https://ukraina.ru/20230623/1047503564.html
"Это безумие". В США предсказали крах цивилизации после отправки Украине истребителей F-16
"Это безумие". В США предсказали крах цивилизации после отправки Украине истребителей F-16 - 23.06.2023 Украина.ру
"Это безумие". В США предсказали крах цивилизации после отправки Украине истребителей F-16
Бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Крейг Робертс заявил, что поставки истребителей F-16 Украине ведут мир к краху цивилизации. Об этом он написал в статье на собственном интернет-ресурсе
2023-06-23T10:31
2023-06-23T10:31
2023-06-23T10:31
новости
f-16
катастрофа
ядерная война
истребители
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103421/58/1034215896_0:362:3843:2523_1920x0_80_0_0_6b105b1ef4a4c47390c52dbf88755f0b.jpg
Безрассудная политика Соединенных Штатов по отношению к Украине может привести к глобальной катастрофе, считает Робертс. По его словам, у истребителей F-16, которые американская сторона собирается передать Киеву, есть модификации с возможностью установки ядерных боеприпасов.По мнению автора, эта "последняя провокация" существенно расширит масштабы украинского конфликта. И сейчас Кремль рассматривает возможность нанесения ударов по европейским военным аэродромам, на которых будут базироваться истребители F-16, написал Робертс.Автор добавил, что не удовлетворившись "превращением России во врага, Вашингтон сделал то же самое с Китаем и Ираном".Запад собирается передать Киеву подержанные F-16 только ради того, чтобы президент России Владимир Путин знал о готовности НАТО и дальше оказывать содействие киевскому режиму. Об этом 17 июня написали обозреватели Иэн Марлоу и Наталья Дроздяк в статье для издания Bloomberg.Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сроки поставок Украине американских истребителей F-16 будут зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками.В интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов рассказал, что как только истребители F-16 вместе с боекомплектом взлетят и направятся на линию боевого соприкосновения, они сразу же станут законной целью России.Россия не готова терпеть ситуацию с поставками Украине истребителей F-16, добавил эксперт.Если страны НАТО предоставят для этого свои аэродромы, то вся эта инфраструктура для боевых самолетов будет уничтожена ВС РФ, указал Насонов.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230620/1047404526.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103421/58/1034215896_0:0:3541:2655_1920x0_80_0_0_1bb8a9d1c62756544ac7f7a800238977.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, f-16, катастрофа, ядерная война, истребители
"Это безумие". В США предсказали крах цивилизации после отправки Украине истребителей F-16
Бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Крейг Робертс заявил, что поставки истребителей F-16 Украине ведут мир к краху цивилизации. Об этом он написал в статье на собственном интернет-ресурсе
Безрассудная политика Соединенных Штатов по отношению к Украине может привести к глобальной катастрофе, считает Робертс. По его словам, у истребителей F-16, которые американская сторона собирается передать Киеву, есть модификации с возможностью установки ядерных боеприпасов.
"Это безумие. Это может закончиться только гибелью цивилизации", - сообщил Робертс.
По мнению автора, эта "последняя провокация" существенно расширит масштабы украинского конфликта. И сейчас Кремль рассматривает возможность нанесения ударов по европейским военным аэродромам, на которых будут базироваться истребители F-16, написал Робертс.
Автор добавил, что не удовлетворившись "превращением России во врага, Вашингтон сделал то же самое с Китаем и Ираном".
Запад собирается передать Киеву подержанные F-16 только ради того, чтобы президент России Владимир Путин знал о готовности НАТО и дальше оказывать содействие киевскому режиму. Об этом 17 июня написали обозреватели Иэн Марлоу и Наталья Дроздяк в статье для издания Bloomberg.
"F-16, которые союзники по НАТО могут направить на Украину, вряд ли прибудут вовремя, чтобы помочь ВСУ в наступлении. Подержанных самолетов также не хватит, чтобы переломить ход противостояния в воздухе. У альянса на уме другое послание", — говорится в публикации.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сроки поставок Украине американских истребителей F-16 будут зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками.
В интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов рассказал, что как только истребители F-16 вместе с боекомплектом взлетят и направятся на линию боевого соприкосновения, они сразу же станут законной целью России.
Россия не готова терпеть ситуацию с поставками Украине истребителей F-16, добавил эксперт.
Если страны НАТО предоставят для этого свои аэродромы, то вся эта инфраструктура для боевых самолетов будет уничтожена ВС РФ, указал Насонов.
Полный текст интервью можно прочитать здесь