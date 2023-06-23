Кремль отреагировал на намерение "Нафтогаза" взыскать $5 млрд с России - 23.06.2023 Украина.ру
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Кремль отреагировал на намерение "Нафтогаза" взыскать $5 млрд с России
Кремль отреагировал на намерение "Нафтогаза" взыскать $5 млрд с России - 23.06.2023 Украина.ру
Кремль отреагировал на намерение "Нафтогаза" взыскать $5 млрд с России
Россия рассмотрит все варианты юридического обеспечения своих прав в связи с намерением украинского "Нафтогаза" взыскать 5 миллиардов долларов с российской стороны. Об этом заявил 23 июня журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2023-06-23T13:25
2023-06-23T13:25
дмитрий песков
кремль
нафтогаз
украина
крым
новости
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Украинский "Нафтогаз" потребовал взыскать с России 5 миллиардов долларов. У Пескова спросили, как в Кремле оценивают перспективы судебного разбирательства.В пятницу пресс-служба "Нафтогаза Украины" проинформировала, что компания работает в США над тем, чтобы взыскать с России пять миллиардов долларов компенсации за утраченное имущество компании в Крыму. В "Нафтогазе" утверждают, что имеют право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы России.В апреле глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов сообщал, что арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить компании 5 миллиардов долларов за ущерб от потери активов в Крыму.
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дмитрий песков, кремль, нафтогаз, украина, крым, новости
Дмитрий Песков, Кремль, Нафтогаз, Украина, Крым, Новости

Кремль отреагировал на намерение "Нафтогаза" взыскать $5 млрд с России

13:25 23.06.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Россия рассмотрит все варианты юридического обеспечения своих прав в связи с намерением украинского "Нафтогаза" взыскать 5 миллиардов долларов с российской стороны. Об этом заявил 23 июня журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Украинский "Нафтогаз" потребовал взыскать с России 5 миллиардов долларов. У Пескова спросили, как в Кремле оценивают перспективы судебного разбирательства.
"Я нюансы не знаю, точно не могу ответить на ваш вопрос. В любом случае, все юридические аспекты будут прорабатываться этого решения, и будут рассматриваться варианты по обеспечению наших прав", - заверил официальный представитель Кремля.
В пятницу пресс-служба "Нафтогаза Украины" проинформировала, что компания работает в США над тем, чтобы взыскать с России пять миллиардов долларов компенсации за утраченное имущество компании в Крыму. В "Нафтогазе" утверждают, что имеют право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы России.
В апреле глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов сообщал, что арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить компании 5 миллиардов долларов за ущерб от потери активов в Крыму.
Акции с требованием включить отопление в городах Украины - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
10:03
"Нафтогаз" хочет взыскать с России $5 млрд компенсации за имущество в Крыму "Нафтогаз Украины" работает в США над тем, чтобы взыскать с России пять миллиардов долларов компенсации за утраченное имущество компании в Крыму. Об этом 23 июня сообщила пресс-служба компании
 
Дмитрий ПесковКремльНафтогазУкраинаКрымНовости
 
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