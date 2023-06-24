Мир "Великого кольца": эволюционная спираль - 24.06.2023 Украина.ру
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Мир "Великого кольца"
https://ukraina.ru/20230624/1047515154.html
Мир "Великого кольца": эволюционная спираль
Мир "Великого кольца": эволюционная спираль - 24.06.2023 Украина.ру
Мир "Великого кольца": эволюционная спираль
Спиральность биологической эволюции – одна из ключевых идей Ивана Ефремова, которая выросла из обобщений его практики как палеонтолога. Эта идея имеет и... Украина.ру, 24.06.2023
2023-06-24T08:31
2023-06-24T08:31
мир "великого кольца"
эксклюзив
иван ефремов
писатель-фантаст
эволюция
палеонтология
литература
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Спиральность биологической эволюции – одна из ключевых идей Ивана Ефремова, которая выросла из обобщений его практики как палеонтолога. Эта идея имеет и художественное воплощение – представление о том, что что мыслящие существа должны быть примерно одной конструкции, и философскую составляющую.Суть концепции сам Ефремов изложил в статье "Космос и эволюция", опубликованной в 1968 году в украинском научно-популярном журнале для юношества "Знання та праця" (надо думать – на языке оригинала):"В общем, история органического мира Земли демонстрирует одну примечательную особенность: чрезвычайное разнообразие низших форм, превосходящее наше представление о возможных формах жизни на других планетах и резко контрастирующее с этим подобие высших животных с повторением однотипных конвергенций. Если сравнивать лестницу эволюции, то спираль будет широкой в основании и очень узкой в вершине. Размахи витков её по мере хода времени становятся все меньше, и спираль скручивается все теснее. (…) Последний известный нам в истории виток спирали развития жизни оказывается очень туго скрученным, и есть все основания полагать, что такое же строение имеют все мыслящие существа во Вселенной".В общем-то такая тенденция есть – развитие идёт от более специализированных форм к менее специализированным. Меньшая специализация предполагает лучшую приспособляемость и, соответственно, выживаемость.Наиболее универсальным существом на Земле является, безусловно, человек. Но за все надо платить – универсальность предполагает, что каждая отдельная функция выполняется хуже, чем у специализированных существ… Отсюда постоянные стенания людей о несовершенстве их физического воплощения – оно действительно несовершенно в силу своей универсальности.В чем человек специализирован, так это в мышлении. Для этого пришлось пожертвовать некоторыми деталями первоначальной специализации, в частности – перейти к прямохождению, что повлекло тяжёлые последствия для всего организма. Последствия этой катастрофы так не были преодолены эволюцией (сейчас биологическая эволюция человека считается завершённой, к изменению условий существования человек приспосабливается благодаря разуму и способности к коммуникации).Чего не мог учесть Ефремов, так это реального размаха низкоуровневых витков спирали. Даже сейчас на Земле существуют две ветки животного мира: к одной из них относимся мы, к другой – гребневики. Последние – небольшие (венерин пояс достигает 1,5 метров) морские существа с биохимией настолько чуждой, что они фактически не содержат питательных веществ, пригодных для усвоения другими животными. Интересно, что биологи в этом явлении никакой особенной сенсации не видят. В конце концов и растения способны поглощать только микроорганизмы (именно они находятся в ЖКТ животных и человека).Впрочем, рассуждения на эту тему в значительной степени лишены почвы – пока что ни одного живого существа внеземного происхождения, пусть даже микроскопического, не обнаружено.Что же до философской составляющей этой концепции, то следует отметить, что ефремовская спиральная эволюция является зеркальным отражением одного из вариантов ефремовской же концепции инферно. Одно из её художественных воплощений – дантовский ад, представляющий собой спираль же, но обращённую вниз, а не вверх.Спиральная эволюция образно объясняет и идею "прямого луча" – прямого проникновения сквозь витки спирали. В произведениях Ефремова реализовано только проникновение через спиральную структуру пространства, но присутствуют намёки на возможность ускоренной эволюции социальной и даже биологической (Дар Ветер жалуется на медлительность биологической эволюции, но выводов не делает).Ну и в заключении – об эволюции социальной: "возникает абсолютная необходимость дальнейшего, теперь уже сознательного скручивания спирали в смысле ограничения индивидуального разброса чувств и стремлений, то есть необходимости внешней дисциплины как диалектического полюса внутренней свободы".Ефремов, правда, предостерегает от того, чтобы путать индивидуализм и индивидуальностью. Последнюю надлежит всячески поддерживать. Только вот где грань между чувствами и стремлениями индивидуальными и индивидуалистическими?Впрочем, если биологическая эволюция ведёт к унификации, тои социальная по логике должна вести к ней же, в итоге получая общество людей, лишённых внешней и внутренней индивидуальности.
https://ukraina.ru/20230617/1047303125.html
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Василий Стоякин
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эксклюзив, иван ефремов, писатель-фантаст, эволюция, палеонтология, литература
Мир "Великого кольца", Эксклюзив, Иван Ефремов, писатель-фантаст, эволюция, палеонтология, литература

Мир "Великого кольца": эволюционная спираль

08:31 24.06.2023
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Спиральность биологической эволюции – одна из ключевых идей Ивана Ефремова, которая выросла из обобщений его практики как палеонтолога. Эта идея имеет и художественное воплощение – представление о том, что что мыслящие существа должны быть примерно одной конструкции, и философскую составляющую.
Суть концепции сам Ефремов изложил в статье "Космос и эволюция", опубликованной в 1968 году в украинском научно-популярном журнале для юношества "Знання та праця" (надо думать – на языке оригинала):
"В общем, история органического мира Земли демонстрирует одну примечательную особенность: чрезвычайное разнообразие низших форм, превосходящее наше представление о возможных формах жизни на других планетах и резко контрастирующее с этим подобие высших животных с повторением однотипных конвергенций. Если сравнивать лестницу эволюции, то спираль будет широкой в основании и очень узкой в вершине. Размахи витков её по мере хода времени становятся все меньше, и спираль скручивается все теснее. (…) Последний известный нам в истории виток спирали развития жизни оказывается очень туго скрученным, и есть все основания полагать, что такое же строение имеют все мыслящие существа во Вселенной".
В общем-то такая тенденция есть – развитие идёт от более специализированных форм к менее специализированным. Меньшая специализация предполагает лучшую приспособляемость и, соответственно, выживаемость.
Наиболее универсальным существом на Земле является, безусловно, человек. Но за все надо платить – универсальность предполагает, что каждая отдельная функция выполняется хуже, чем у специализированных существ… Отсюда постоянные стенания людей о несовершенстве их физического воплощения – оно действительно несовершенно в силу своей универсальности.
В чем человек специализирован, так это в мышлении. Для этого пришлось пожертвовать некоторыми деталями первоначальной специализации, в частности – перейти к прямохождению, что повлекло тяжёлые последствия для всего организма. Последствия этой катастрофы так не были преодолены эволюцией (сейчас биологическая эволюция человека считается завершённой, к изменению условий существования человек приспосабливается благодаря разуму и способности к коммуникации).
Иван Ефремов - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
17 июня, 12:40Мир "Великого кольца"
Мир "Великого кольца": пермские* гады в СибириЕдинственный фрагмент "Туманности Андромеды" связанный с палеонтологией – начало главы IV. Дар Ветер с Ведой Конг путешествуют на винтолёте над Сибирью, терпят катастрофу и совершенно случайно натыкаются на место проведения палеонтологических исследований (о раскопках тут говорить некорректно – кости ископаемых рассматривают, не извлекая из земли).
Чего не мог учесть Ефремов, так это реального размаха низкоуровневых витков спирали. Даже сейчас на Земле существуют две ветки животного мира: к одной из них относимся мы, к другой – гребневики. Последние – небольшие (венерин пояс достигает 1,5 метров) морские существа с биохимией настолько чуждой, что они фактически не содержат питательных веществ, пригодных для усвоения другими животными. Интересно, что биологи в этом явлении никакой особенной сенсации не видят. В конце концов и растения способны поглощать только микроорганизмы (именно они находятся в ЖКТ животных и человека).
Впрочем, рассуждения на эту тему в значительной степени лишены почвы – пока что ни одного живого существа внеземного происхождения, пусть даже микроскопического, не обнаружено.
Что же до философской составляющей этой концепции, то следует отметить, что ефремовская спиральная эволюция является зеркальным отражением одного из вариантов ефремовской же концепции инферно. Одно из её художественных воплощений – дантовский ад, представляющий собой спираль же, но обращённую вниз, а не вверх.
Спиральная эволюция образно объясняет и идею "прямого луча" – прямого проникновения сквозь витки спирали. В произведениях Ефремова реализовано только проникновение через спиральную структуру пространства, но присутствуют намёки на возможность ускоренной эволюции социальной и даже биологической (Дар Ветер жалуется на медлительность биологической эволюции, но выводов не делает).
Иван Ефремов - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября 2022, 17:53Мир "Великого кольца"
Мир "Великого кольца": периодизация истории будущего
Ну и в заключении – об эволюции социальной: "возникает абсолютная необходимость дальнейшего, теперь уже сознательного скручивания спирали в смысле ограничения индивидуального разброса чувств и стремлений, то есть необходимости внешней дисциплины как диалектического полюса внутренней свободы".
Ефремов, правда, предостерегает от того, чтобы путать индивидуализм и индивидуальностью. Последнюю надлежит всячески поддерживать. Только вот где грань между чувствами и стремлениями индивидуальными и индивидуалистическими?
Впрочем, если биологическая эволюция ведёт к унификации, тои социальная по логике должна вести к ней же, в итоге получая общество людей, лишённых внешней и внутренней индивидуальности.
 
Мир "Великого кольца"ЭксклюзивИван Ефремовписатель-фантастэволюцияпалеонтологиялитература
 
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