мою страну. Владимир Путин выступил с обращением в связи с изменой ПригожинаПрезидент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер". Его заявление было опубликовано на сайте Кремля
В Москве, Московской и Воронежской областях в субботу был объявлен режим контртеррористической операции после того, как вооруженные группы ЧВК "Вагнер" вошли в Ростов-на-Дону и начали движение в сторону Москвы.
На главу ЧВК Евгения Пригожина в ФСБ завели дело о попытке вооруженного мятежа.
 
НовостиВладимир Путинвоенное положениеЧВК "Вагнер"
 
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