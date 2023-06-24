https://ukraina.ru/20230624/1047527557.html
Ситуация под контролем: Воробьёв сообщил об усилении мер безопасности в Подмосковье
Ситуация под контролем: Воробьёв сообщил об усилении мер безопасности в Подмосковье - 24.06.2023 Украина.ру
Ситуация под контролем: Воробьёв сообщил об усилении мер безопасности в Подмосковье
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что в регионе усилены меры безопасности, ситуация находится под контролем правоохранительных органов и ФСБ. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале 24 июня
2023-06-24T11:11
2023-06-24T11:11
2023-06-24T11:11
новости
подмосковье
андрей воробьев
чвк "вагнер"
терроризм
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В Московской области проводятся антитеррористические мероприятия, усилены меры безопасности, обстановка контролируется правоохранительными органами и ФСБ, сообщил Воробьёв.Губернатор призвал жителей соблюдать спокойствие и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь за пределы региона.Мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале сообщил о введении в городе режима контртеррористической операции. 24 июня президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам РФ на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер".Глава государства отметил, что Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за своё будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада.
https://ukraina.ru/20230624/1047527294.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, подмосковье, андрей воробьев, чвк "вагнер", терроризм
Новости, Подмосковье, Андрей Воробьев, ЧВК "Вагнер", терроризм
Ситуация под контролем: Воробьёв сообщил об усилении мер безопасности в Подмосковье
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что в регионе усилены меры безопасности, ситуация находится под контролем правоохранительных органов и ФСБ. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале 24 июня
В Московской области проводятся антитеррористические мероприятия, усилены меры безопасности, обстановка контролируется правоохранительными органами и ФСБ, сообщил Воробьёв.
Губернатор призвал жителей соблюдать спокойствие и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь за пределы региона.
"Возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении, в связи с этим прошу по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь за пределы региона", - говорится в сообщении.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале сообщил о введении в городе режима контртеррористической операции.
24 июня президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам РФ на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер".
"Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы "Вагнер", - сказал Путин.
Глава государства отметил, что Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за своё будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада.