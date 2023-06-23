https://ukraina.ru/20230623/1047498072.html

Посольство Китая пригрозило США за слова Байдена о Си Цзиньпине

Посольство Китая пригрозило США за слова Байдена о Си Цзиньпине - 23.06.2023 Украина.ру

Посольство Китая пригрозило США за слова Байдена о Си Цзиньпине

Пекин расценивает слова президента США Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине как политическую провокацию. Об этом заявил представитель китайской дипмиссии в Вашингтоне, передал 22 июня телеканал CNN

2023-06-23T07:40

2023-06-23T07:40

2023-06-23T07:40

диктаторы

джо байден

си цзиньпин

новости

зарубежье

дипломат

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"Байден ранее ясно говорил о том, что Соединенные Штаты уважают китайскую систему и не стремятся изменить ее <...>, но недавние безответственные заявления о китайской политической системе и высшем руководителе не могут не вызвать вопросов об искренности американской стороны", — сказал дипломат.Он призвал Вашингтон отказаться от высказываний главы государства. В противном случае США ждут последствия, ответственность за которые будет лежать на американской стороне.Позднее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что президент продолжит высказываться "прямо" и "откровенно". Так он ответил на вопрос, придерживается ли Байден своих слов о китайском лидере.В начале недели Байден заявил, что Си Цзиньпин не владел всей информацией об инциденте с воздушным шаром и из-за этого "очень расстроился", так как это "большой конфуз для диктаторов".Слова американского лидера прозвучали менее чем через сутки после завершения визита в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена, на который в Вашингтоне возлагали большие надежды по улучшению отношений между странами.Официальный представитель МИД Китая Мао Нин, в свою очередь, отметила, что слова Байдена крайне безответственны и серьезно нарушают дипломатический этикет. Она назвала подобные высказывания представителей США открытой политической провокацией.Инцидент с китайским воздушным шаром произошел в начале года. Аэростат пересек всю территорию США, после чего его сбили над Атлантикой. Вашингтон утверждает, что он собирал разведывательную информацию, но Пекин это отрицает. Китайская сторона неоднократно подчеркивала, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде.

https://ukraina.ru/20230621/1047443219.html

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диктаторы, джо байден, си цзиньпин, новости, зарубежье, дипломат