https://ukraina.ru/20230624/1047529396.html

Володин назвал предательство причиной всех бед России

Володин назвал предательство причиной всех бед России - 24.06.2023 Украина.ру

Володин назвал предательство причиной всех бед России

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин призвал бойцов ЧВК "Вагнер" перейти на сторону президента России. Об этом он написал 24 июня в телеграм-канале

2023-06-24T12:20

2023-06-24T12:20

2023-06-24T12:20

новости

чвк "вагнер"

пригожин

вячеслав володин

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Проблемы и беды России происходили только из-за предательства, внутреннего раскола и измены элит. С таким заявлением выступил спикер Госдумы России Вячеслав Пригожин. Председатель парламента заявил о поддержке депутатами президента России Владимира Путина, выступил за объединение всех проправительственных сил. Володин призвал бойцов ЧВК "Вагнер" сделать выбор в пользу президента России и Верховного главнокомандующего Владимира Путина. "Бойцы "Вагнера" должны сделать единственно правильный выбор: быть со своим народом, на стороне закона, защищать безопасность и будущее Родины, выполнять приказы Верховного Главнокомандующего. Все иное — предательство!", - заявил Володин. России противостоит общий внешний враг, который продвигает идеологию нацизма, добавил Володин. В этой ситуации Володин призвал всех россиян сплотиться и "сделать все для победы".

https://ukraina.ru/20230624/1047528083.html

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новости, чвк "вагнер", пригожин, вячеслав володин