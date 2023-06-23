https://ukraina.ru/20230623/1047510548.html

Кремль отреагировал на намерение "Нафтогаза" взыскать $5 млрд с России

Кремль отреагировал на намерение "Нафтогаза" взыскать $5 млрд с России - 23.06.2023 Украина.ру

Кремль отреагировал на намерение "Нафтогаза" взыскать $5 млрд с России

Россия рассмотрит все варианты юридического обеспечения своих прав в связи с намерением украинского "Нафтогаза" взыскать 5 миллиардов долларов с российской стороны. Об этом заявил 23 июня журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2023-06-23T13:25

2023-06-23T13:25

2023-06-23T13:25

дмитрий песков

кремль

нафтогаз

украина

крым

новости

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Украинский "Нафтогаз" потребовал взыскать с России 5 миллиардов долларов. У Пескова спросили, как в Кремле оценивают перспективы судебного разбирательства.В пятницу пресс-служба "Нафтогаза Украины" проинформировала, что компания работает в США над тем, чтобы взыскать с России пять миллиардов долларов компенсации за утраченное имущество компании в Крыму. В "Нафтогазе" утверждают, что имеют право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы России.В апреле глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов сообщал, что арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить компании 5 миллиардов долларов за ущерб от потери активов в Крыму.

https://ukraina.ru/20230623/1047502544.html

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дмитрий песков, кремль, нафтогаз, украина, крым, новости