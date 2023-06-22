https://ukraina.ru/20230622/1047465424.html

Слова Байдена о Си Цзиньпине застали врасплох американских чиновников - NBC

Слова Байдена о Си Цзиньпине застали врасплох американских чиновников - NBC - 22.06.2023 Украина.ру

Слова Байдена о Си Цзиньпине застали врасплох американских чиновников - NBC

Высокопоставленные представители американских властей оказались застигнуты врасплох высказываниями президента США Джо Байдена в адрес председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом 21 июня сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники

2023-06-22T07:55

2023-06-22T07:55

2023-06-22T08:00

диктаторы

джо байден

сша

зарубежье

китай

си цзиньпин

новости

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"Высокопоставленные представители органов власти США заявили в среду, что они были застигнуты врасплох, когда президент Джо Байден описал председателя Китая Си Цзиньпина как "диктатора" всего 24 часа спустя после посещения государственным секретарем Энтони Блинкеном Пекина", - говорится в материале.По данным канала, после слов главы Белого дома американские чиновники в частном порядке стремились разъяснить, что слова Байдена "не отражают нового тезиса или смены официальной политики администрации".Накануне Байден, выступая перед своими сторонниками в Калифорнии, назвал председателя КНР "диктатором".В госдепартаменте США, комментируя высказывание Байдена, заявили, что между Вашингтоном и Пекином сохраняются различия и разногласия.В свою очередь официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала высказывания американской стороны крайне безответственными. По ее словам, они серьезно нарушают дипломатический этикет и являются открытой политической провокацией.

https://ukraina.ru/20230621/1047442438.html

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диктаторы, джо байден, сша, зарубежье, китай, си цзиньпин, новости