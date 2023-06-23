https://ukraina.ru/20230623/1047506048.html

Вперёд к рекордам. Украина примет участие в чемпионате мира среди бездомных

Вперёд к рекордам. Украина примет участие в чемпионате мира среди бездомных - 23.06.2023 Украина.ру

Вперёд к рекордам. Украина примет участие в чемпионате мира среди бездомных

Пять шотландских футбольных клубов поддержали Украину в преддверии чемпионата мира по бездомным (Homeless World Cup), который пройдёт в калифорнийском Сакраменто в США. Об этом сообщила пресс-служба ФК "Абердин" на своём сайте 23 июня

2023-06-23T12:01

2023-06-23T12:01

2023-06-23T12:01

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Пять шотландских ФК выразили желание поддержать Украину на чемпионате мира с участием бездомных, говорится в сообщении. Клубы окажут финансовую помощь Украине, которая теперь сможет отправить команду в Штаты для участия в турнире в июле.Турнир готовится к своему 18-летию и дает бездомным мужчинам и женщинам шанс представить свою страну на большой арене.Соучредитель и президент Homeless World Cup Мел Янг назвал "фантастической новостью" то, что пять шотландских клубов собрались вместе, чтобы гарантировать, что Украина сможет добраться до Сакраменто и принять участие в соревнованиях. Чемпионат мира по футболу среди бездомных 2023 года в Сакраменто пройдет с 8 по 15 июля 2023 года в Калифорнийском государственном университете, все игры будут проходить на стадионе "Хорнет".В 2011 году Национальная сборная Украины заняла 8-е место на Чемпионате Мира по уличному футболу среди бездомных Homeless World Cup 2011 в Париже.

https://ukraina.ru/20230502/1045852647.html

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новости, футбол, бездомные, сша, спорт, украина