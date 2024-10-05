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Ни евро на войну! Французский политик призвал не выделять помощь коррумпированной Украине
Ни евро на войну! Французский политик призвал не выделять помощь коррумпированной Украине - 05.10.2024 Украина.ру
Ни евро на войну! Французский политик призвал не выделять помощь коррумпированной Украине
Франция должна прекратить финансовою поддержку Киева из-за массовой коррупции на Украине. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо 5 октября
2024-10-05T17:27
2024-10-05T17:27
2024-10-05T17:27
новости
украина
франция
флориан филиппо
коррупция
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Политик упомянул скандал с украинской чиновницей, у которой было обнаружено 6 млн долларов наличными. По его словам, это является признаком масштабной коррупции в этой стране."Вот куда деваются наши деньги, которые отправляют Украине", – написал он в на своей странице в соцсетях.Филиппо выразил недовольство тем, что на фоне финансовой и военной помощи Киеву власти Франции планируют сокращение бюджетных расходов на социальные нужды и повышение налогов и сборов."Хватит! Больше ни евро на Украину, на войну и коррупцию!" – призвал политик.Ранее украинские СМИ сообщили о том, что у руководительницы Хмельницкого областного центра МСЭК (Медико-социальной экспертизы — Ред.) Татьяны Крупы, которая также является депутатом местного облсовета от "Слуги народа", во время обысков обнаружено только наличными почти $6 млн в разных валютах.Больше о коррупционном скандале на Украине в материале "А потом ещё и комбат застрелился", Крупа на миллионах. Итоги 4 октября на Украине
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, франция, флориан филиппо, коррупция
Новости, Украина, Франция, Флориан Филиппо, коррупция
Ни евро на войну! Французский политик призвал не выделять помощь коррумпированной Украине
Франция должна прекратить финансовою поддержку Киева из-за массовой коррупции на Украине. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо 5 октября
Политик упомянул скандал с украинской чиновницей, у которой было обнаружено 6 млн долларов наличными. По его словам, это является признаком масштабной коррупции в этой стране.
"Вот куда деваются наши деньги, которые отправляют Украине", – написал он в на своей странице в соцсетях.
Филиппо выразил недовольство тем, что на фоне финансовой и военной помощи Киеву власти Франции планируют сокращение бюджетных расходов на социальные нужды и повышение налогов и сборов.
"Хватит! Больше ни евро на Украину, на войну и коррупцию!" – призвал политик.
Ранее украинские СМИ сообщили о том, что у руководительницы Хмельницкого областного центра МСЭК (Медико-социальной экспертизы — Ред.) Татьяны Крупы, которая также является депутатом местного облсовета от "Слуги народа", во время обысков обнаружено только наличными почти $6 млн в разных валютах.