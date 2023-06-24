https://ukraina.ru/20230624/1047529638.html

Алексей Подберёзкин: Пригожин хочет заставить Путина изменить кадровую политику, а не штурмовать Кремль

Алексей Подберёзкин: Пригожин хочет заставить Путина изменить кадровую политику, а не штурмовать Кремль - 24.06.2023 Украина.ру

Алексей Подберёзкин: Пригожин хочет заставить Путина изменить кадровую политику, а не штурмовать Кремль

Выступление Пригожина резко дестабилизирует внутриполитическую обстановку и создает серьезные козыри для внешних врагов, считает директор Центра... Украина.ру, 24.06.2023

2023-06-24T12:47

2023-06-24T12:47

2023-06-24T12:49

интервью

пригожин

кремль

владимир путин

мятеж

сергей шойгу

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Выступление Пригожина резко дестабилизирует внутриполитическую обстановку и создает серьезные козыри для внешних врагов, считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру. Глава ЧВК "Вагнер" обвинил военное руководство страны в ракетном ударе по лагерям своего подразделения и поднял мятеж. Президент России Владимир Путин назвал происходящее предательством и ударом в спину. ФСБ завело дело о призывах к вооруженному мятежу. - Алексей Иванович, к каким последствиям это может привести? - Любые выступления, когда страна ведет войну, как минимум, негативно отражаются на международном положении страны. И те недостатки в управлении, в том числе военном, которые есть и которые регулярно озвучивал Пригожин, не повлекут за собой изменение ситуации. Поэтому выступление Пригожина резко дестабилизирует внутриполитическую обстановку и создает серьезные козыри для внешних врагов. Все [в стране и в мире] сейчас внимательно наблюдают, насколько президент контролирует ситуацию и насколько он как главнокомандующий управляет Вооруженными силами, а те лояльны по отношению к президенту. Кстати, Пригожин не поставил под сомнение лояльность президенту. Но выход из подчинения, субординации во время ведения военных действий это само по себе преступление. - Есть ли здесь след иностранных спецслужб и как противник попытается использовать эту ситуацию? - Внешние факторы в какой-то степени присутствуют. В военной среде многие друг друга знают, я имею в виду на стороне Украины и в российских вооруженных силах. Все это отслеживается и используется в своих интересах. Не только благодаря радиоперехватам, но и другие каналы связи наверняка существуют. - Дойдет ли дело до прямого столкновения с колоннами "Вагнера", которые сейчас движутся на Москву? - Не думаю, что это произойдет. Подчеркиваю, что Пригожин и его командиры не выступают против президента. Они однозначно выступают против руководства Вооруженными силами со стороны Шойгу и Герасимова. Поэтому им, чтобы выразить свой протест, не надо штурмовать Кремль, а заставить прийти на переговоры и попытаться Путину изменить свою кадровую политику. Хотя Путин категорично дал понять, что делать это он не будет

https://ukraina.ru/20230217/1043665448.html

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, пригожин, кремль, владимир путин, мятеж, сергей шойгу