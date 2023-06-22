Слова Байдена о Си Цзиньпине застали врасплох американских чиновников - NBC - 22.06.2023 Украина.ру
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Слова Байдена о Си Цзиньпине застали врасплох американских чиновников - NBC
Слова Байдена о Си Цзиньпине застали врасплох американских чиновников - NBC - 22.06.2023 Украина.ру
Слова Байдена о Си Цзиньпине застали врасплох американских чиновников - NBC
Высокопоставленные представители американских властей оказались застигнуты врасплох высказываниями президента США Джо Байдена в адрес председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом 21 июня сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники
2023-06-22T07:55
2023-06-22T08:00
диктаторы
джо байден
сша
зарубежье
китай
си цзиньпин
новости
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"Высокопоставленные представители органов власти США заявили в среду, что они были застигнуты врасплох, когда президент Джо Байден описал председателя Китая Си Цзиньпина как "диктатора" всего 24 часа спустя после посещения государственным секретарем Энтони Блинкеном Пекина", - говорится в материале.По данным канала, после слов главы Белого дома американские чиновники в частном порядке стремились разъяснить, что слова Байдена "не отражают нового тезиса или смены официальной политики администрации".Накануне Байден, выступая перед своими сторонниками в Калифорнии, назвал председателя КНР "диктатором".В госдепартаменте США, комментируя высказывание Байдена, заявили, что между Вашингтоном и Пекином сохраняются различия и разногласия.В свою очередь официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала высказывания американской стороны крайне безответственными. По ее словам, они серьезно нарушают дипломатический этикет и являются открытой политической провокацией.
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диктаторы, джо байден, сша, зарубежье, китай, си цзиньпин, новости
диктаторы, Джо Байден, США, Зарубежье, Китай, Си Цзиньпин, Новости

Слова Байдена о Си Цзиньпине застали врасплох американских чиновников - NBC

07:55 22.06.2023 (обновлено: 08:00 22.06.2023)
 
© AP / Niall Carson
- РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© AP / Niall Carson
Читать в
Высокопоставленные представители американских властей оказались застигнуты врасплох высказываниями президента США Джо Байдена в адрес председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом 21 июня сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники
"Высокопоставленные представители органов власти США заявили в среду, что они были застигнуты врасплох, когда президент Джо Байден описал председателя Китая Си Цзиньпина как "диктатора" всего 24 часа спустя после посещения государственным секретарем Энтони Блинкеном Пекина", - говорится в материале.
По данным канала, после слов главы Белого дома американские чиновники в частном порядке стремились разъяснить, что слова Байдена "не отражают нового тезиса или смены официальной политики администрации".
Накануне Байден, выступая перед своими сторонниками в Калифорнии, назвал председателя КНР "диктатором".
В госдепартаменте США, комментируя высказывание Байдена, заявили, что между Вашингтоном и Пекином сохраняются различия и разногласия.
В свою очередь официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала высказывания американской стороны крайне безответственными. По ее словам, они серьезно нарушают дипломатический этикет и являются открытой политической провокацией.
- РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Вчера, 15:52
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диктаторыДжо БайденСШАЗарубежьеКитайСи ЦзиньпинНовости
 
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