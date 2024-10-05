Ни евро на войну! Французский политик призвал не выделять помощь коррумпированной Украине - 05.10.2024 Украина.ру
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Ни евро на войну! Французский политик призвал не выделять помощь коррумпированной Украине
Ни евро на войну! Французский политик призвал не выделять помощь коррумпированной Украине - 05.10.2024 Украина.ру
Ни евро на войну! Французский политик призвал не выделять помощь коррумпированной Украине
Франция должна прекратить финансовою поддержку Киева из-за массовой коррупции на Украине. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо 5 октября
2024-10-05T17:27
2024-10-05T17:27
новости
украина
франция
флориан филиппо
коррупция
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Политик упомянул скандал с украинской чиновницей, у которой было обнаружено 6 млн долларов наличными. По его словам, это является признаком масштабной коррупции в этой стране."Вот куда деваются наши деньги, которые отправляют Украине", – написал он в на своей странице в соцсетях.Филиппо выразил недовольство тем, что на фоне финансовой и военной помощи Киеву власти Франции планируют сокращение бюджетных расходов на социальные нужды и повышение налогов и сборов."Хватит! Больше ни евро на Украину, на войну и коррупцию!" – призвал политик.Ранее украинские СМИ сообщили о том, что у руководительницы Хмельницкого областного центра МСЭК (Медико-социальной экспертизы — Ред.) Татьяны Крупы, которая также является депутатом местного облсовета от "Слуги народа", во время обысков обнаружено только наличными почти $6 млн в разных валютах.Больше о коррупционном скандале на Украине в материале "А потом ещё и комбат застрелился", Крупа на миллионах. Итоги 4 октября на Украине
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новости, украина, франция, флориан филиппо, коррупция
Новости, Украина, Франция, Флориан Филиппо, коррупция

Ни евро на войну! Французский политик призвал не выделять помощь коррумпированной Украине

17:27 05.10.2024
 
© X / Florian Philippot
- РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© X / Florian Philippot
Читать в
Франция должна прекратить финансовою поддержку Киева из-за массовой коррупции на Украине. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо 5 октября
Политик упомянул скандал с украинской чиновницей, у которой было обнаружено 6 млн долларов наличными. По его словам, это является признаком масштабной коррупции в этой стране.
"Вот куда деваются наши деньги, которые отправляют Украине", – написал он в на своей странице в соцсетях.
Филиппо выразил недовольство тем, что на фоне финансовой и военной помощи Киеву власти Франции планируют сокращение бюджетных расходов на социальные нужды и повышение налогов и сборов.
"Хватит! Больше ни евро на Украину, на войну и коррупцию!" – призвал политик.
Ранее украинские СМИ сообщили о том, что у руководительницы Хмельницкого областного центра МСЭК (Медико-социальной экспертизы — Ред.) Татьяны Крупы, которая также является депутатом местного облсовета от "Слуги народа", во время обысков обнаружено только наличными почти $6 млн в разных валютах.
Больше о коррупционном скандале на Украине в материале "А потом ещё и комбат застрелился", Крупа на миллионах. Итоги 4 октября на Украине
 
НовостиУкраинаФранцияФлориан Филиппокоррупция
 
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Заголовок открываемого материала
17:32Почему США не могут остановить войну на Украине и погасить свой госдолг и чего ждать от Трампа - Ищенко
17:27Ни евро на войну! Французский политик призвал не выделять помощь коррумпированной Украине
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