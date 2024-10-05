https://ukraina.ru/20241005/1057909357.html
Почему США не могут остановить войну на Украине и погасить свой госдолг и чего ждать от Трампа - Ищенко
Почему США не могут остановить войну на Украине и погасить свой госдолг и чего ждать от Трампа - Ищенко - 05.10.2024 Украина.ру
Почему США не могут остановить войну на Украине и погасить свой госдолг и чего ждать от Трампа - Ищенко
Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал выплатить американский госдолг одним росчерком пера. И сделать это он собирается в криптовалюте
2024-10-05T17:32
2024-10-05T17:32
2024-10-05T17:32
видео
ростислав ищенко
дональд трамп
выборы
президент
доллар
криптовалюта
украина
россия
европа
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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру объяснил, возможно ли это на самом деле или Трамп просто раздаёт предвыборные обещания, которые не собирается выполнять.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, ростислав ищенко, дональд трамп, выборы, президент, доллар, криптовалюта, украина, россия, европа, владимир зеленский, джо байден, владимир путин, мигранты, демократия, видео
Видео, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, выборы, президент, доллар, криптовалюта, Украина, Россия, Европа, Владимир Зеленский, Джо Байден, Владимир Путин, мигранты, демократия
Почему США не могут остановить войну на Украине и погасить свой госдолг и чего ждать от Трампа - Ищенко
Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал выплатить американский госдолг одним росчерком пера. И сделать это он собирается в криптовалюте
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру объяснил, возможно ли это на самом деле или Трамп просто раздаёт предвыборные обещания, которые не собирается выполнять.