https://ukraina.ru/20230622/1047465424.html
Слова Байдена о Си Цзиньпине застали врасплох американских чиновников - NBC
Слова Байдена о Си Цзиньпине застали врасплох американских чиновников - NBC - 22.06.2023 Украина.ру
Слова Байдена о Си Цзиньпине застали врасплох американских чиновников - NBC
Высокопоставленные представители американских властей оказались застигнуты врасплох высказываниями президента США Джо Байдена в адрес председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом 21 июня сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники
2023-06-22T07:55
2023-06-22T07:55
2023-06-22T08:00
диктаторы
джо байден
сша
зарубежье
китай
си цзиньпин
новости
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"Высокопоставленные представители органов власти США заявили в среду, что они были застигнуты врасплох, когда президент Джо Байден описал председателя Китая Си Цзиньпина как "диктатора" всего 24 часа спустя после посещения государственным секретарем Энтони Блинкеном Пекина", - говорится в материале.По данным канала, после слов главы Белого дома американские чиновники в частном порядке стремились разъяснить, что слова Байдена "не отражают нового тезиса или смены официальной политики администрации".Накануне Байден, выступая перед своими сторонниками в Калифорнии, назвал председателя КНР "диктатором".В госдепартаменте США, комментируя высказывание Байдена, заявили, что между Вашингтоном и Пекином сохраняются различия и разногласия.В свою очередь официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала высказывания американской стороны крайне безответственными. По ее словам, они серьезно нарушают дипломатический этикет и являются открытой политической провокацией.
https://ukraina.ru/20230621/1047442438.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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диктаторы, джо байден, сша, зарубежье, китай, си цзиньпин, новости
диктаторы, Джо Байден, США, Зарубежье, Китай, Си Цзиньпин, Новости
Слова Байдена о Си Цзиньпине застали врасплох американских чиновников - NBC
07:55 22.06.2023 (обновлено: 08:00 22.06.2023)
Высокопоставленные представители американских властей оказались застигнуты врасплох высказываниями президента США Джо Байдена в адрес председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом 21 июня сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники
"Высокопоставленные представители органов власти США заявили в среду, что они были застигнуты врасплох, когда президент Джо Байден описал председателя Китая Си Цзиньпина как "диктатора" всего 24 часа спустя после посещения государственным секретарем Энтони Блинкеном Пекина", - говорится в материале.
По данным канала, после слов главы Белого дома американские чиновники в частном порядке стремились разъяснить, что слова Байдена "не отражают нового тезиса или смены официальной политики администрации".
Накануне Байден, выступая перед своими сторонниками в Калифорнии, назвал председателя КНР "диктатором".
В госдепартаменте США, комментируя высказывание Байдена, заявили, что между Вашингтоном и Пекином сохраняются различия и разногласия.
В свою очередь официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала высказывания американской стороны крайне безответственными. По ее словам, они серьезно нарушают дипломатический этикет и являются открытой политической провокацией.