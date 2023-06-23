Rheinmetall поставит Украине еще 60 боевых машин пехоты Marder
Немецкий концерн по производству военной техники Rheinmetall поставит Киеву ещё 60 боевых машин пехоты Marder. Об этом сообщили в пресс-службе Rheinmatall
Немецкий концерн по производству военной техники Rheinmetall может предоставить Украине ещё 60 БМП Marder.
"В дополнение к Marder, заказанным на сегодняшний день, Rheinmetall может предоставить еще шестьдесят. Работа над этим уже ведется на заводах Rheinmetall в Касселе и Унтерлюсе", - говорится на сайте компании.
Rheinmetall отправил 20 БМП Marder на Украину ещё 21 марта 2023 года. Еще 20 таких БМП Украина получила непосредственно из имеющихся запасов Бундесвера.
В месяц Украине могут поставлять до десяти БМП.
12 мая объявили о подготовке немецкого концерна Rheinmetall к запуску на Украине совместного предприятия с "Укроборонпромом" по ремонту и обслуживанию поставляемых в страну танков.