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Патриарх Кирилл призвал "вагнеров" одуматься

Патриарх Кирилл призвал "вагнеров" одуматься - 24.06.2023 Украина.ру

Патриарх Кирилл призвал "вагнеров" одуматься

Патриарх Московский и всея Руси выступил с обращением к соотечественникам. Он призвал мятежников преодолеть личные обиды и амбиции, и не направлять оружие в сторону собратьев

2023-06-24T13:37

2023-06-24T13:37

2023-06-24T13:37

новости

патриарх кирилл

чвк "вагнер"

пригожин

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал мятежников одуматься. Перед лицом общей угрозы нужно сохранять единомыслие, преодолевать обиды и личные амбиции, заявил он."Сегодня, когда на фронтах, самоотверженно исполняя свой долг, сражаются и гибнут наши братья, когда враги направляют все усилия, чтобы уничтожить Россию, любая попытка посеять рознь внутри страны есть величайшее преступление, которое не имеет никаких оправданий", - сказал патриарх.Патриарх поддержал президента России Владимира Путина: и призвал всех священнослужителей молиться за сохранение мира и единства.

https://ukraina.ru/20230624/1047528083.html

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новости, патриарх кирилл, чвк "вагнер", пригожин