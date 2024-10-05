Земля в обмен на НАТО. Итоги 5 октября на Украине - 05.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241005/1057909588.html
Земля в обмен на НАТО. Итоги 5 октября на Украине
Земля в обмен на НАТО. Итоги 5 октября на Украине - 05.10.2024 Украина.ру
Земля в обмен на НАТО. Итоги 5 октября на Украине
Западные союзники предлагают Украине отказаться от претензий на часть территорий в обмен на членство в НАТО
2024-10-05T18:05
2024-10-05T18:05
эксклюзив
хроники
украина
германия
запад
владимир путин
йенс столтенберг
владимир зеленский
нато
офис президента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101932/96/1019329652_0:179:4595:2764_1920x0_80_0_0_c781d9f37e0da5795ed8a304d671dedd.jpg.webp
О том, что на Западе всё чаще обсуждают план, согласно которому Украина должна будет отказаться от претензий на часть территорий в обмен на вступление в НАТО, сообщило британское издание Financial Times со ссылкой на источники.""Сценарий Западной Германии" обсуждается во внешнеполитических кругах уже более 18 месяцев", - отмечается в публикации.Модель названа "сценарием Западной Германии", т. к. до объединения Германии её западная часть — ФРГ — входила в НАТО, а восточная — ГДР — в Организацию Варшавского договора.По информации издания, западные союзники Украины уверены, что "значимые гарантии безопасности" могли бы лечь в основу урегулирования конфликта. Обсуждаемый план предполагает, что Россия сохранит контроль над теми территориями, которыми владеет, но Запад не будет признавать их российскими.Украина же в тех границах, которые сложатся на момент заключения договоренностей, получит защиту со стороны стран НАТО по пятой статье Североатлантического договора. А затем Украина должна будет добиваться возвращения контроля на утраченными землями дипломатическим путём.При этом, по информации издания, против "западногерманской модели" выступают США, опасаясь втягивания в конфликт западных стран.Также ранее издание цитировало бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга.Он заявил, что существуют способы решить проблему применения статьи 5 Североатлантического договора о коллективной безопасности в случае Украины, если она станет членом Альянса территориями, на которые претендует, но которые не контролирует."Всегда очень опасно сравнивать, потому что никакие параллели не являются на 100% правильными, но Соединенные Штаты имеют гарантии безопасности для Японии. Но они не распространяются на Курильские острова, которые Япония считает японской территорией, контролируемой Россией", – приводил Столтенберг пример.Другим примером, который привел Столтенберг, была Федеративная Республика Германия, которая рассматривала Германскую Демократическую Республику как часть большой Германии."У них не было посольства в Восточном Берлине. Но НАТО, конечно, защищало только Западную Германию", - отмечал Столтенберг.При этом ФРГ с 1955 года была и членом НАТО.Столтенберг указывал, что при этом нужна чётко проведённая граница."Когда есть воля, есть способы найти решение. Но нужна граница, которая определяет, где применяется статья 5, и Украина должна контролировать всю территорию до этой границы", – отмечал бывший генсек НАТО.Ещё в бытность генеральным секретарём Североатлантического Альянса Столтенберг допускал принятие Украины в НАТО без выхода на границы 1991 года."Конечно, если говорим, что единственный способ для Украины стать членом – это окончание войны и полный контроль над всей украинской территорией, тогда даём президенту Путину все стимулы просто найти способ продолжать войну. Но мой главный месседж в том, что гарантии безопасности НАТО является путем обеспечения длительного и справедливого мира для Украины", - отмечал Столтенберг.Тогда же, отвечая на вопрос, возможен ли в принципе сценарий, когда Украина становится членом Альянса при наличии территорий, на которые она претендует, но не контролирует, Столтенберг подчеркнул, что это "решают союзники по НАТО". Но, добавил он, это должно стать гарантией недопущения будущего конфликта."И опять-таки, Украина сама будет решать, что является приемлемым. Конечно, союзники по НАТО решают, могут ли гарантии статьи 5 применяться к частям украинской территории", – указывал ещё в бытность генсеком Столтенберг.На Украине информацию Financial Times об обсуждении формулы "НАТО в обмен на территории" опровергают. В частности, в комментарии изданию "Страна" источник в Офисе президента назвал информацию об этом "бредом"."Это бред. Нет такого разговора вообще. Никто на Западе официально и явно не предлагал Украине такие гарантии безопасности, которые бы точно не допускали расширения или повторения войны. Они даже дальнобойность боятся дать. Во-вторых, мы не торгуем суверенитетом и территориями", – цитировало издание неназванный источник.При этом на Украину усиливает давление Запад. В пятницу, 4 октября, испанское издание El Pais сообщило о том, что союзники начали новый этап давления на Украину, чтобы договориться о прекращении боевых действий."Наименьшая поддержка Зеленского во время его поездки в Соединенные Штаты подтверждает изменение тона между его партнерами в пользу переговоров с Россией", - отмечалось в публикации издания.Испанская газета напомнила, что Запад не согласовал Зеленскому ни его "план победы", ни применение дальнобойного оружия по целям в глубине России.При этом, по информации издания, на Украине также наблюдают изменение настроений своих союзников.Однако украинские власти не сдаются, а продолжают в ответ давить на Запад, требуя предоставить право бить вглубь России."Готовимся к "Рамштайну" 12 октября. Это будет уже 25-я встреча, но первая на уровне лидеров. Представим "план победы", чёткие, конкретные шаги для справедливого окончания войны. Решительность партнёров и усиление Украины — то, что способно остановить российскую агрессию", - написал Зеленский у себя в телеграм-канале вечером 5 октября.Ранее он также анонсировал выпуск украинской дальнобойной ракеты. При этом, как подозревал ряд военных экспертов, на деле ракета, скорее всего, является западным изделием, которое негласно передали Украине. Таким образом удары вглубь России будут наноситься де-факто западным, но "де-юре" украинским вооружением.О ходе СВО — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия выходит на оперативный простор. Противник несёт потери".
https://ukraina.ru/20241005/1057906874.html
https://ukraina.ru/20241005/1057905271.html
украина
германия
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101932/96/1019329652_0:0:4085:3063_1920x0_80_0_0_04e4811007bcb87eec179cc90d23228e.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, украина, германия, запад, владимир путин, йенс столтенберг, владимир зеленский, нато, офис президента
Эксклюзив, Хроники, Украина, Германия, Запад, Владимир Путин, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский, НАТО, Офис президента

Земля в обмен на НАТО. Итоги 5 октября на Украине

18:05 05.10.2024
 
© Фото : пресс-служба президента Украиныфлаг нато украина
флаг нато украина - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© Фото : пресс-служба президента Украины
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Западные союзники предлагают Украине отказаться от претензий на часть территорий в обмен на членство в НАТО
О том, что на Западе всё чаще обсуждают план, согласно которому Украина должна будет отказаться от претензий на часть территорий в обмен на вступление в НАТО, сообщило британское издание Financial Times со ссылкой на источники.
""Сценарий Западной Германии" обсуждается во внешнеполитических кругах уже более 18 месяцев", - отмечается в публикации.
Модель названа "сценарием Западной Германии", т. к. до объединения Германии её западная часть — ФРГ — входила в НАТО, а восточная — ГДР — в Организацию Варшавского договора.
По информации издания, западные союзники Украины уверены, что "значимые гарантии безопасности" могли бы лечь в основу урегулирования конфликта. Обсуждаемый план предполагает, что Россия сохранит контроль над теми территориями, которыми владеет, но Запад не будет признавать их российскими.
Украина же в тех границах, которые сложатся на момент заключения договоренностей, получит защиту со стороны стран НАТО по пятой статье Североатлантического договора. А затем Украина должна будет добиваться возвращения контроля на утраченными землями дипломатическим путём.
При этом, по информации издания, против "западногерманской модели" выступают США, опасаясь втягивания в конфликт западных стран.
последствия атаки ВСУ на Горловку - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
13:00
Спрятавшийся Зеленский, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 5 октябряЭкс-генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о разговоре с Владимиром Зеленским в первые дни СВО. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Также ранее издание цитировало бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Он заявил, что существуют способы решить проблему применения статьи 5 Североатлантического договора о коллективной безопасности в случае Украины, если она станет членом Альянса территориями, на которые претендует, но которые не контролирует.
"Всегда очень опасно сравнивать, потому что никакие параллели не являются на 100% правильными, но Соединенные Штаты имеют гарантии безопасности для Японии. Но они не распространяются на Курильские острова, которые Япония считает японской территорией, контролируемой Россией", – приводил Столтенберг пример.
Другим примером, который привел Столтенберг, была Федеративная Республика Германия, которая рассматривала Германскую Демократическую Республику как часть большой Германии.
"У них не было посольства в Восточном Берлине. Но НАТО, конечно, защищало только Западную Германию", - отмечал Столтенберг.
При этом ФРГ с 1955 года была и членом НАТО.
Столтенберг указывал, что при этом нужна чётко проведённая граница.
"Когда есть воля, есть способы найти решение. Но нужна граница, которая определяет, где применяется статья 5, и Украина должна контролировать всю территорию до этой границы", – отмечал бывший генсек НАТО.
Ещё в бытность генеральным секретарём Североатлантического Альянса Столтенберг допускал принятие Украины в НАТО без выхода на границы 1991 года.
"Конечно, если говорим, что единственный способ для Украины стать членом – это окончание войны и полный контроль над всей украинской территорией, тогда даём президенту Путину все стимулы просто найти способ продолжать войну. Но мой главный месседж в том, что гарантии безопасности НАТО является путем обеспечения длительного и справедливого мира для Украины", - отмечал Столтенберг.
Зеленский в Сумах - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
09:27
Фанаты за Буданова*, зловещий визит Зеленского. Главное на Украине на утро 5 октябряУкраинские ультрас поддержали начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова*, предупредив власть о недопустимости его отставки. Владимир Зеленский провёл совещание в Сумах, чем напугал украинцев
Тогда же, отвечая на вопрос, возможен ли в принципе сценарий, когда Украина становится членом Альянса при наличии территорий, на которые она претендует, но не контролирует, Столтенберг подчеркнул, что это "решают союзники по НАТО". Но, добавил он, это должно стать гарантией недопущения будущего конфликта.
"И опять-таки, Украина сама будет решать, что является приемлемым. Конечно, союзники по НАТО решают, могут ли гарантии статьи 5 применяться к частям украинской территории", – указывал ещё в бытность генсеком Столтенберг.
На Украине информацию Financial Times об обсуждении формулы "НАТО в обмен на территории" опровергают. В частности, в комментарии изданию "Страна" источник в Офисе президента назвал информацию об этом "бредом".
"Это бред. Нет такого разговора вообще. Никто на Западе официально и явно не предлагал Украине такие гарантии безопасности, которые бы точно не допускали расширения или повторения войны. Они даже дальнобойность боятся дать. Во-вторых, мы не торгуем суверенитетом и территориями", – цитировало издание неназванный источник.
При этом на Украину усиливает давление Запад. В пятницу, 4 октября, испанское издание El Pais сообщило о том, что союзники начали новый этап давления на Украину, чтобы договориться о прекращении боевых действий.
"Наименьшая поддержка Зеленского во время его поездки в Соединенные Штаты подтверждает изменение тона между его партнерами в пользу переговоров с Россией", - отмечалось в публикации издания.
Испанская газета напомнила, что Запад не согласовал Зеленскому ни его "план победы", ни применение дальнобойного оружия по целям в глубине России.
При этом, по информации издания, на Украине также наблюдают изменение настроений своих союзников.
Однако украинские власти не сдаются, а продолжают в ответ давить на Запад, требуя предоставить право бить вглубь России.
"Готовимся к "Рамштайну" 12 октября. Это будет уже 25-я встреча, но первая на уровне лидеров. Представим "план победы", чёткие, конкретные шаги для справедливого окончания войны. Решительность партнёров и усиление Украины — то, что способно остановить российскую агрессию", - написал Зеленский у себя в телеграм-канале вечером 5 октября.
Ранее он также анонсировал выпуск украинской дальнобойной ракеты. При этом, как подозревал ряд военных экспертов, на деле ракета, скорее всего, является западным изделием, которое негласно передали Украине. Таким образом удары вглубь России будут наноситься де-факто западным, но "де-юре" украинским вооружением.
О ходе СВО — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия выходит на оперативный простор. Противник несёт потери".
 
ЭксклюзивХроникиУкраинаГерманияЗападВладимир ПутинЙенс СтолтенбергВладимир ЗеленскийНАТООфис президента
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:05Земля в обмен на НАТО. Итоги 5 октября на Украине
17:52Для сохранения Украины. Залужный выступил против мобилизации людей младше 25 лет
17:32Почему США не могут остановить войну на Украине и погасить свой госдолг и чего ждать от Трампа - Ищенко
17:27Ни евро на войну! Французский политик призвал не выделять помощь коррумпированной Украине
17:10FT: Запад рассматривает для Украины германскую модель
16:19Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Желанное Второе в ДНР
16:01Пограничники задержали украинку с болторезом и плоскогубцами, проникшую в Россию через Эстонию
15:58Павел Попович: первый украинец в космосе
15:31Мила Йовович уволила домработницу за отказ говорить по-русски
15:14Офицер ВСУ, сбежавший из Угледара, предупредил, что Россия не собирается останавливаться
14:59The Guardian: Скотланд-Ярд помогал отцу друга принцессы Дианы аль-Файеду-старшему скрывать домогательства
13:55Напились и не прошли фейс-контроль. Экс-военный ВСУ раскрыл почему украинских бойцов не пустили в Польшу
13:25Иностранцы в Москве облили краской памятник защитникам Отечества
13:10Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения и обещал ему скорую встречу в Москве
13:00Спрятавшийся Зеленский, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 5 октября
12:50Американско-британская коалиция жестоко атаковала йеменских хуситов
12:19Астронавт из США назвала совместный с российскими космонавтами полет на МКС честью
11:57Столтенберг допустил, что Украину примут в НАТО в новых границах
11:40Российские десантники рассказали о массовом применении "выжигающих" дронов со стороны ВСУ
11:22Положительный тест на наркотики: зачем новый генсек НАТО приезжал в Киев – Гаспарян
Лента новостейМолния