https://ukraina.ru/20241005/1057908977.html
FT: Запад рассматривает для Украины германскую модель
FT: Запад рассматривает для Украины германскую модель - 05.10.2024 Украина.ру
FT: Запад рассматривает для Украины германскую модель
Западные страны рассматривают будущее Украины по подели раздела Германии на ФРГ и ГДР. Об этом 5 октября сообщает издание Financial Times
2024-10-05T17:10
2024-10-05T17:10
2024-10-05T17:10
новости
украина
германия
россия
financial times
нато
йенс столтенберг
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По мнению авторов издания, такой вариант подразумевает временны отказ от территорий, подконтрольных России, взамен на вступление Украины в НАТО и принятие последующих решений по возвращению утраченных земель.Условием мирной сделки должны стать обязательства Украины воздержаться от размещения иностранных воск и ядерного оружия на постоянной основе при отсутствии угрозы вторжения.Ранее бывший генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал, что Украину могли бы принять в организацию без утраченных территорий. Он отметил, что Япония в свое время получила гарантии безопасности от США, которые не относятся к Курилам. Напомним, что Япония считает Курильские острова, входящие в состав РФ, своей территорией.Что Запад планирует сделать с Украиной? Об этом в материале Освобождение Угледара, терпение Москвы и отголоски "победного" плана. Украина в международном контексте
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, германия, россия, financial times, нато, йенс столтенберг
Новости, Украина, Германия, Россия, Financial Times, НАТО, Йенс Столтенберг
FT: Запад рассматривает для Украины германскую модель
Западные страны рассматривают будущее Украины по подели раздела Германии на ФРГ и ГДР. Об этом 5 октября сообщает издание Financial Times