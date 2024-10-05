Для сохранения Украины. Залужный выступил против мобилизации людей младше 25 лет - 05.10.2024 Украина.ру
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Для сохранения Украины. Залужный выступил против мобилизации людей младше 25 лет
Для сохранения Украины. Залужный выступил против мобилизации людей младше 25 лет - 05.10.2024 Украина.ру
Для сохранения Украины. Залужный выступил против мобилизации людей младше 25 лет
Мобилизации украинской молодежи младше 25 лет нужно избегать, чтобы сохранить будущее страны. Об этом 5 октября заявил посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный во время встречи с украинскими студентами в Лондоне
2024-10-05T17:52
2024-10-05T17:52
новости
валерий залужный
украина
мобилизация
молодежь
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Залужный сказал, что пока он занимал пост главнокомандующего, он протестовал против мобилизации людей моложе 25 лет, передает Ura.ru со ссылкой на украинские СМИ.Однако Залужный не исключил возможность мобилизации молодежи в особых обстоятельствах. По его словам, такая мера может быть принята только в крайних случаях, когда под угрозой будет существование самой Украины.По мнению военного эксперта Александра Зимовского, Киев может мобилизовать дополнительно 600 тысяч человек."Если киевский режим одномоментно снизит призывной возраст до 18 лет, это даст им как минимум полмиллиона солдат. Это будут молодые люди, которые полностью индоктринированы украинством. Когда противника припрет (или его припрет его западный хозяин), будет отдан приказ поставить под ружье весь этот молодняк", - сказал Зимовский в интервью Украина.ру.Больше об этом в материале "Украинский тыл находится на Западе": эксперт оценил мобилизационный ресурс Украины
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Новости
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Украина.ру
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452
60
новости, валерий залужный, украина, мобилизация, молодежь
Новости, Валерий Залужный, Украина, мобилизация, молодежь

Для сохранения Украины. Залужный выступил против мобилизации людей младше 25 лет

17:52 05.10.2024
 
Валерий Залужный
Валерий Залужный
Читать в
Мобилизации украинской молодежи младше 25 лет нужно избегать, чтобы сохранить будущее страны. Об этом 5 октября заявил посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный во время встречи с украинскими студентами в Лондоне
Залужный сказал, что пока он занимал пост главнокомандующего, он протестовал против мобилизации людей моложе 25 лет, передает Ura.ru со ссылкой на украинские СМИ.
Однако Залужный не исключил возможность мобилизации молодежи в особых обстоятельствах. По его словам, такая мера может быть принята только в крайних случаях, когда под угрозой будет существование самой Украины.
По мнению военного эксперта Александра Зимовского, Киев может мобилизовать дополнительно 600 тысяч человек.
"Если киевский режим одномоментно снизит призывной возраст до 18 лет, это даст им как минимум полмиллиона солдат. Это будут молодые люди, которые полностью индоктринированы украинством. Когда противника припрет (или его припрет его западный хозяин), будет отдан приказ поставить под ружье весь этот молодняк", - сказал Зимовский в интервью Украина.ру.
Больше об этом в материале "Украинский тыл находится на Западе": эксперт оценил мобилизационный ресурс Украины
 
НовостиВалерий ЗалужныйУкраинамобилизациямолодежь
 
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Заголовок открываемого материала
18:05Земля в обмен на НАТО. Итоги 5 октября на Украине
17:52Для сохранения Украины. Залужный выступил против мобилизации людей младше 25 лет
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