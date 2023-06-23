https://ukraina.ru/20230623/1047503564.html

"Это безумие". В США предсказали крах цивилизации после отправки Украине истребителей F-16

"Это безумие". В США предсказали крах цивилизации после отправки Украине истребителей F-16 - 23.06.2023 Украина.ру

"Это безумие". В США предсказали крах цивилизации после отправки Украине истребителей F-16

Бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Крейг Робертс заявил, что поставки истребителей F-16 Украине ведут мир к краху цивилизации. Об этом он написал в статье на собственном интернет-ресурсе

2023-06-23T10:31

2023-06-23T10:31

2023-06-23T10:31

новости

f-16

катастрофа

ядерная война

истребители

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Безрассудная политика Соединенных Штатов по отношению к Украине может привести к глобальной катастрофе, считает Робертс. По его словам, у истребителей F-16, которые американская сторона собирается передать Киеву, есть модификации с возможностью установки ядерных боеприпасов.По мнению автора, эта "последняя провокация" существенно расширит масштабы украинского конфликта. И сейчас Кремль рассматривает возможность нанесения ударов по европейским военным аэродромам, на которых будут базироваться истребители F-16, написал Робертс.Автор добавил, что не удовлетворившись "превращением России во врага, Вашингтон сделал то же самое с Китаем и Ираном".Запад собирается передать Киеву подержанные F-16 только ради того, чтобы президент России Владимир Путин знал о готовности НАТО и дальше оказывать содействие киевскому режиму. Об этом 17 июня написали обозреватели Иэн Марлоу и Наталья Дроздяк в статье для издания Bloomberg.Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сроки поставок Украине американских истребителей F-16 будут зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками.В интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов рассказал, что как только истребители F-16 вместе с боекомплектом взлетят и направятся на линию боевого соприкосновения, они сразу же станут законной целью России.Россия не готова терпеть ситуацию с поставками Украине истребителей F-16, добавил эксперт.Если страны НАТО предоставят для этого свои аэродромы, то вся эта инфраструктура для боевых самолетов будет уничтожена ВС РФ, указал Насонов.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230620/1047404526.html

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новости, f-16, катастрофа, ядерная война, истребители