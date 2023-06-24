https://ukraina.ru/20230624/1047527123.html

Собянин: в Москве введён режим контртеррористической операции

Собянин: в Москве введён режим контртеррористической операции - 24.06.2023 Украина.ру

Собянин: в Москве введён режим контртеррористической операции

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении в городе режима контртеррористической операции. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале 24 июня

2023-06-24T10:43

2023-06-24T10:43

2023-06-24T10:44

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москва

сергей собянин

чвк "вагнер"

терроризм

владимир путин

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В связи введением в Москве режима контртеррористической операции, в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия, сообщил мэр.Собянин также выразил благодарность москвичам и гостям города за понимание и спокойное отношение к происходящему.24 июня заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении заявил, что непомерные амбиции и личные интересы привели к измене и России, ее народу, и общему делу, за которое бок о бок с другими частями и подразделениями российской армии сражались и погибали бойцы группы "Вагнер".Все, кто сознательно стал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, стал на путь мятежа и террористических методов понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и перед нашим народом, заявил Путин.

https://ukraina.ru/20230624/1047527006.html

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2023

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новости, москва, сергей собянин, чвк "вагнер", терроризм, владимир путин