https://ukraina.ru/20230623/1047507357.html

Rheinmetall поставит Украине еще 60 боевых машин пехоты Marder

Rheinmetall поставит Украине еще 60 боевых машин пехоты Marder - 23.06.2023 Украина.ру

Rheinmetall поставит Украине еще 60 боевых машин пехоты Marder

Немецкий концерн по производству военной техники Rheinmetall поставит Киеву ещё 60 боевых машин пехоты Marder. Об этом сообщили в пресс-службе Rheinmatall

2023-06-23T12:36

2023-06-23T12:36

2023-06-23T12:36

новости

зарубежье

rheinmetall ag

украина

киев

бмп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/09/1042447427_0:88:1600:988_1920x0_80_0_0_b4fdabf220027a2a87ce7d9cb4525eaf.jpg.webp

Немецкий концерн по производству военной техники Rheinmetall может предоставить Украине ещё 60 БМП Marder.Rheinmetall отправил 20 БМП Marder на Украину ещё 21 марта 2023 года. Еще 20 таких БМП Украина получила непосредственно из имеющихся запасов Бундесвера.В месяц Украине могут поставлять до десяти БМП.12 мая объявили о подготовке немецкого концерна Rheinmetall к запуску на Украине совместного предприятия с "Укроборонпромом" по ремонту и обслуживанию поставляемых в страну танков.

https://ukraina.ru/20230616/1047280905.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, зарубежье, rheinmetall ag, украина, киев, бмп