Патриарх Кирилл призвал "вагнеров" одуматься - 24.06.2023 Украина.ру
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Патриарх Кирилл призвал "вагнеров" одуматься
Патриарх Кирилл призвал "вагнеров" одуматься - 24.06.2023 Украина.ру
Патриарх Кирилл призвал "вагнеров" одуматься
Патриарх Московский и всея Руси выступил с обращением к соотечественникам. Он призвал мятежников преодолеть личные обиды и амбиции, и не направлять оружие в сторону собратьев
2023-06-24T13:37
2023-06-24T13:37
новости
патриарх кирилл
чвк "вагнер"
пригожин
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал мятежников одуматься. Перед лицом общей угрозы нужно сохранять единомыслие, преодолевать обиды и личные амбиции, заявил он."Сегодня, когда на фронтах, самоотверженно исполняя свой долг, сражаются и гибнут наши братья, когда враги направляют все усилия, чтобы уничтожить Россию, любая попытка посеять рознь внутри страны есть величайшее преступление, которое не имеет никаких оправданий", - сказал патриарх.Патриарх поддержал президента России Владимира Путина: и призвал всех священнослужителей молиться за сохранение мира и единства.
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новости, патриарх кирилл, чвк "вагнер", пригожин
Новости, Патриарх Кирилл, ЧВК "Вагнер", Пригожин

Патриарх Кирилл призвал "вагнеров" одуматься

13:37 24.06.2023
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Кирилл совершил божественную литургию с сестрами Милосердия
Патриарх Кирилл совершил божественную литургию с сестрами Милосердия - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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Патриарх Московский и всея Руси выступил с обращением к соотечественникам. Он призвал мятежников преодолеть личные обиды и амбиции, и не направлять оружие в сторону собратьев
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал мятежников одуматься. Перед лицом общей угрозы нужно сохранять единомыслие, преодолевать обиды и личные амбиции, заявил он.
"Сегодня, когда на фронтах, самоотверженно исполняя свой долг, сражаются и гибнут наши братья, когда враги направляют все усилия, чтобы уничтожить Россию, любая попытка посеять рознь внутри страны есть величайшее преступление, которое не имеет никаких оправданий", - сказал патриарх.
Патриарх поддержал президента России Владимира Путина: и призвал всех священнослужителей молиться за сохранение мира и единства.
Евгений Пригожин и бойцы группы Вагнер - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
12:07
"Это - удар в спину". Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин поднял мятежВ субботу, 24 июня, президент России Владимир Путин экстренно обратился к россиянам, военнослужащим, бойцам и командирам в зоне специальной военной операции. Выступление транслировали по федеральным телеканалам, в соцсетях и по радио.
 
НовостиПатриарх КириллЧВК "Вагнер"Пригожин
 
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