Володин назвал предательство причиной всех бед России - 24.06.2023 Украина.ру
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Володин назвал предательство причиной всех бед России
Володин назвал предательство причиной всех бед России - 24.06.2023 Украина.ру
Володин назвал предательство причиной всех бед России
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин призвал бойцов ЧВК "Вагнер" перейти на сторону президента России. Об этом он написал 24 июня в телеграм-канале
2023-06-24T12:20
2023-06-24T12:20
новости
чвк "вагнер"
пригожин
вячеслав володин
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Проблемы и беды России происходили только из-за предательства, внутреннего раскола и измены элит. С таким заявлением выступил спикер Госдумы России Вячеслав Пригожин. Председатель парламента заявил о поддержке депутатами президента России Владимира Путина, выступил за объединение всех проправительственных сил. Володин призвал бойцов ЧВК "Вагнер" сделать выбор в пользу президента России и Верховного главнокомандующего Владимира Путина. "Бойцы "Вагнера" должны сделать единственно правильный выбор: быть со своим народом, на стороне закона, защищать безопасность и будущее Родины, выполнять приказы Верховного Главнокомандующего. Все иное — предательство!", - заявил Володин. России противостоит общий внешний враг, который продвигает идеологию нацизма, добавил Володин. В этой ситуации Володин призвал всех россиян сплотиться и "сделать все для победы".
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новости, чвк "вагнер", пригожин, вячеслав володин
Новости, ЧВК "Вагнер", Пригожин, Вячеслав Володин

Володин назвал предательство причиной всех бед России

12:20 24.06.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервое пленарное заседание осенней сессии Госдумы РФ
Первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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Председатель Госдумы России Вячеслав Володин призвал бойцов ЧВК "Вагнер" перейти на сторону президента России. Об этом он написал 24 июня в телеграм-канале
Проблемы и беды России происходили только из-за предательства, внутреннего раскола и измены элит. С таким заявлением выступил спикер Госдумы России Вячеслав Пригожин. Председатель парламента заявил о поддержке депутатами президента России Владимира Путина, выступил за объединение всех проправительственных сил.
Володин призвал бойцов ЧВК "Вагнер" сделать выбор в пользу президента России и Верховного главнокомандующего Владимира Путина.
"Бойцы "Вагнера" должны сделать единственно правильный выбор: быть со своим народом, на стороне закона, защищать безопасность и будущее Родины, выполнять приказы Верховного Главнокомандующего. Все иное — предательство!", - заявил Володин.
России противостоит общий внешний враг, который продвигает идеологию нацизма, добавил Володин. В этой ситуации Володин призвал всех россиян сплотиться и "сделать все для победы".
Евгений Пригожин и бойцы группы Вагнер - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
12:07
"Это - удар в спину". Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин поднял мятежВ субботу, 24 июня, президент России Владимир Путин экстренно обратился к россиянам, военнослужащим, бойцам и командирам в зоне специальной военной операции. Выступление транслировали по федеральным телеканалам, в соцсетях и по радио.
 
НовостиЧВК "Вагнер"ПригожинВячеслав Володин
 
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Заголовок открываемого материала
12:52Пригожин отказался сдавать оружие
12:47Алексей Подберёзкин: Пригожин хочет заставить Путина изменить кадровую политику, а не штурмовать Кремль
12:44Власти перекрыли дорогу из Тулы на Москву
12:27Медведев призвал россиян сплотиться вокруг Путина
12:24Закономерный итог. Что стоит за заявлениями и мятежом Пригожина
12:20Володин назвал предательство причиной всех бед России
12:16"Наблюдаем за ситуацией". Президент Польши назначил срочное совещание по поводу событий в России
12:07"Это - удар в спину". Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин поднял мятеж
12:06Нож в спину и военный мятеж. Кадыров назвал марш Пригожина гнусным предательством
11:46В Воронежской области закрыли движение по трассе М-4 "Дон" из-за движения военной техники - губернатор
11:32В Белом доме рассказали, что сразу же сделали США, когда узнали о мятеже Пригожина
11:11В Минобороны рассказали, что сделали ВСУ под Артемовском после того, как Пригожин предал Россию
11:11Ситуация под контролем: Воробьёв сообщил об усилении мер безопасности в Подмосковье
11:06Глава Алании рассказал, что осетинам из ЧВК "Вагнер" нужно делать после предательства Пригожина
10:44Я сделаю все, чтобы защитить мою страну. Владимир Путин выступил с обращением в связи с изменой Пригожина
10:43Собянин: в Москве введён режим контртеррористической операции
10:23Путин рассказал, как организаторы вооруженного мятежа предали бойцов ЧВК "Вагнер" и всю Россию
10:13Губернатор Голубев сообщил о мерах безопасности в Ростовской области
10:05Посольство Казахстана рассказало, что нужно делать их согражданам на фоне событий в Ростове
09:43Китайский фронт: Береговая охрана США против ЦИПсО
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