МИД Молдавии вызвал посла РФ из-за заявления Сальдо об ответе на удар по мосту - 22.06.2023 Украина.ру
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МИД Молдавии вызвал посла РФ из-за заявления Сальдо об ответе на удар по мосту
МИД Молдавии вызвал посла РФ из-за заявления Сальдо об ответе на удар по мосту - 22.06.2023 Украина.ру
МИД Молдавии вызвал посла РФ из-за заявления Сальдо об ответе на удар по мосту
Министерство иностранных дел (МИД) Молдавии 22 июня вызвало посла России в стране Олега Васнецова в связи с заявлением временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о возможном российском ответе на обстрел Чонгарского моста, говорится в телеграм-канале молдавского ведомства
2023-06-22T14:35
2023-06-22T14:35
сальдо
новые регионы
ответ
мосты
молдавия
зарубежье
новости
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"Республика Молдова решительно осуждает недавние заявления представителя Российской Федерации в Херсоне, &lt;…&gt; в которых нашей стране прямо угрожали. Такие заявления совершенно неприемлемы. Министерство иностранных дел и европейской интеграции в срочном порядке вызывает главу дипломатической миссии Российской Федерации в Республике Молдова с просьбой дать ему соответствующие объяснения", - сказал советник по связям с общественностью главы министерства Игорь Захаров.Утром Сальдо посетил обстрелянные Украиной мосты между Херсонской областью и Крымом. Он заявил о возможных "очень серьезных" ответных мерах, упомянув в этой связи мосты в Одесской области и в молдавских Джурджулештах, которые, по его словам, были в составе Украины, но их передал Молдавии "режим [бывшего президента Украины Виктора] Ющенко".
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сальдо, новые регионы, ответ, мосты, молдавия, зарубежье, новости
Сальдо, Новые регионы, ответ, мосты, Молдавия, Зарубежье, Новости

МИД Молдавии вызвал посла РФ из-за заявления Сальдо об ответе на удар по мосту

14:35 22.06.2023
 
© CC0, Pixabayфлаг Молдавия Молдова
флаг Молдавия Молдова
© CC0, Pixabay
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Министерство иностранных дел (МИД) Молдавии 22 июня вызвало посла России в стране Олега Васнецова в связи с заявлением временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о возможном российском ответе на обстрел Чонгарского моста, говорится в телеграм-канале молдавского ведомства
"Республика Молдова решительно осуждает недавние заявления представителя Российской Федерации в Херсоне, <…> в которых нашей стране прямо угрожали. Такие заявления совершенно неприемлемы. Министерство иностранных дел и европейской интеграции в срочном порядке вызывает главу дипломатической миссии Российской Федерации в Республике Молдова с просьбой дать ему соответствующие объяснения", - сказал советник по связям с общественностью главы министерства Игорь Захаров.
Утром Сальдо посетил обстрелянные Украиной мосты между Херсонской областью и Крымом. Он заявил о возможных "очень серьезных" ответных мерах, упомянув в этой связи мосты в Одесской области и в молдавских Джурджулештах, которые, по его словам, были в составе Украины, но их передал Молдавии "режим [бывшего президента Украины Виктора] Ющенко".
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
08:09
Мосты между Херсонской областью и Крымом попали под ракетный обстрел - Сальдо Мосты на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара были повреждены в результате ракетного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом 22 июня сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале
 
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