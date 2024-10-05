https://ukraina.ru/20241005/1057908977.html

FT: Запад рассматривает для Украины германскую модель

FT: Запад рассматривает для Украины германскую модель - 05.10.2024 Украина.ру

FT: Запад рассматривает для Украины германскую модель

Западные страны рассматривают будущее Украины по подели раздела Германии на ФРГ и ГДР. Об этом 5 октября сообщает издание Financial Times

2024-10-05T17:10

2024-10-05T17:10

2024-10-05T17:10

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По мнению авторов издания, такой вариант подразумевает временны отказ от территорий, подконтрольных России, взамен на вступление Украины в НАТО и принятие последующих решений по возвращению утраченных земель.Условием мирной сделки должны стать обязательства Украины воздержаться от размещения иностранных воск и ядерного оружия на постоянной основе при отсутствии угрозы вторжения.Ранее бывший генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал, что Украину могли бы принять в организацию без утраченных территорий. Он отметил, что Япония в свое время получила гарантии безопасности от США, которые не относятся к Курилам. Напомним, что Япония считает Курильские острова, входящие в состав РФ, своей территорией.Что Запад планирует сделать с Украиной? Об этом в материале Освобождение Угледара, терпение Москвы и отголоски "победного" плана. Украина в международном контексте

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, германия, россия, financial times, нато, йенс столтенберг