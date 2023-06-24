Собянин: в Москве введён режим контртеррористической операции
10:43 24.06.2023 (обновлено: 10:44 24.06.2023)
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы С. Собянин посетил новые детские площадки в "Лужниках"
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении в городе режима контртеррористической операции. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале 24 июня
В связи введением в Москве режима контртеррористической операции, в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия, сообщил мэр.
"В Москве введён режим контртеррористической операции. В связи с этим в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия. Все городские службы работают в полном объёме, передвижения по городу не затруднены", - говорится в сообщении.
Собянин также выразил благодарность москвичам и гостям города за понимание и спокойное отношение к происходящему.
"Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий. Прошу отнестись с пониманием к принимаемым мерам", - написал ранее Собянин.
24 июня заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении заявил, что непомерные амбиции и личные интересы привели к измене и России, ее народу, и общему делу, за которое бок о бок с другими частями и подразделениями российской армии сражались и погибали бойцы группы "Вагнер".
Все, кто сознательно стал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, стал на путь мятежа и террористических методов понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и перед нашим народом, заявил Путин.
10:23Путин рассказал, как организаторы вооруженного мятежа предали бойцов ЧВК "Вагнер" и всю РоссиюНепомерные амбиции и личные интересы привели к измене и России, ее народу, и общему делу, за которое бок о бок с другими частями и подразделениями российской армии сражались и погибали бойцы группы "Вагнер". Об этом 24 июня заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении, которое было опубликовано на сайте Кремля