https://ukraina.ru/20230622/1047483103.html

МИД Молдавии вызвал посла РФ из-за заявления Сальдо об ответе на удар по мосту

МИД Молдавии вызвал посла РФ из-за заявления Сальдо об ответе на удар по мосту - 22.06.2023 Украина.ру

МИД Молдавии вызвал посла РФ из-за заявления Сальдо об ответе на удар по мосту

Министерство иностранных дел (МИД) Молдавии 22 июня вызвало посла России в стране Олега Васнецова в связи с заявлением временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о возможном российском ответе на обстрел Чонгарского моста, говорится в телеграм-канале молдавского ведомства

2023-06-22T14:35

2023-06-22T14:35

2023-06-22T14:35

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"Республика Молдова решительно осуждает недавние заявления представителя Российской Федерации в Херсоне, <…> в которых нашей стране прямо угрожали. Такие заявления совершенно неприемлемы. Министерство иностранных дел и европейской интеграции в срочном порядке вызывает главу дипломатической миссии Российской Федерации в Республике Молдова с просьбой дать ему соответствующие объяснения", - сказал советник по связям с общественностью главы министерства Игорь Захаров.Утром Сальдо посетил обстрелянные Украиной мосты между Херсонской областью и Крымом. Он заявил о возможных "очень серьезных" ответных мерах, упомянув в этой связи мосты в Одесской области и в молдавских Джурджулештах, которые, по его словам, были в составе Украины, но их передал Молдавии "режим [бывшего президента Украины Виктора] Ющенко".

https://ukraina.ru/20230622/1047465571.html

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сальдо, новые регионы, ответ, мосты, молдавия, зарубежье, новости