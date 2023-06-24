Собянин: в Москве введён режим контртеррористической операции - 24.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230624/1047527123.html
Собянин: в Москве введён режим контртеррористической операции
Собянин: в Москве введён режим контртеррористической операции - 24.06.2023 Украина.ру
Собянин: в Москве введён режим контртеррористической операции
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении в городе режима контртеррористической операции. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале 24 июня
2023-06-24T10:43
2023-06-24T10:44
новости
москва
сергей собянин
чвк "вагнер"
терроризм
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102144/90/1021449048_0:144:3072:1872_1920x0_80_0_0_4ae098b929dd29c7bc91f4158ae7c0b2.jpg
В связи введением в Москве режима контртеррористической операции, в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия, сообщил мэр.Собянин также выразил благодарность москвичам и гостям города за понимание и спокойное отношение к происходящему.24 июня заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении заявил, что непомерные амбиции и личные интересы привели к измене и России, ее народу, и общему делу, за которое бок о бок с другими частями и подразделениями российской армии сражались и погибали бойцы группы "Вагнер".Все, кто сознательно стал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, стал на путь мятежа и террористических методов понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и перед нашим народом, заявил Путин.
https://ukraina.ru/20230624/1047527006.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102144/90/1021449048_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_804556d2c2450cd821381b1466b6f997.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, москва, сергей собянин, чвк "вагнер", терроризм, владимир путин
Новости, Москва, Сергей Собянин, ЧВК "Вагнер", терроризм, Владимир Путин

Собянин: в Москве введён режим контртеррористической операции

10:43 24.06.2023 (обновлено: 10:44 24.06.2023)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы С. Собянин посетил новые детские площадки в "Лужниках"
Мэр Москвы С. Собянин посетил новые детские площадки в Лужниках - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении в городе режима контртеррористической операции. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале 24 июня
В связи введением в Москве режима контртеррористической операции, в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия, сообщил мэр.
"В Москве введён режим контртеррористической операции. В связи с этим в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия. Все городские службы работают в полном объёме, передвижения по городу не затруднены", - говорится в сообщении.
Собянин также выразил благодарность москвичам и гостям города за понимание и спокойное отношение к происходящему.
"Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий. Прошу отнестись с пониманием к принимаемым мерам", - написал ранее Собянин.
24 июня заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении заявил, что непомерные амбиции и личные интересы привели к измене и России, ее народу, и общему делу, за которое бок о бок с другими частями и подразделениями российской армии сражались и погибали бойцы группы "Вагнер".
Все, кто сознательно стал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, стал на путь мятежа и террористических методов понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и перед нашим народом, заявил Путин.
Президент РФ В. Путин
10:23
Путин рассказал, как организаторы вооруженного мятежа предали бойцов ЧВК "Вагнер" и всю РоссиюНепомерные амбиции и личные интересы привели к измене и России, ее народу, и общему делу, за которое бок о бок с другими частями и подразделениями российской армии сражались и погибали бойцы группы "Вагнер". Об этом 24 июня заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении, которое было опубликовано на сайте Кремля
 
НовостиМоскваСергей СобянинЧВК "Вагнер"терроризмВладимир Путин
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:52Пригожин отказался сдавать оружие
12:47Алексей Подберёзкин: Пригожин хочет заставить Путина изменить кадровую политику, а не штурмовать Кремль
12:44Власти перекрыли дорогу из Тулы на Москву
12:27Медведев призвал россиян сплотиться вокруг Путина
12:24Закономерный итог. Что стоит за заявлениями и мятежом Пригожина
12:20Володин назвал предательство причиной всех бед России
12:16"Наблюдаем за ситуацией". Президент Польши назначил срочное совещание по поводу событий в России
12:07"Это - удар в спину". Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин поднял мятеж
12:06Нож в спину и военный мятеж. Кадыров назвал марш Пригожина гнусным предательством
11:46В Воронежской области закрыли движение по трассе М-4 "Дон" из-за движения военной техники - губернатор
11:32В Белом доме рассказали, что сразу же сделали США, когда узнали о мятеже Пригожина
11:11В Минобороны рассказали, что сделали ВСУ под Артемовском после того, как Пригожин предал Россию
11:11Ситуация под контролем: Воробьёв сообщил об усилении мер безопасности в Подмосковье
11:06Глава Алании рассказал, что осетинам из ЧВК "Вагнер" нужно делать после предательства Пригожина
10:44Я сделаю все, чтобы защитить мою страну. Владимир Путин выступил с обращением в связи с изменой Пригожина
10:43Собянин: в Москве введён режим контртеррористической операции
10:23Путин рассказал, как организаторы вооруженного мятежа предали бойцов ЧВК "Вагнер" и всю Россию
10:13Губернатор Голубев сообщил о мерах безопасности в Ростовской области
10:05Посольство Казахстана рассказало, что нужно делать их согражданам на фоне событий в Ростове
09:43Китайский фронт: Береговая охрана США против ЦИПсО
Лента новостейМолния