Зеленский уволил посла Украины в Белоруссии - 23.06.2023 Украина.ру
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Зеленский уволил посла Украины в Белоруссии
Зеленский уволил посла Украины в Белоруссии - 23.06.2023 Украина.ру
Зеленский уволил посла Украины в Белоруссии
Президент Украины Владимир Зеленский 22 июня подписал указ об увольнении с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима. Текст документа опубликовали на сайте главы государства
2023-06-23T07:51
2023-06-23T07:51
послы
украина
владимир зеленский
белоруссия
новости
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"Уволить Кизима Игоря Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Беларусь", - говорится в указе.Причина увольнения на данный момент неизвестна.Кизим занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Белоруссии с 20 февраля 2017 года.
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послы, украина, владимир зеленский, белоруссия, новости
послы, Украина, Владимир Зеленский, Белоруссия, Новости

Зеленский уволил посла Украины в Белоруссии

07:51 23.06.2023
 
© Фото : пресс-служба Президента УкраиныЗеленский
Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© Фото : пресс-служба Президента Украины
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский 22 июня подписал указ об увольнении с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима. Текст документа опубликовали на сайте главы государства
"Уволить Кизима Игоря Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Беларусь", - говорится в указе.
Причина увольнения на данный момент неизвестна.
Кизим занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Белоруссии с 20 февраля 2017 года.
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14 марта, 10:46
На Украине набирают послов по объявлениюВ министерстве иностранных дел (МИД) Украины начали набор послов в 21 страну по объявлению на сайте ведомства. Об этом 13 марта сообщил на своей странице в Facebook* глава министерства Дмитрий Кулеба
 
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