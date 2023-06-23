Кремль отреагировал на намерение "Нафтогаза" взыскать $5 млрд с России
Россия рассмотрит все варианты юридического обеспечения своих прав в связи с намерением украинского "Нафтогаза" взыскать 5 миллиардов долларов с российской стороны. Об этом заявил 23 июня журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Украинский "Нафтогаз" потребовал взыскать с России 5 миллиардов долларов. У Пескова спросили, как в Кремле оценивают перспективы судебного разбирательства.
"Я нюансы не знаю, точно не могу ответить на ваш вопрос. В любом случае, все юридические аспекты будут прорабатываться этого решения, и будут рассматриваться варианты по обеспечению наших прав", - заверил официальный представитель Кремля.
В пятницу пресс-служба "Нафтогаза Украины" проинформировала, что компания работает в США над тем, чтобы взыскать с России пять миллиардов долларов компенсации за утраченное имущество компании в Крыму. В "Нафтогазе" утверждают, что имеют право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы России.
В апреле глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов сообщал, что арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить компании 5 миллиардов долларов за ущерб от потери активов в Крыму.