https://ukraina.ru/20241005/1057909357.html

Почему США не могут остановить войну на Украине и погасить свой госдолг и чего ждать от Трампа - Ищенко

Почему США не могут остановить войну на Украине и погасить свой госдолг и чего ждать от Трампа - Ищенко - 05.10.2024 Украина.ру

Почему США не могут остановить войну на Украине и погасить свой госдолг и чего ждать от Трампа - Ищенко

Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал выплатить американский госдолг одним росчерком пера. И сделать это он собирается в криптовалюте

2024-10-05T17:32

2024-10-05T17:32

2024-10-05T17:32

видео

ростислав ищенко

дональд трамп

выборы

президент

доллар

криптовалюта

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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру объяснил, возможно ли это на самом деле или Трамп просто раздаёт предвыборные обещания, которые не собирается выполнять.

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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