Володин назвал предательство причиной всех бед России
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервое пленарное заседание осенней сессии Госдумы РФ
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин призвал бойцов ЧВК "Вагнер" перейти на сторону президента России. Об этом он написал 24 июня в телеграм-канале
Проблемы и беды России происходили только из-за предательства, внутреннего раскола и измены элит. С таким заявлением выступил спикер Госдумы России Вячеслав Пригожин. Председатель парламента заявил о поддержке депутатами президента России Владимира Путина, выступил за объединение всех проправительственных сил.
Володин призвал бойцов ЧВК "Вагнер" сделать выбор в пользу президента России и Верховного главнокомандующего Владимира Путина.
"Бойцы "Вагнера" должны сделать единственно правильный выбор: быть со своим народом, на стороне закона, защищать безопасность и будущее Родины, выполнять приказы Верховного Главнокомандующего. Все иное — предательство!", - заявил Володин.
России противостоит общий внешний враг, который продвигает идеологию нацизма, добавил Володин. В этой ситуации Володин призвал всех россиян сплотиться и "сделать все для победы".
12:07"Это - удар в спину". Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин поднял мятежВ субботу, 24 июня, президент России Владимир Путин экстренно обратился к россиянам, военнослужащим, бойцам и командирам в зоне специальной военной операции. Выступление транслировали по федеральным телеканалам, в соцсетях и по радио.