Патриарх Кирилл призвал "вагнеров" одуматься
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Кирилл совершил божественную литургию с сестрами Милосердия
Патриарх Московский и всея Руси выступил с обращением к соотечественникам. Он призвал мятежников преодолеть личные обиды и амбиции, и не направлять оружие в сторону собратьев
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал мятежников одуматься. Перед лицом общей угрозы нужно сохранять единомыслие, преодолевать обиды и личные амбиции, заявил он.
"Сегодня, когда на фронтах, самоотверженно исполняя свой долг, сражаются и гибнут наши братья, когда враги направляют все усилия, чтобы уничтожить Россию, любая попытка посеять рознь внутри страны есть величайшее преступление, которое не имеет никаких оправданий", - сказал патриарх.
Патриарх поддержал президента России Владимира Путина: и призвал всех священнослужителей молиться за сохранение мира и единства.
12:07"Это - удар в спину". Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин поднял мятежВ субботу, 24 июня, президент России Владимир Путин экстренно обратился к россиянам, военнослужащим, бойцам и командирам в зоне специальной военной операции. Выступление транслировали по федеральным телеканалам, в соцсетях и по радио.