МИД Молдавии вызвал посла РФ из-за заявления Сальдо об ответе на удар по мосту
Министерство иностранных дел (МИД) Молдавии 22 июня вызвало посла России в стране Олега Васнецова в связи с заявлением временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о возможном российском ответе на обстрел Чонгарского моста, говорится в телеграм-канале молдавского ведомства
"Республика Молдова решительно осуждает недавние заявления представителя Российской Федерации в Херсоне, <…> в которых нашей стране прямо угрожали. Такие заявления совершенно неприемлемы. Министерство иностранных дел и европейской интеграции в срочном порядке вызывает главу дипломатической миссии Российской Федерации в Республике Молдова с просьбой дать ему соответствующие объяснения", - сказал советник по связям с общественностью главы министерства Игорь Захаров.
Утром Сальдо посетил обстрелянные Украиной мосты между Херсонской областью и Крымом. Он заявил о возможных "очень серьезных" ответных мерах, упомянув в этой связи мосты в Одесской области и в молдавских Джурджулештах, которые, по его словам, были в составе Украины, но их передал Молдавии "режим [бывшего президента Украины Виктора] Ющенко".
08:09Мосты между Херсонской областью и Крымом попали под ракетный обстрел - Сальдо Мосты на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара были повреждены в результате ракетного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом 22 июня сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале