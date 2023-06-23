Rheinmetall поставит Украине еще 60 боевых машин пехоты Marder - 23.06.2023 Украина.ру
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Rheinmetall поставит Украине еще 60 боевых машин пехоты Marder
Rheinmetall поставит Украине еще 60 боевых машин пехоты Marder - 23.06.2023 Украина.ру
Rheinmetall поставит Украине еще 60 боевых машин пехоты Marder
Немецкий концерн по производству военной техники Rheinmetall поставит Киеву ещё 60 боевых машин пехоты Marder. Об этом сообщили в пресс-службе Rheinmatall
2023-06-23T12:36
2023-06-23T12:36
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зарубежье
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Немецкий концерн по производству военной техники Rheinmetall может предоставить Украине ещё 60 БМП Marder.Rheinmetall отправил 20 БМП Marder на Украину ещё 21 марта 2023 года. Еще 20 таких БМП Украина получила непосредственно из имеющихся запасов Бундесвера.В месяц Украине могут поставлять до десяти БМП.12 мая объявили о подготовке немецкого концерна Rheinmetall к запуску на Украине совместного предприятия с "Укроборонпромом" по ремонту и обслуживанию поставляемых в страну танков.
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Новости, Зарубежье, Rheinmetall AG, Украина, Киев, БМП

Rheinmetall поставит Украине еще 60 боевых машин пехоты Marder

12:36 23.06.2023
 
© commons.wikimedia.orgБМП Marder
БМП Marder - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© commons.wikimedia.org
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Немецкий концерн по производству военной техники Rheinmetall поставит Киеву ещё 60 боевых машин пехоты Marder. Об этом сообщили в пресс-службе Rheinmatall
Немецкий концерн по производству военной техники Rheinmetall может предоставить Украине ещё 60 БМП Marder.
"В дополнение к Marder, заказанным на сегодняшний день, Rheinmetall может предоставить еще шестьдесят. Работа над этим уже ведется на заводах Rheinmetall в Касселе и Унтерлюсе", - говорится на сайте компании.
Rheinmetall отправил 20 БМП Marder на Украину ещё 21 марта 2023 года. Еще 20 таких БМП Украина получила непосредственно из имеющихся запасов Бундесвера.
В месяц Украине могут поставлять до десяти БМП.
12 мая объявили о подготовке немецкого концерна Rheinmetall к запуску на Украине совместного предприятия с "Укроборонпромом" по ремонту и обслуживанию поставляемых в страну танков.
Алексей Резников на конференции в формате Рамштайн - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
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