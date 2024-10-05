https://ukraina.ru/20241005/1057909588.html

Земля в обмен на НАТО. Итоги 5 октября на Украине

Земля в обмен на НАТО. Итоги 5 октября на Украине - 05.10.2024 Украина.ру

Земля в обмен на НАТО. Итоги 5 октября на Украине

Западные союзники предлагают Украине отказаться от претензий на часть территорий в обмен на членство в НАТО

2024-10-05T18:05

2024-10-05T18:05

2024-10-05T18:05

эксклюзив

хроники

украина

германия

запад

владимир путин

йенс столтенберг

владимир зеленский

нато

офис президента

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О том, что на Западе всё чаще обсуждают план, согласно которому Украина должна будет отказаться от претензий на часть территорий в обмен на вступление в НАТО, сообщило британское издание Financial Times со ссылкой на источники.""Сценарий Западной Германии" обсуждается во внешнеполитических кругах уже более 18 месяцев", - отмечается в публикации.Модель названа "сценарием Западной Германии", т. к. до объединения Германии её западная часть — ФРГ — входила в НАТО, а восточная — ГДР — в Организацию Варшавского договора.По информации издания, западные союзники Украины уверены, что "значимые гарантии безопасности" могли бы лечь в основу урегулирования конфликта. Обсуждаемый план предполагает, что Россия сохранит контроль над теми территориями, которыми владеет, но Запад не будет признавать их российскими.Украина же в тех границах, которые сложатся на момент заключения договоренностей, получит защиту со стороны стран НАТО по пятой статье Североатлантического договора. А затем Украина должна будет добиваться возвращения контроля на утраченными землями дипломатическим путём.При этом, по информации издания, против "западногерманской модели" выступают США, опасаясь втягивания в конфликт западных стран.Также ранее издание цитировало бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга.Он заявил, что существуют способы решить проблему применения статьи 5 Североатлантического договора о коллективной безопасности в случае Украины, если она станет членом Альянса территориями, на которые претендует, но которые не контролирует."Всегда очень опасно сравнивать, потому что никакие параллели не являются на 100% правильными, но Соединенные Штаты имеют гарантии безопасности для Японии. Но они не распространяются на Курильские острова, которые Япония считает японской территорией, контролируемой Россией", – приводил Столтенберг пример.Другим примером, который привел Столтенберг, была Федеративная Республика Германия, которая рассматривала Германскую Демократическую Республику как часть большой Германии."У них не было посольства в Восточном Берлине. Но НАТО, конечно, защищало только Западную Германию", - отмечал Столтенберг.При этом ФРГ с 1955 года была и членом НАТО.Столтенберг указывал, что при этом нужна чётко проведённая граница."Когда есть воля, есть способы найти решение. Но нужна граница, которая определяет, где применяется статья 5, и Украина должна контролировать всю территорию до этой границы", – отмечал бывший генсек НАТО.Ещё в бытность генеральным секретарём Североатлантического Альянса Столтенберг допускал принятие Украины в НАТО без выхода на границы 1991 года."Конечно, если говорим, что единственный способ для Украины стать членом – это окончание войны и полный контроль над всей украинской территорией, тогда даём президенту Путину все стимулы просто найти способ продолжать войну. Но мой главный месседж в том, что гарантии безопасности НАТО является путем обеспечения длительного и справедливого мира для Украины", - отмечал Столтенберг.Тогда же, отвечая на вопрос, возможен ли в принципе сценарий, когда Украина становится членом Альянса при наличии территорий, на которые она претендует, но не контролирует, Столтенберг подчеркнул, что это "решают союзники по НАТО". Но, добавил он, это должно стать гарантией недопущения будущего конфликта."И опять-таки, Украина сама будет решать, что является приемлемым. Конечно, союзники по НАТО решают, могут ли гарантии статьи 5 применяться к частям украинской территории", – указывал ещё в бытность генсеком Столтенберг.На Украине информацию Financial Times об обсуждении формулы "НАТО в обмен на территории" опровергают. В частности, в комментарии изданию "Страна" источник в Офисе президента назвал информацию об этом "бредом"."Это бред. Нет такого разговора вообще. Никто на Западе официально и явно не предлагал Украине такие гарантии безопасности, которые бы точно не допускали расширения или повторения войны. Они даже дальнобойность боятся дать. Во-вторых, мы не торгуем суверенитетом и территориями", – цитировало издание неназванный источник.При этом на Украину усиливает давление Запад. В пятницу, 4 октября, испанское издание El Pais сообщило о том, что союзники начали новый этап давления на Украину, чтобы договориться о прекращении боевых действий."Наименьшая поддержка Зеленского во время его поездки в Соединенные Штаты подтверждает изменение тона между его партнерами в пользу переговоров с Россией", - отмечалось в публикации издания.Испанская газета напомнила, что Запад не согласовал Зеленскому ни его "план победы", ни применение дальнобойного оружия по целям в глубине России.При этом, по информации издания, на Украине также наблюдают изменение настроений своих союзников.Однако украинские власти не сдаются, а продолжают в ответ давить на Запад, требуя предоставить право бить вглубь России."Готовимся к "Рамштайну" 12 октября. Это будет уже 25-я встреча, но первая на уровне лидеров. Представим "план победы", чёткие, конкретные шаги для справедливого окончания войны. Решительность партнёров и усиление Украины — то, что способно остановить российскую агрессию", - написал Зеленский у себя в телеграм-канале вечером 5 октября.Ранее он также анонсировал выпуск украинской дальнобойной ракеты. При этом, как подозревал ряд военных экспертов, на деле ракета, скорее всего, является западным изделием, которое негласно передали Украине. Таким образом удары вглубь России будут наноситься де-факто западным, но "де-юре" украинским вооружением.О ходе СВО — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия выходит на оперативный простор. Противник несёт потери".

https://ukraina.ru/20241005/1057906874.html

https://ukraina.ru/20241005/1057905271.html

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эксклюзив, хроники, украина, германия, запад, владимир путин, йенс столтенберг, владимир зеленский, нато, офис президента