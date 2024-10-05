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Ни евро на войну! Французский политик призвал не выделять помощь коррумпированной Украине

Ни евро на войну! Французский политик призвал не выделять помощь коррумпированной Украине - 05.10.2024 Украина.ру

Ни евро на войну! Французский политик призвал не выделять помощь коррумпированной Украине

Франция должна прекратить финансовою поддержку Киева из-за массовой коррупции на Украине. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо 5 октября

2024-10-05T17:27

2024-10-05T17:27

2024-10-05T17:27

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украина

франция

флориан филиппо

коррупция

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Политик упомянул скандал с украинской чиновницей, у которой было обнаружено 6 млн долларов наличными. По его словам, это является признаком масштабной коррупции в этой стране."Вот куда деваются наши деньги, которые отправляют Украине", – написал он в на своей странице в соцсетях.Филиппо выразил недовольство тем, что на фоне финансовой и военной помощи Киеву власти Франции планируют сокращение бюджетных расходов на социальные нужды и повышение налогов и сборов."Хватит! Больше ни евро на Украину, на войну и коррупцию!" – призвал политик.Ранее украинские СМИ сообщили о том, что у руководительницы Хмельницкого областного центра МСЭК (Медико-социальной экспертизы — Ред.) Татьяны Крупы, которая также является депутатом местного облсовета от "Слуги народа", во время обысков обнаружено только наличными почти $6 млн в разных валютах.Больше о коррупционном скандале на Украине в материале "А потом ещё и комбат застрелился", Крупа на миллионах. Итоги 4 октября на Украине

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новости, украина, франция, флориан филиппо, коррупция