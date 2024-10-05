Почему США не могут остановить войну на Украине и погасить свой госдолг и чего ждать от Трампа - Ищенко - 05.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241005/1057909357.html
Почему США не могут остановить войну на Украине и погасить свой госдолг и чего ждать от Трампа - Ищенко
Почему США не могут остановить войну на Украине и погасить свой госдолг и чего ждать от Трампа - Ищенко - 05.10.2024 Украина.ру
Почему США не могут остановить войну на Украине и погасить свой госдолг и чего ждать от Трампа - Ищенко
Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал выплатить американский госдолг одним росчерком пера. И сделать это он собирается в криптовалюте
2024-10-05T17:32
2024-10-05T17:32
видео
ростислав ищенко
дональд трамп
выборы
президент
доллар
криптовалюта
украина
россия
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/05/1057909233_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f0818de4e075cddd0d54014ed77c9376.jpg
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру объяснил, возможно ли это на самом деле или Трамп просто раздаёт предвыборные обещания, которые не собирается выполнять.
украина
россия
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/05/1057909233_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3e9ee7a197b1bf420a6aa92dcedc85b5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, ростислав ищенко, дональд трамп, выборы, президент, доллар, криптовалюта, украина, россия, европа, владимир зеленский, джо байден, владимир путин, мигранты, демократия, видео
Видео, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, выборы, президент, доллар, криптовалюта, Украина, Россия, Европа, Владимир Зеленский, Джо Байден, Владимир Путин, мигранты, демократия

Почему США не могут остановить войну на Украине и погасить свой госдолг и чего ждать от Трампа - Ищенко

17:32 05.10.2024
 
Читать в
Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал выплатить американский госдолг одним росчерком пера. И сделать это он собирается в криптовалюте
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру объяснил, возможно ли это на самом деле или Трамп просто раздаёт предвыборные обещания, которые не собирается выполнять.
 
ВидеоРостислав ИщенкоДональд ТрампвыборыпрезидентдолларкриптовалютаУкраинаРоссияЕвропаВладимир ЗеленскийДжо БайденВладимир Путинмигрантыдемократия
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:32Почему США не могут остановить войну на Украине и погасить свой госдолг и чего ждать от Трампа - Ищенко
17:27Ни евро на войну! Французский политик призвал не выделять помощь коррумпированной Украине
17:10FT: Запад рассматривает для Украины германскую модель
16:19Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Желанное Второе в ДНР
16:01Пограничники задержали украинку с болторезом и плоскогубцами, проникшую в Россию через Эстонию
15:58Павел Попович: первый украинец в космосе
15:31Мила Йовович уволила домработницу за отказ говорить по-русски
15:14Офицер ВСУ, сбежавший из Угледара, предупредил, что Россия не собирается останавливаться
14:59The Guardian: Скотланд-Ярд помогал отцу друга принцессы Дианы аль-Файеду-старшему скрывать домогательства
13:55Напились и не прошли фейс-контроль. Экс-военный ВСУ раскрыл почему украинских бойцов не пустили в Польшу
13:25Иностранцы в Москве облили краской памятник защитникам Отечества
13:10Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения и обещал ему скорую встречу в Москве
13:00Спрятавшийся Зеленский, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 5 октября
12:50Американско-британская коалиция жестоко атаковала йеменских хуситов
12:19Астронавт из США назвала совместный с российскими космонавтами полет на МКС честью
11:57Столтенберг допустил, что Украину примут в НАТО в новых границах
11:40Российские десантники рассказали о массовом применении "выжигающих" дронов со стороны ВСУ
11:22Положительный тест на наркотики: зачем новый генсек НАТО приезжал в Киев – Гаспарян
11:15Следственный комитет предупредил петербуржцев о появлении "молодежных банд приезжих"
10:40В Уганде послу США грозят выдворением из страны из-за его вмешательства в дела республики
Лента новостейМолния