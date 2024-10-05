FT: Запад рассматривает для Украины германскую модель - 05.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241005/1057908977.html
FT: Запад рассматривает для Украины германскую модель
FT: Запад рассматривает для Украины германскую модель - 05.10.2024 Украина.ру
FT: Запад рассматривает для Украины германскую модель
Западные страны рассматривают будущее Украины по подели раздела Германии на ФРГ и ГДР. Об этом 5 октября сообщает издание Financial Times
2024-10-05T17:10
2024-10-05T17:10
новости
украина
германия
россия
financial times
нато
йенс столтенберг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101932/96/1019329652_0:179:4595:2764_1920x0_80_0_0_aa9d37956e5bd309ed354329e5a173b5.jpg
По мнению авторов издания, такой вариант подразумевает временны отказ от территорий, подконтрольных России, взамен на вступление Украины в НАТО и принятие последующих решений по возвращению утраченных земель.Условием мирной сделки должны стать обязательства Украины воздержаться от размещения иностранных воск и ядерного оружия на постоянной основе при отсутствии угрозы вторжения.Ранее бывший генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал, что Украину могли бы принять в организацию без утраченных территорий. Он отметил, что Япония в свое время получила гарантии безопасности от США, которые не относятся к Курилам. Напомним, что Япония считает Курильские острова, входящие в состав РФ, своей территорией.Что Запад планирует сделать с Украиной? Об этом в материале Освобождение Угледара, терпение Москвы и отголоски "победного" плана. Украина в международном контексте
украина
германия
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101932/96/1019329652_0:0:4085:3063_1920x0_80_0_0_06582338633fc8863cd7879d149a1f22.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, германия, россия, financial times, нато, йенс столтенберг
Новости, Украина, Германия, Россия, Financial Times, НАТО, Йенс Столтенберг

FT: Запад рассматривает для Украины германскую модель

17:10 05.10.2024
 
© Фото : пресс-служба президента Украиныфлаг нато украина
флаг нато украина - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© Фото : пресс-служба президента Украины
Читать в
Западные страны рассматривают будущее Украины по подели раздела Германии на ФРГ и ГДР. Об этом 5 октября сообщает издание Financial Times
По мнению авторов издания, такой вариант подразумевает временны отказ от территорий, подконтрольных России, взамен на вступление Украины в НАТО и принятие последующих решений по возвращению утраченных земель.
Условием мирной сделки должны стать обязательства Украины воздержаться от размещения иностранных воск и ядерного оружия на постоянной основе при отсутствии угрозы вторжения.
Ранее бывший генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал, что Украину могли бы принять в организацию без утраченных территорий. Он отметил, что Япония в свое время получила гарантии безопасности от США, которые не относятся к Курилам. Напомним, что Япония считает Курильские острова, входящие в состав РФ, своей территорией.
Что Запад планирует сделать с Украиной? Об этом в материале Освобождение Угледара, терпение Москвы и отголоски "победного" плана. Украина в международном контексте
 
НовостиУкраинаГерманияРоссияFinancial TimesНАТОЙенс Столтенберг
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:32Почему США не могут остановить войну на Украине и погасить свой госдолг и чего ждать от Трампа - Ищенко
17:27Ни евро на войну! Французский политик призвал не выделять помощь коррумпированной Украине
17:10FT: Запад рассматривает для Украины германскую модель
16:19Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Желанное Второе в ДНР
16:01Пограничники задержали украинку с болторезом и плоскогубцами, проникшую в Россию через Эстонию
15:58Павел Попович: первый украинец в космосе
15:31Мила Йовович уволила домработницу за отказ говорить по-русски
15:14Офицер ВСУ, сбежавший из Угледара, предупредил, что Россия не собирается останавливаться
14:59The Guardian: Скотланд-Ярд помогал отцу друга принцессы Дианы аль-Файеду-старшему скрывать домогательства
13:55Напились и не прошли фейс-контроль. Экс-военный ВСУ раскрыл почему украинских бойцов не пустили в Польшу
13:25Иностранцы в Москве облили краской памятник защитникам Отечества
13:10Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения и обещал ему скорую встречу в Москве
13:00Спрятавшийся Зеленский, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 5 октября
12:50Американско-британская коалиция жестоко атаковала йеменских хуситов
12:19Астронавт из США назвала совместный с российскими космонавтами полет на МКС честью
11:57Столтенберг допустил, что Украину примут в НАТО в новых границах
11:40Российские десантники рассказали о массовом применении "выжигающих" дронов со стороны ВСУ
11:22Положительный тест на наркотики: зачем новый генсек НАТО приезжал в Киев – Гаспарян
11:15Следственный комитет предупредил петербуржцев о появлении "молодежных банд приезжих"
10:40В Уганде послу США грозят выдворением из страны из-за его вмешательства в дела республики
Лента новостейМолния